Румыния усиливает защиту воздушного пространства и будет изучать обломки дронов, - Минобороны

После последних атак России на украинские порты на Дунае и падение "Шахедов" на румынскую территорию Румыния усилит защиту воздушного пространства.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Он сообщил, что министр Румынии Анджел Тилвар поехал в районы над Дунаем, граничащие с Украиной, и повторил свое заявление о том, что специалисты нашли там "фрагменты, которые могут быть частями дрона". Вместе с главой Минобороны туда отправились командующий воздушными силами и начальник штаба обороны Румынии.

"Следователи группы MApN, исследовавшие территорию в течение нескольких дней, сообщили вечером о серии фрагментов, сравнимых с элементами беспилотника. С момента опознания следственно-оперативные группы собрали доказательства и приступили к лабораторному исследованию. Мы точно установим происхождение и дату, когда они подошли к румынскому берегу Дуная. Расследование только началось", - заявил Спину.

По его словам, потенциально это могут быть либо последствия российской атаки на Измаил три дня назад, либо более давние.

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"Предпринимаются и будут предприниматься все процедурные шаги, которых требует ситуация. Определены конкретные меры по усилению технических способностей, мониторингу ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины. Мы приняли дополнительные меры для безопасности нашего воздушного пространства", - добавил Спину.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.

Во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.