В Херсоне задержали сторонницу оккупантов, которая участвовала в принудительной "паспортизации" РФ во время оккупации города, - СБУ

Летом 2022 года во время оккупации Херсона российскими военными женщина по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом. Она помогала оккупантам по принудительной "паспортизации" жителей города.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина ранее работала в региональном подразделении Государственной миграционной службы. После оккупации Херсона она поддержала действия РФ, за что получила должность в местной оккупационной администрации.

"Она стала "специалистом отдела паспортно-визовой службы" в составе оккупационного "МВД Херсонской области". На этой "должности" коллаборантка обеспечивала выполнение указаний кремля по принудительному получению местными жителями российских паспортов.

Для этого выдавала гражданам так называемые "адресные справки", которые были основанием для оформления гражданства РФ. Также злоумышленница переписывала по российскому "образцу" паспортную документацию жителей региона", - рассказали в СБУ.

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После освобождения Херсона женщина надеялась "отсидеться" в собственном доме и таким образом избежать правосудия. Однако следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.