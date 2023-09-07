Минимум 16 погибших, 31 человек ранен - оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке.. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Рашисты обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. По меньшей мере, 16 погибших, среди них 1 ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

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По данным издания, предварительно, российские захватчики атаковали рынок ракетами С-300.

Отмечается, что рынок находится в районе ТЦ "Меркурий".

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео последствий ударов.

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"Радио Свобода" сообщает о 16 погибших.





