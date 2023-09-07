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Минимум 16 погибших, 31 человек ранен - оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке.. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты обстреляли рынок в центре Константиновки Донецкой области. По меньшей мере, 16 погибших, среди них 1 ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По данным издания, предварительно, российские захватчики атаковали рынок ракетами С-300.

Отмечается, что рынок находится в районе ТЦ "Меркурий".

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео последствий ударов.

Также смотрите: Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

"Радио Свобода" сообщает о 16 погибших.

Минимум 16 погибших, 31 человек ранен - оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке. 01
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Топ комментарии
+54
Підори кончені...
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06.09.2023 15:39
+49
москальня - гній, нарот - підор.
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06.09.2023 15:40
+39
Такі вибухи на базарах у виконанні ІДІЛу називалися терактами. І його за це знищили.
Тепер це робить постійний член Ради Безпеки ООН. І у всіх язики в жопах.
Гойда ..ля...
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06.09.2023 16:04
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Підори кончені...
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06.09.2023 15:39 Ответить
москальня - гній, нарот - підор.
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06.09.2023 15:40 Ответить
пацаків треба лишити такого поняття як державність
порізати на куски
Пермь заперміть .
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06.09.2023 17:53 Ответить
А в ОП думали інакше-------------''Думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.====Тоді для чого вони впустили їх в Україну?-----
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06.09.2023 20:00 Ответить
А, тобто думали патріотів у табори, какаяразніців на роботу та пабєду з першотравнем повернути, і зермакам якісь посади заступників. Чо нормуль.
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06.09.2023 21:30 Ответить
Місцеві пишуть що багато загиблих...
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06.09.2023 15:44 Ответить
Это с300, их практически не сбить.
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06.09.2023 15:51 Ответить
ти зараз кацапсячому тролю щось намагаєшся розповідати.
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06.09.2023 15:53 Ответить
ти трохи заблукало, істото. твоїм "ПВО" шойгу завідує.
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06.09.2023 15:52 Ответить
ПВО вокруг Киева бубочку охраняет.
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06.09.2023 16:01 Ответить
зразу видно - рускагаварящій дебіл
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06.09.2023 18:01 Ответить
сразу видно рашотроллика Надо писать так: РОСІЙСЬКОМОВНИЙ. Вася, а вот Бортникова ті зря ******* назвал...
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06.09.2023 18:06 Ответить
Мрази рашистские, чтоб вам 10-кратно это все вернулось !
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06.09.2023 15:47 Ответить
Надо бить по парашным городам всем, чем достанем. Всё равно все 100% парашников должны сдохнуть, поэтому неважно, в каком порядке они будут сдыхать- 500 в день на фронте + 1000 в день в тылу тоже вариант.
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06.09.2023 15:52 Ответить
Знать бы точно. Вчера вроде был один погибший в Донецке от ракеты вроде и ранено несколько. Скорее отомстили оттуда. Как версия конечно. С-300 на коротком растоянии не собьёшь. В Харькове это беда уже полтора года. 50 сек полёта от белгорода. Тревогу успевают, а сбить и нечем и по скорости невозможно. Сбить можно только ракетой ,воздух-воздух, с истребителя, но всё время держать самолёт в воздухе тоже не возможно. А союзнички не дают и не дадут скорее всего чем можно сбить. Бздят 3 мировой. Тоу утырок совсем видать осатанел, будут лупить похоже только по городам. людям и инфраструктуре. Тем более оон гнусавый днями заявил официально, что геноцида не видит в действиях кацапов! Что тут сказать?
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06.09.2023 19:14 Ответить
Хороший кацап- мёртвый кацап. И неважно, сколько ему лет- 1 или 99. Всех-->
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06.09.2023 19:22 Ответить
думаешь, что константиновка по донецку вчера жахнула ракетой, а не луганск?
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06.09.2023 19:59 Ответить
Там в моём коменте первое предложение было так---, знать бы точно, Как я могу это знать? Обстрел был донецка, или по конкретным целям, вроде один погибший был. А вот то что самые мотивированые на этой войне и с 14 года утырки именно с ордло писал сразу, с 14 г! и все сказки что нам показывали как там не хотят, жены просят, болезни у шахтеров и прочая мура---так за это стоило по башке настучать! Я сегодня считаю---что донбас---донбалласт и именно донецкая область особо. Хотя и луганская почти такая. Там Украины не было никогда! Кто ездил в командировки и 50 лет назад запросто подтвердят. А совковая показуха мне хорошо на 70 г знакома для тв, газет, журналов и прочей муры. Очень жаль что быстро забылось, что там творилось в феврале--мае 14г. Есть масса видео. Ладно. Тема большая и сложная для такого форума и формата.
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06.09.2023 20:10 Ответить
ну, вот...не знаешь точно, но через ,,вроде,, взял да и увязал...
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06.09.2023 21:30 Ответить
В Мукачево например тоже украинцев нет .. и украинский язык похоже даже в школах не преподают.
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08.09.2023 11:03 Ответить
Коли негри в Африці будуть гинути пачками з голодухи, ми теж геноциду не побачимо. Краще перетворимо наше зерно на спирт, буде чим машини заправляти.
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06.09.2023 20:26 Ответить
ранее не раз печатал за подобное. Спирт---это возможность долго хранить прежде всего. Зерно требует спустя год продажу любой ценой, нужны площадя хранения для следующего урожая. Спирт желателен ,Экстра, технологии всё те же. И конечно же на спиртное пойдёт. Водка, бренди, ликёры---есть уже бренды свои. И постепенно переходить на высокие сорта пшеницы, стеклянистые, что на макароны идут. Ведь половина пшеницы нашей 3, 4 класс---практические фуражное, на комбикорм. Кстати такие макаронные изделия запросто лежат 2 года. То же задел для хранения. Для фармакологии спирт медицинский так же нужен. В аптеках на сегодня 100гр цена средняя 50гр. Африка пусть работать учится. Давно это пора им уяснить. Там уже есть страны, где проблема еды в целом решена.
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07.09.2023 20:16 Ответить
ООН, це вже геноцид чи як?
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06.09.2023 15:54 Ответить
ща красный крест скажет - это другое .
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06.09.2023 15:58 Ответить
ні-ні, ви шо - атопуйтіннападьйот
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06.09.2023 16:22 Ответить
Чим провинились цивільні люди Константинівки , що потрібно їх
вбивати ?
Кремлівське падло біситься , бо воно маньяк - вбивця , який живиться
смертями українців 😡
Здохни суч@ра і не мучайся 😠
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06.09.2023 16:00 Ответить
они ни чем не провинились , на територии Украины действует оооочень хорошо внедренная дрг паРаши , они знают где и когда больше всего бывает людей , дают наводки , но это такое , а вот то что наши военные пропадают когда едут на ротацию вам мало кто расскажет , эти дрг прекрасно знают перемещение и количество военных , а значит получают инфу от руководства ...............таких групп не одна , .........так что не ищите смысла , им главное потери в тылу , и чем больше тем для паРашников лучше .
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06.09.2023 16:08 Ответить
Кацапські підори будуть стверджувати, що на базарі був центр керування пальотамі.
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06.09.2023 16:01 Ответить
второй год войны , притупились человеческие чувсива и сострадание , поэтому спрошу у душ погибших - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ ? ПОРЖАЛИ ? ...............прости меня Господи .
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06.09.2023 16:01 Ответить
на па- рашинских пабликах сегодня -завтра выдадут " это не мы , это укрофашисты " .., пол города завтра поверит !!! .... беженцы с разипошеного Марика в Германии выдают : тож не россия нас бомбила , то все азовцы - фашисты !!! ...... 20 лет путиской пропаганды не испарятся даже из могилы....
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06.09.2023 16:33 Ответить
Уже выдали. Типа с дружковки
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08.09.2023 11:05 Ответить
Чтоб эти кассабские мрази все посдыхали!
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06.09.2023 16:01 Ответить
Краплі української крові на всіх ворогах України: зовнішніх і внутрішніх! Захищати Батьківщину від них маємо всім народом, на кожному кроці! Цим допоможемо нашим рідним воїнам ЗСУ! Тільки так пришвидшимо нашу Перемогу! Коли в єднанні - нас багато, нас не подолати! Будьмо!
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06.09.2023 16:46 Ответить
будьмо...
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06.09.2023 20:04 Ответить
Такі вибухи на базарах у виконанні ІДІЛу називалися терактами. І його за це знищили.
Тепер це робить постійний член Ради Безпеки ООН. І у всіх язики в жопах.
Гойда ..ля...
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06.09.2023 16:04 Ответить
У ІДІЛу не було ядрен батону, тому і бздять. Так би вже давно розхерачили
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06.09.2023 19:41 Ответить
Ну, і хтє атвєтка, зєрмак 🤔 Чи обшкрябування фасадів мааацьква-сіті це все на що ви спромоглися за 1,5 роки війни, дебіли, ***. Сподіваєтесь здриснути, якщо що, а ну як не що, як на взльоті з Бориспіля Гостомеля, чи Жулян вас Стінгер від ЗСУ наздожене😁 І не таких з небес спускали, в кацапів одні вже долітались
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06.09.2023 16:04 Ответить
Дурень.
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06.09.2023 19:00 Ответить
А по-батькові тебе як?
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06.09.2023 19:11 Ответить
Мамалижник
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06.09.2023 19:49 Ответить
Привезти на цей ринок сцикунів з ООН, які не бачать геноциду.
Співчуття родинам...
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06.09.2023 16:08 Ответить
И снова по рынку, как 24 января 2015 года. Только тогда из "градов".
Снова умышленный обстрел гражданского населения.
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06.09.2023 16:15 Ответить
боже ж мій, боже, бідні люди..., будь проклята вся кацапня...
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06.09.2023 16:15 Ответить
НАТО ссыкуны, ООН ********, санкции говно. Вот итог.
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06.09.2023 16:19 Ответить
Завтра ввх вдарить по Донецьку для підтримки міфу про укронацистів, запам'ятайте цей комент, зараз 16:20 6 серпня 2023.
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06.09.2023 16:20 Ответить
вересня
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06.09.2023 16:23 Ответить
не поправляй його, він і так забрехався
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06.09.2023 20:06 Ответить
а Запад спокойно смотрит, как много месяцев избивают страну,хотя мог спокойно с этим покончить И никакие визиты Блинкена не нужны, если убивают людей
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06.09.2023 16:21 Ответить
Зато ООН не видит геноцида а мама римская уважает разейскую культуру
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06.09.2023 16:24 Ответить
ООН створено за ініциативи Ватикану і Папи Римського в 1946 році, тут все сходиться, хоча в Вікі і пишіть що то типу колективна ініциатива в Рузвельта але триндеж про обєднання завжди було чутно від Ватикану на всі віки.
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06.09.2023 16:44 Ответить
нашої русофобії мало
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06.09.2023 16:33 Ответить
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06.09.2023 16:40 Ответить
Напевне кацапорилі скажуть, що "поразілі центр подготовкі боєвіков-наемніков". Горіти у Вогні усім росіянським кацапам...
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06.09.2023 16:40 Ответить
У нас же ніби є С 300? Хіба не можна по Бєлгороду лупнуть для профілактики?
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06.09.2023 16:46 Ответить
ми не такі, як вони !
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06.09.2023 19:12 Ответить
Ви тут до чого, йди мамалигу ниткою ріж, босота
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06.09.2023 19:55 Ответить
Помста не забариться.
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06.09.2023 16:55 Ответить
Грошей вже не дають, зброї дають лишень щоб відстали, скоро теж перестануть. А ви крадіть далі.
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06.09.2023 17:09 Ответить
Може вона нам вже не потрібна? Інакше чому депи закрили доступ до декларацій, хоч захід наполягав?
Здається достатньо красномовна реакція на ситуацію.
В серпні і допомоги дали, як кіт наплакав, лише 1.5 млрд євро, подивимося як далі буде
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06.09.2023 20:09 Ответить
москалі то хворі люди!

росія - "країна" терорист, "країна" - гній, "країна" - рабів і кретинів. кацапи кінчені!
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06.09.2023 17:45 Ответить
хворих можна лікувати, - а москалі це нелюди людожери
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06.09.2023 18:02 Ответить
Цитата Кузьми. "москалі то хворі люди!,******* воювати"
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06.09.2023 19:06 Ответить
Хорі) він спеціально наголосив на такій вимові
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06.09.2023 20:11 Ответить
Кацапи ******* бити по ринках. Бо там буде багато цивільних, яких можна безборонно вбивати.
Вони так завжди роблять.

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06.09.2023 17:47 Ответить
Що роблять цивільні у прифронтовому місті, чи це перший обстріл міста? Не хочуть виїжджати вглиб України, в ЄС чекають на "московських асвабадітелей".
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06.09.2023 17:47 Ответить
Пріоритет для ГУР і СБУ - це фізична ліквідація ***** і вищого керівництва росії, бо це буде продовжуватися безкінечно.
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06.09.2023 18:17 Ответить
Якщо за "це" не буде вбито , як мінімум така ж кількість цивільних кацапів в рф, я буду на 100% впевнений, що українське керівництво прислуговує путіну і кремлю👈
(хоча я в цьому чомусь давно не сумніваюсь)👈
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06.09.2023 19:33 Ответить
Так а чим воює ЗСУ ? асфальтом? що немає Точка У наприклад..
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06.09.2023 20:00 Ответить
папа римський, мабуть, втішений...
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07.09.2023 00:06 Ответить
 
 