Глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.
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Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Antena 3 CNN.
Министр отметил, что нужно усилить меры безопасности: создать больше наблюдательных пунктов и больше патрулей.
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.
В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.
В то же время президент Румынии Иоганис отрицал информацию о падении "шахеда" на территории страны.
Пожалуйста, подождите...
Оце я розумію дієві заходи! Схоже що румуни навчилися у наших проФФесіоналів!
і шо?
Бо якщо стріляти з нашого берегу, а шахеди заходять з Дунаю, то вийде, що ми обстрілюємо Румунію.
НАТО це потрібно найменше:
- схавали ракету у польщі,
- схавали кілька прольотів ракет над румунію...
- та навіть схавали стриж з авіабомбою, що упав у Загребі (пролетів румунію, угорщину, аж до хорватії).
- схавали, коли росіяни поламали grey eagle;
- то чому шахеда не схавають?
поки путя офіційно не підтвердить, що по території нато цілеспрямовано наносяться удари, доти НАТО схаває все. НАТО захищатиме кожен дюйм своєї території : щоправда, триває дискусіє, де саме цей дюйм починається