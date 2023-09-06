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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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измена (422) СБУ (18699) Херсонщина (3525) коллаборационизм (682)

В Херсоне задержали сторонницу оккупантов, которая участвовала в принудительной "паспортизации" РФ во время оккупации города, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрадниця

Летом 2022 года во время оккупации Херсона российскими военными женщина по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом. Она помогала оккупантам по принудительной "паспортизации" жителей города.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина ранее работала в региональном подразделении Государственной миграционной службы. После оккупации Херсона она поддержала действия РФ, за что получила должность в местной оккупационной администрации.

"Она стала "специалистом отдела паспортно-визовой службы" в составе оккупационного "МВД Херсонской области". На этой "должности" коллаборантка обеспечивала выполнение указаний кремля по принудительному получению местными жителями российских паспортов.

Для этого выдавала гражданам так называемые "адресные справки", которые были основанием для оформления гражданства РФ. Также злоумышленница переписывала по российскому "образцу" паспортную документацию жителей региона", - рассказали в СБУ.

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После освобождения Херсона женщина надеялась "отсидеться" в собственном доме и таким образом избежать правосудия. Однако следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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Топ комментарии
+12
Єрмака за Баклановим коли за держзраду візьмете?
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06.09.2023 14:29
+8
На ліхтар падлу.
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06.09.2023 14:25
+8
А сбу-шників, котрі першими чкурнули з міста, не хочуть затримати?
А, ну так, хто ж себе сам затримає...
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06.09.2023 14:30
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На ліхтар падлу.
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06.09.2023 14:25 Ответить
Півтора центнери живої ваги - то не кицька пчихнула: тут тре' міцного ліхтаря.
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06.09.2023 15:34 Ответить
ничего-ничего, в тюрьме ее перевоспитают. Лет через десять ее рожа будет помещаться в пиксельный овал.
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06.09.2023 14:27 Ответить
На гіляку запроданку !!!
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06.09.2023 14:27 Ответить
Єрмака за Баклановим коли за держзраду візьмете?
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06.09.2023 14:29 Ответить
Неначасі.
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06.09.2023 14:32 Ответить
Вона гірша за єрмака
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06.09.2023 16:35 Ответить
яке широке і добре обличчя...
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06.09.2023 14:30 Ответить
А сбу-шників, котрі першими чкурнули з міста, не хочуть затримати?
А, ну так, хто ж себе сам затримає...
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06.09.2023 14:30 Ответить
відгодована свиня...чим же їй так Україна дошкуляє? не голодувала точно.
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06.09.2023 14:31 Ответить
А чого свиняче рило замазали?
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06.09.2023 14:39 Ответить
. Не ображайте свинок.
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06.09.2023 15:37 Ответить
Це не свинка, а ціла свиня
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06.09.2023 15:38 Ответить
Я сказав би, що то свино-****. Еталонна!
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06.09.2023 15:43 Ответить
"Після визволення Херсону жінка сподівалась "відсидітись" у власному помешканні". Джерело: https://censor.net/ua/n3441789
А в АТБ ходила ночами, одягала перуку і наклеювала вуса?
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06.09.2023 14:39 Ответить
Затримали чергову пішку
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06.09.2023 14:45 Ответить
Я не раджу заспокоюватися тим міста і селам,які дякуючи ЗСУ,не потрапили під окупацію..Кількість запроданців і зрадників (у відсотках) там НЕ менша ніж у Херсоні.. Причаїлися і чекають слушної години..Вже давно потрібно було зробити висновки. Скажуть - "риба гниє з голови"..Це дійсно так..але ж чистити її починають з хвоста.
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06.09.2023 14:53 Ответить
Нарахував три підборіддя.....
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06.09.2023 15:08 Ответить
Писок - хоч пацюків бий.
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06.09.2023 15:35 Ответить
 
 