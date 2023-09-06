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Глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

румыния

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Antena 3 CNN.

Министр отметил, что нужно усилить меры безопасности: создать больше наблюдательных пунктов и больше патрулей.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.

В то же время президент Румынии Иоганис отрицал информацию о падении "шахеда" на территории страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Румынии об атаке российских дронов: Для нашей территории угрозы не было
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Топ комментарии
+26
Ага! Частини безпілотника впали на територію Румунії, але загрози не було... 😊 Кому загрози не було? Президету Йоганнісу, якиц вчора заявив, що нічого не падало, чи цьому міністру, для якого загрози не було, бо він знаходиться у Бухаресті? А тим, хто біля кордону живе, чи працює, чи гриби збирає теж не було загрози?
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06.09.2023 15:08
+23
це ж треба бути таким терпілами і лохами, їхню країну ********, а вони кажуть шо немає загрози
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06.09.2023 14:59
+12
Тобто президент Румунії є просто брехуном бо вчора казав що нічого на територію його країни не падало...
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06.09.2023 15:07
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Частини...як вуж на пательні...
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06.09.2023 14:54 Ответить
Ага! Частини безпілотника впали на територію Румунії, але загрози не було... 😊 Кому загрози не було? Президету Йоганнісу, якиц вчора заявив, що нічого не падало, чи цьому міністру, для якого загрози не було, бо він знаходиться у Бухаресті? А тим, хто біля кордону живе, чи працює, чи гриби збирає теж не було загрози?
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06.09.2023 15:08 Ответить
це ж треба бути таким терпілами і лохами, їхню країну ********, а вони кажуть шо немає загрози
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06.09.2023 14:59 Ответить
Таке відчуття,що якби не спротив України то оця вся срань господня на захід від нас точно би зустрічала кацапів з квітами.🤦
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06.09.2023 15:13 Ответить
На них, терпіл, росія скине атомну бомбу - то вони й це проковтнуть і залишать без відповіді! Аби не воювати - скажуть, що то була американська ядерна бомба, яку за незрозумілих обставин втратив їхній бомбардувальник!
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06.09.2023 19:09 Ответить
Три дні шукали дрон.
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06.09.2023 15:00 Ответить
та не в тому справа,вони просто узгоджують що ж мають сказати офіційні особи з цього приводу.
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06.09.2023 17:27 Ответить
вже не вперше таке й мовчать. і навіщо таке нато? що воно дасть нам, якщо самі мовчать
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06.09.2023 15:02 Ответить
"і навіщо таке нато? що воно дасть нам" - слабая попытка, передай куратору, шо облажался
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06.09.2023 15:11 Ответить
я свинячу не розумію, вчи українську.
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06.09.2023 15:17 Ответить
хоч на хінді п%зди, суть твоєї балаканини ідентифікується дуже швидко
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06.09.2023 17:48 Ответить
Як би Україна була у НАТО то ***** б не наважився напасти ні у 2014 (гібридно, окупувавши Крим та частину даунбасу), ні у лютому 2022 року (повномасштабно). НАТО це насамперед стандарти законодавства, безпеки, оборони, рівня життя якщо хочете ...
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06.09.2023 15:11 Ответить
gena , gde tvoi Cheburashka ? 🤣🤣🤣
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06.09.2023 15:17 Ответить
Перед тим як всяке гімно зачіпати, розумна людина деякий час ігнорує та відходить, але вже як задуже дістане чи засмердить тоді змиють як в унітаз.
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06.09.2023 15:25 Ответить
Міністр зазначив, що потрібно посилити заходи безпеки: створити більше спостережних пунктів та більше патрулів. Джерело: https://censor.net/ua/n3441795

Оце я розумію дієві заходи! Схоже що румуни навчилися у наших проФФесіоналів!
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06.09.2023 15:03 Ответить
Тобто президент Румунії є просто брехуном бо вчора казав що нічого на територію його країни не падало...
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06.09.2023 15:07 Ответить

і шо?
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06.09.2023 15:24 Ответить
Ну так Арестович все пояснив однією фразою:"Ну ********..." Неначе у дворі в футбола програв.
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06.09.2023 17:55 Ответить
А чепушило-президент казав що цього не було. Ну і який може бути авторитет після цього? Терпіли ганебні.
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06.09.2023 15:11 Ответить
Ну і пілар порох не кращий, в Україні на було про Українського президента, на жаль
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06.09.2023 16:03 Ответить
А посла рф хоть викликали на килим-чи це також сикотно?
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06.09.2023 15:11 Ответить
та то ху№ня, ділов то. проїхали
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06.09.2023 15:13 Ответить
никаких частин не было, сбоку задело воздушной хвилей
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06.09.2023 15:18 Ответить
Більше спостережних пунктів, щоб не пропустити як утвориться Трансільванська народна республіка))
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06.09.2023 15:23 Ответить
Трансільванська чи не Трансільванська, а Ліпованська так точно може. Трошки місцевій придунайській кацапні заплатять з москви, щоб вони про ,, усчємлєніє,, заволали.
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06.09.2023 15:30 Ответить
Лишь бы не было разгорания конфликта
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06.09.2023 15:26 Ответить
да ,два болта и гайка
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06.09.2023 15:27 Ответить
Россия ударила по Константиновке: 16 погибших минимум - СМИ Краматорский район
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06.09.2023 15:31 Ответить
Можна спробувати Україні та Румунії домовитися, щоб під час кацапських нальотів українські та румунські військові катери із відповідним озброєнням виходили на середину Дунаю та спільно лупили ці шахеди. Добре було б напроти наших портів ще якісь баржи поставити з прожекторами.
Бо якщо стріляти з нашого берегу, а шахеди заходять з Дунаю, то вийде, що ми обстрілюємо Румунію.
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06.09.2023 15:33 Ответить
Такі всі наївні: на що розрахунок? Що НАТО оголосить війну раші? Чи що румуни вирішать проблему шахедів (зроблять нам close the sky на мінімалках).

НАТО це потрібно найменше:
- схавали ракету у польщі,
- схавали кілька прольотів ракет над румунію...
- та навіть схавали стриж з авіабомбою, що упав у Загребі (пролетів румунію, угорщину, аж до хорватії).
- схавали, коли росіяни поламали grey eagle;
- то чому шахеда не схавають?

поки путя офіційно не підтвердить, що по території нато цілеспрямовано наносяться удари, доти НАТО схаває все. НАТО захищатиме кожен дюйм своєї території : щоправда, триває дискусіє, де саме цей дюйм починається
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06.09.2023 15:36 Ответить
в сша
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06.09.2023 20:58 Ответить
Єдиний з нати хто не сцикнув.
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06.09.2023 15:47 Ответить
Оскільки, НАТО буде захищати кожен дюйм своєї території, настав час виключити Румунію з НАТО.
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06.09.2023 15:49 Ответить
тут справа не стільки в тому. куди вони впали - як у тім, що вони з того боку й атакували
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06.09.2023 16:11 Ответить
Позорище.
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06.09.2023 16:16 Ответить
ху**о в бункері догризає останній лікоть. Потрібно було спочатку напасти на країни Балтії і зробити коридор до Калінінграду, обісране нато одразу б само заявило про повернення кордонів до 1997 та благало про припинення ескалації . А потім уже можна було спокійно захоплювати Україну, Молдову,Грузію.
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06.09.2023 16:18 Ответить
Двічі "нічого не падало"в Румунію ,як мінімум 1 раз "нічого не падало" в Польщу, то в випадку якщо б Україна була б(уявімо) в НАТО і було б таке вторгнення ,то ось такі члени НАТО заявили б -нема ніякого нападу -це мосфільм знімає кіно.
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06.09.2023 16:53 Ответить
 
 