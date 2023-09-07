Минимум 16 погибших, 31 человек ранен - оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке.. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. По меньшей мере, 16 погибших, среди них 1 ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
По данным издания, предварительно, российские захватчики атаковали рынок ракетами С-300.
Отмечается, что рынок находится в районе ТЦ "Меркурий".
Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео последствий ударов.
"Радио Свобода" сообщает о 16 погибших.
Топ комментарии
+54 Грицько Добрий
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+49 Olexa Pluzh
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+39 Andry Moon
показать весь комментарий06.09.2023 16:04
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порізати на куски
Пермь заперміть .
вбивати ?
Кремлівське падло біситься , бо воно маньяк - вбивця , який живиться
смертями українців 😡
Здохни суч@ра і не мучайся 😠
Тепер це робить постійний член Ради Безпеки ООН. І у всіх язики в жопах.
Гойда ..ля...
Співчуття родинам...
Снова умышленный обстрел гражданского населения.
Здається достатньо красномовна реакція на ситуацію.
В серпні і допомоги дали, як кіт наплакав, лише 1.5 млрд євро, подивимося як далі буде
росія - "країна" терорист, "країна" - гній, "країна" - рабів і кретинів. кацапи кінчені!
Вони так завжди роблять.
(хоча я в цьому чомусь давно не сумніваюсь)👈