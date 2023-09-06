Список специальностей, с которыми женщин ставят на военный учет, пока не будут расширять, - Вениславский

Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, обязательных для постановки на военный учет женщин.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Он напомнил, что в прошлом году парламент принял изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. В соответствии с ними женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. С 1 октября они должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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По словам Вениславского, если состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей находиться на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут на военном учете.

"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - пояснил представитель президента в ВР.

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Вениславский говорит, что Верховная Рада не планирует расширять перечень имеющих женщин специальностей для обязательной постановки на военный учет.

Он также напомнил, что на учет могут стать в случае добровольного согласия представительницы гражданских профессий, родственных определенным военно-учетным специальностям. Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты.

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"Важно отметить, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом нуждается план мобилизации и необходимы люди для формирования новых подразделений или замещения потерь. Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будут мобилизованы многие женщины. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы", - подчеркнул Вениславский.