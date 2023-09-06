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Румыния усиливает защиту воздушного пространства и будет изучать обломки дронов, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

уламки,дронів

После последних атак России на украинские порты на Дунае и падение "Шахедов" на румынскую территорию Румыния усилит защиту воздушного пространства.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Он сообщил, что министр Румынии Анджел Тилвар поехал в районы над Дунаем, граничащие с Украиной, и повторил свое заявление о том, что специалисты нашли там "фрагменты, которые могут быть частями дрона". Вместе с главой Минобороны туда отправились командующий воздушными силами и начальник штаба обороны Румынии.

"Следователи группы MApN, исследовавшие территорию в течение нескольких дней, сообщили вечером о серии фрагментов, сравнимых с элементами беспилотника. С момента опознания следственно-оперативные группы собрали доказательства и приступили к лабораторному исследованию. Мы точно установим происхождение и дату, когда они подошли к румынскому берегу Дуная. Расследование только началось", - заявил Спину.

По его словам, потенциально это могут быть либо последствия российской атаки на Измаил три дня назад, либо более давние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Румынии Иоханнис отрицает информацию о падении "Шахеда" на территории страны

"Предпринимаются и будут предприниматься все процедурные шаги, которых требует ситуация. Определены конкретные меры по усилению технических способностей, мониторингу ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины. Мы приняли дополнительные меры для безопасности нашего воздушного пространства", - добавил Спину.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.

Во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.
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Топ комментарии
+10
"Будуть вивчати уламки" - три роки
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06.09.2023 16:02
+10
Які уламки ?)Нічого ж не падало?)А?)
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06.09.2023 16:09
+9
А раніше ж казали що нічого не падало!
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06.09.2023 16:10
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"Будуть вивчати уламки" - три роки
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06.09.2023 16:02 Ответить
Які уламки ?)Нічого ж не падало?)А?)
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06.09.2023 16:09 Ответить
"фрагменти, що можуть бути частинами дрона" Джерело: https://censor.net/ua/n3441811

данунах...
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06.09.2023 16:10 Ответить
А раніше ж казали що нічого не падало!
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06.09.2023 16:10 Ответить
Якщо б хтось загинув, то сказали б, що то українське ПВО
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06.09.2023 16:10 Ответить
OH RLY....

Може дюймову лінійку вислати?
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06.09.2023 16:15 Ответить
давайте будемо чесні - всім насрать на чуже горе.

це норма.

тому скільки б ракет та дронів не падало на польщу чи на румунію ніхто за нас не впишеться - сцикотно.
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06.09.2023 16:17 Ответить
Тому я починаю розуміти психологію пуйла по відношенню до Західної Європи.
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06.09.2023 16:33 Ответить
Які ж вони потішні, а може, обережні ??? Спочатку нічого не було, тепер будуть вивчати уламки...
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06.09.2023 16:18 Ответить
ставте на березі Дунаю петріот - ще й Рені прикриєте
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06.09.2023 16:22 Ответить
коли вони будеть раком стояти уламки вивчати , їм у дупу прилетить засмальцований калібр
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06.09.2023 16:22 Ответить
В Румунії не проводять ніяких навчань? А могли б, враховуючи безкоштовні мішені.
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06.09.2023 16:24 Ответить
**@шут румуни по шахєдам.
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06.09.2023 17:14 Ответить
добре що посилює, вже є хоч якась але реакція, правда без ерекції
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06.09.2023 16:26 Ответить
"...Розслідування тільки почалося", - заявив Спину. Джерело: https://censor.net/ua/n3441811
Щось мені підказує, що розслідування прийде до висновку, шо то є всьо наслідки чи то Другої, чи то Першої світової війни.
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06.09.2023 16:28 Ответить
Вони хіба що в шматках мамалиги здатні розібратись... та й то під питанням🤔 Херойські нащадки Ромула і Рема, як колись мені один з них заявив, що їх предки були засновниками Рима, вигодувані вовчицею, тому войовничість в них в крові😁 Правда, я зауважив, що у вовчиця був чоловік-вовк і, певне одного разу він, за відсутності вовчиці, заскочив у печеру погрітися, а один з братів в темноті з голодухи сплутав тата-вовка з матірю-годувальницею вовчицею от і присосався до вовка, до чого він там присосався ми промовчимо, але вочевидь соснув таки добре, від душі, що згодом це відобразилось на його розумових здібностях, - от від цього сосуна і пішли племя румунів, а от від того, що вовчицю смоктав пішло плем'я ******** італійців, французів, греків, тощо. 😝😝😝😝😝😝😜🤪 Така моя теорія походження ******** румун, чомусь не сподобалась моєму опонентові, але мені на те було якось глибоко начхати, зате моя теорія походження "родів та видів" була з ентузіазмом сприйнята свідками дискурсу😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.09.2023 16:31 Ответить
Фууу.
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06.09.2023 18:03 Ответить
Так а що вони там вивчатимуть, коли вчора була заява президента Румунії який заперечив падіння бпла на їх території?
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06.09.2023 16:47 Ответить
НАТО на папері
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06.09.2023 16:51 Ответить
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06.09.2023 17:49 Ответить
Мощный ответ наты на обстрел их территории.
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06.09.2023 17:59 Ответить
шо то було , мабуть НЛО
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06.09.2023 18:17 Ответить
Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено
Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.
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06.09.2023 18:18 Ответить
...изучатели Активировать 4,5,6 статьи Альянса НАТО ...
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06.09.2023 19:18 Ответить
Румыны есть румыны. Вчера белое, сегодня чёрное---послезавтра как карта ляжет. 390--420 евро пенсия, еды хватает, пол страны на заработках в ЕС, в Италии особо. Иностранный капитал в стране работает. Можно жить. В принципе всё правильно. Туда хоть три камаза обломков накидай---на металлолом потянут!
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06.09.2023 19:23 Ответить
Цікаво, а, якщо ті мопеди стануть залітати в Україну з транзитом через територію Румунії і наші будуть збивати ті мопеди так, що уламки упадуть на якогось румуна, що вони тоді скажуть?
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06.09.2023 20:14 Ответить
Года за два управитесь, изучатели?
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06.09.2023 20:24 Ответить
будут изучать как боинг, или дольше?
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06.09.2023 20:44 Ответить
 
 