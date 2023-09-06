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Новости Общество
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женщины (813) воинская повинность (55) мобилизация (1628) Вениславский (200)

Список специальностей, с которыми женщин ставят на военный учет, пока не будут расширять, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Общество

женщины,всу

Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей, обязательных для постановки на военный учет женщин.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Он напомнил, что в прошлом году парламент принял изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. В соответствии с ними женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. С 1 октября они должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы будут становиться на военный учет с 16 лет, женщины немедицинских специальностей - по желанию, - постановление Кабмина

По словам Вениславского, если состояние здоровья позволяет представительницам таких специальностей находиться на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут на военном учете.

"Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", - пояснил представитель президента в ВР.

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Вениславский говорит, что Верховная Рада не планирует расширять перечень имеющих женщин специальностей для обязательной постановки на военный учет.

Он также напомнил, что на учет могут стать в случае добровольного согласия представительницы гражданских профессий, родственных определенным военно-учетным специальностям. Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна военно-учетной специальности химической защиты.

Читайте также: Украинцы будут становиться на военный учет с 16 лет, женщины немедицинских специальностей - по желанию, - постановление Кабмина

"Важно отметить, что все военнообязанные - независимо от того, женщина это или мужчина, - получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом нуждается план мобилизации и необходимы люди для формирования новых подразделений или замещения потерь. Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будут мобилизованы многие женщины. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы", - подчеркнул Вениславский.
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Топ комментарии
+5
Веніславському-військовозобов'язаному, треба уже, як РІК, особисто прийти до ТЦК, щоб на ділі ЗАХИЩАТИ Україну, а він за жінками у ВРУ переховується, бронюється, ні СОВІСТІ, ні СОРОМУ!
Стефанчуку із першЗамом, пора зформувати штурмову роту із служок у ВРУ, щоб їх дітям не соромно було жити серед УКРАЇЦІВ!!
Слава Україні!!
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06.09.2023 14:25
+5
И выезд им из Украины запретите, а то свалят счас еще ненароком
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06.09.2023 14:33
+5
ета - другоє. феміністки - особлива форма покрученої логіки. Але ось якраз особливо зараз їм слід боротися за свої права і влитися в українські сили оборони дружніми рядами. де **** гадя-штурманша, що рвалася за штурвал? Їй і штурмана довірити не можна, але герой повинен бути на війні, а не десь там з падругою.
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06.09.2023 15:11
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Правила форума Совет форумчан
Веніславському-військовозобов'язаному, треба уже, як РІК, особисто прийти до ТЦК, щоб на ділі ЗАХИЩАТИ Україну, а він за жінками у ВРУ переховується, бронюється, ні СОВІСТІ, ні СОРОМУ!
Стефанчуку із першЗамом, пора зформувати штурмову роту із служок у ВРУ, щоб їх дітям не соромно було жити серед УКРАЇЦІВ!!
Слава Україні!!
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06.09.2023 14:25 Ответить
И выезд им из Украины запретите, а то свалят счас еще ненароком
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06.09.2023 14:33 Ответить
А голосувати за ЗЕ хто буде?)Жінки в Україні-то ж ядро електорату на будь яких виборах,бо як жінка скаже,так чоловік і проголосує ))
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06.09.2023 15:39 Ответить
Б**ть, а срані мавпи типо абрама агрохімії (хламідії, в побуту - арахамія), будуть мобілізовані? Чи наші Жінки повинні резикувати своїм життят за якихось сраних абхаських мавп-сцикунів??? Ні, серйозно, що з нами сталося???
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06.09.2023 14:41 Ответить
тут мова про жінок медикинь, які завжди були військовозобов язані
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06.09.2023 14:47 Ответить
Інна, а всрата безугла, яка позіціонювала себе як війсковий медик, їздила "типа на фронт" в пікселі, а на питання - чому не на війні, відповіла, я - депутат, теж "воєннообязанная"?Чи тобі з дойчляндіій з пивом та шнапсом відніше??? Хоча б посоромилась...
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06.09.2023 15:08 Ответить
Медики всегда были военнообязанными. Лично стою на воинском учёте с 1999 года.
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06.09.2023 14:45 Ответить
Хто такі спеціальності?
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06.09.2023 14:49 Ответить
Сподіваюсь що будуть і губасті, з надувними цицьками інстаграм психологині, коучі з особистого розвитку і інші спеціальності, які сприяють розслабленю і відпочинку особистого складу, а не тільки медики чи кухарі (сарказм)
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06.09.2023 14:58 Ответить
А то як феміністкам ******* - так гендерна рівність... а як на війну - так чоловік "должен"
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06.09.2023 14:59 Ответить
ета - другоє. феміністки - особлива форма покрученої логіки. Але ось якраз особливо зараз їм слід боротися за свої права і влитися в українські сили оборони дружніми рядами. де **** гадя-штурманша, що рвалася за штурвал? Їй і штурмана довірити не можна, але герой повинен бути на війні, а не десь там з падругою.
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06.09.2023 15:11 Ответить
вони майже всі-лесбійки,ці феміністки.
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06.09.2023 15:32 Ответить
не знаю, мене вони на свої оргії ніколи не запрошували
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06.09.2023 16:00 Ответить
Цитата :

"Список специальностей женщин, с которыми ставят на военный учет, ПОКА не будут расширять, - Вениславский"

Источник: https://censor.net/ru/n3441787

Слово "ПОКА" - здесь КЛЮЧЕВОЕ!!!

То Есть на момент дачи интервью... А уже через "секунду "... всё может у них быть ИНАЧЕ...

Я бы НЕ СТАЛ им доверять ...
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06.09.2023 15:16 Ответить
30 років держава і держморди не думали про обороноздатність армії а тільки розкрадали все що можна , за 30 років депутати показали що ніякої користі для простих людей і держави в цілому вони не приносять. а навпаки тільки шкоду , тому на фронт будь-ласка нешановні депутати всіх скликань разом з дітьми , онуками , родичами можливо буде корись від них але чого в по мобілізації не йуть діти і внуки всіх чиновників і олігархів яким держава чи то вони самі кожен місяць ділили бюджет України а це мільярди грн в місяць з податків і не тільки які платили прості українці , і з допомоги Европейських фондів , вони ж би мали в першу чергу віддати " борг Батьківщині " бо 30 років жили як королі вони і їхні всі родини на бюджетні гроші і нічого не робили для зміцнення армії , придумали для себе закон що депутат який викормленний на державних харчах , ікру ложками ївший на "державній зарплаті " ого-го якій , державних пільгах ,на державних грошах відпочиваючий в найдорожчих курортах і він не повинен віддати борг державі а ті прості люди які пахали , руки терпнуть , верикоз на ногах , недосипали , недоїдали , по заробітках все життя і всі вони будуть добрими воїнами , а не депутати і їхні діти і внуки і родичі в яких сил і здоровя стільки що практично весь час в бійку лізуть та й для кращого життя простих українців теж нічого не робили абсолютно , всі закони які приймались були для того щоб зробити життя простих людей ще гіршим , пенсія 3 тис , пенсійний вік , газ ціни космос , продукти , ліки , одяг завжди був дорожчий чим в Европі, розмитнення машин дороге , щоб здирати з людей останні копійки , податок на квартиру якщо більше 60 кв метрів і ще багато різного , " все робили для людей "...
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06.09.2023 15:31 Ответить
Это нейросеть писала?
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06.09.2023 15:36 Ответить
Дякую. ))
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06.09.2023 15:38 Ответить
А у Верещучки, яка на парасольці літала,військово-заліковна спеціальність "пілот парасольки",вона може літати та гранати скидувати.
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06.09.2023 15:31 Ответить
Держава бере на себе обов'язок забезпечити людей гідним життям. І саме це гідне життя люди потім захищають. (с)
маршал Маннергейм.
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06.09.2023 15:40 Ответить
В нашому випадку гідне життя держава забезпечила одним, а захищають його інші.
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06.09.2023 15:41 Ответить
Так як війна затягується на десятиліття,і основній масі чоловіків не минути мобілізації,особисто підтримую призов всіх жінок до 40 років ) Може буде шанс потрахкатись востане перед смертю ))),ну і можливо залишити нащадка ))
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06.09.2023 15:46 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТI, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
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06.09.2023 15:59 Ответить
На Конституцію всі клали...

Верховний Суд визнав, що обмеження виїзду за кордон, згідно Конституції повинно бути визначено законом.

Підтвердив, що закон депутати не прийняли

І зробив висновок, що в такий тяжкий час, заборона виїзду має вищий суспільний інтерес, і тому так нормально
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06.09.2023 17:59 Ответить
Согласен,что на Конституцию клали,но не согласен на запрет выезда для мужчин,а потому на законы мне будет плевать.
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06.09.2023 18:35 Ответить
 
 