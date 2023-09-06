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Зеленский о подписании закона об электронном декларировании: Приму решение после консультаций с вице-премьером Стефанишиной
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вынесет решение о принятом Верховной Радой законе об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Об этом Зеленский заявил в среду журналистам, отвечая на вопрос, подпишет ли он соответствующий закон или наложит вето, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их - два", - сказал он.
Топ комментарии
+34 Прощай немытая раССея
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+25 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+24 Gary Grant
показать весь комментарий06.09.2023 17:08
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Всі ці кози - "гиганты мысли"...
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Напевно, зарплата така, що народ точно офігіє
А коли неможливо зрозумiти, що воно плете - тодi так. Це те, що в його недороблених мiзках.
https://www.youtube.com/watch?v=TDd1Tprnbj8
висери ввечері відосік, як ти будеш радитися
і текст, як тобі пишуть: по суті і через крапочку
а то твій друг бакланов - вже адвокат і фоп, а ти все "потужно" борешся невідомо із ким
за..бав вже! вали нах...й до мами рімми
"После них я приму решение. Их - два"
А в житті рішень більше
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67065
17.12.2019 Закон направлено на підпис Президенту України
До сих пір не підписаний
Тобто "После них я приму решение. Их - два" - брехня
Відповідальності за це ніякої, тому є третє рішення - не підписувати
Стефанчук, згідно закона мусть підписати, проте теж не підписує
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Джерело: https://biz.censor.net/n3441772
Замкнули двері й ну собі гадать:
- Як покарать проклятих журналістів?
Кричать: ,,Війна! Не можна грабувать!"