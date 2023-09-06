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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) электронное декларирование (1015) Стефанишина Ольга вице-премьер (165)

Зеленский о подписании закона об электронном декларировании: Приму решение после консультаций с вице-премьером Стефанишиной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

декларирование,декларация

Президент Украины Владимир Зеленский вынесет решение о принятом Верховной Радой законе об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Об этом Зеленский заявил в среду журналистам, отвечая на вопрос, подпишет ли он соответствующий закон или наложит вето, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их - два", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год
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Топ комментарии
+34
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06.09.2023 17:09
+25
Ще з Безумною і Верещучкою треба проконсультуватись.
Всі ці кози - "гиганты мысли"...
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06.09.2023 17:11
+24
Тебе Блінкен вже надіюсь "проконсультував",козел.
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06.09.2023 17:08
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Тебе Блінкен вже надіюсь "проконсультував",козел.
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06.09.2023 17:08 Ответить
Хоче перекласти відповідальність, мовляв "вона настояла, попросила, аргументувала"..... хитрущі Зермаки.
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06.09.2023 21:20 Ответить
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06.09.2023 17:09 Ответить
Ще з Безумною і Верещучкою треба проконсультуватись.
Всі ці кози - "гиганты мысли"...
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06.09.2023 17:11 Ответить
Кстати Безуглая не голосовала за закрытие деклараций.
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06.09.2023 18:14 Ответить
вона разом з агрохімією витягла картку перед голосуванням....ну так вийшло
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06.09.2023 18:47 Ответить
А ще з мамою Ггимою, як же без неї.
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06.09.2023 18:24 Ответить
Ви крадете майбутнє громадян цими діями. Спробуйте так не здати декларацію в Німеччині, або підробіть в ній щось.
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06.09.2023 17:11 Ответить
Не в себе ж, а в наріду. Лохів не шкода.
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06.09.2023 18:00 Ответить
Два дебила - это сила!
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06.09.2023 17:12 Ответить
Стефанішина від Гройсмана. Значить все правильно проконсультує. Адже Гройсман класний прем'єр був і команда в нього така ж. Як кажуть фуфла не беремо в команду.
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06.09.2023 17:13 Ответить
Стефанишина, від "слуг урода". Брехлива потвора, як і вся фракція.
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06.09.2023 18:01 Ответить
це мабуть як Сергій з Мустафою. Путівку в життя дали одні, а винні інші.
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06.09.2023 18:26 Ответить
Дмитро Чекалкин

🥀Укразалізниця засекретила дані про зарплату свого топ-пропагандиста Сергія Лещенка, бо розголошення цієї інформації несе "загрозу системі управління технологічними процесами"
Напевно, зарплата така, що народ точно офігіє
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06.09.2023 18:31 Ответить
Не потрібно ховатися за жінку. Назвався найвеличнішим вирішуй сам, а не маніпулятивно вішай відповідальність на "поганих бояр". Тебе вже давно ніхто не сприймає як "хорошого царя".
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06.09.2023 17:14 Ответить
Ще трохи дебiлiв лишилося з 73% вiд 40%. Упоротi. Iх не переконаэш.
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06.09.2023 17:36 Ответить
Подоляк перелогінься, 🤡🇷🇺
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07.09.2023 00:16 Ответить
Крадій крадієві ока не виклює.
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06.09.2023 17:15 Ответить
Єрмак подає законопроект, калічить його, потім Зеля буде консультуватись з підлеглим Єрмака? А що в цьому Зеля тямить, і в чому він може з Єрмаком не погодитись? Любі раптові істерики Зелі Єрмак гасить спокійно. Навіюванням. "Що так треба, і так правильно, і взагалі, ви сьогодні в ударі. Такий красивий!"
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06.09.2023 17:21 Ответить
Впевнена, янелоху все по барабану. Все, що написано вiд його iменi - пишеться кимось iншим. Все, що вого гундосить - зазубрено напамять з написаного кимось iншим.

А коли неможливо зрозумiти, що воно плете - тодi так. Це те, що в його недороблених мiзках.
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06.09.2023 17:27 Ответить
в очередной раз убеждаюсь в том , что эта кукла ни чего не рашает в стране , мало того , он всячески уходит от принятия каких либо рещений , все у него кто-то советует, подсказывает, заставляет и тд , нахер ты тогда нужен ?
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06.09.2023 17:24 Ответить
+1000.((
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06.09.2023 17:44 Ответить
Шото он в последнее время переводит стрелки на всех.
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06.09.2023 17:36 Ответить
Зелені наперсточники.
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06.09.2023 17:37 Ответить
😡СЛУГИ! ВАМ НЕ СОРОМНО?! - ГЕРАЩЕНКО ПРИСТИДИЛА ВЛАДУ
https://www.youtube.com/watch?v=TDd1Tprnbj8
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06.09.2023 18:04 Ответить
кловун, не ї..би людям мізки! розкрий статки: свої, своєю жОПи, всіх зРадників звідти, депутатів та інших зелених крадіїв та мародерів

висери ввечері відосік, як ти будеш радитися
і текст, як тобі пишуть: по суті і через крапочку

а то твій друг бакланов - вже адвокат і фоп, а ти все "потужно" борешся невідомо із ким

за..бав вже! вали нах...й до мами рімми
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06.09.2023 18:06 Ответить
тихо! - підорас думати буде, потрібна нам допомога Заходу або ну його нах та зброя. Підпише швидше за все
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06.09.2023 18:06 Ответить
Стефанишина атаманша по евроинтеграции. Если европейцы и США согласятся с тем, что их в очередной раз кинули, то подпишет. Если нет, то будут опять что-то мутить.
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06.09.2023 18:17 Ответить
Це по законодавству - два рішення, підписати, або повернути з пропозиціями
"После них я приму решение. Их - два"

А в житті рішень більше
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67065

17.12.2019 Закон направлено на підпис Президенту України

До сих пір не підписаний

Тобто "После них я приму решение. Их - два" - брехня

Відповідальності за це ніякої, тому є третє рішення - не підписувати

Стефанчук, згідно закона мусть підписати, проте теж не підписує
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06.09.2023 18:22 Ответить
Гетманцев:
"Немає потенціалу": "Слуги народу" зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС
Джерело: https://biz.censor.net/n3441772
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06.09.2023 18:22 Ответить
Зібралось "Слуг народу" в Раді двісті,
Замкнули двері й ну собі гадать:
- Як покарать проклятих журналістів?
Кричать: ,,Війна! Не можна грабувать!"
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06.09.2023 18:23 Ответить
Порадитись з кухаркою як будувати ракети... Воно радиться з такими як само... Шапіто...
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06.09.2023 18:49 Ответить
якщо єрмак дозволить пріняти рішення
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06.09.2023 20:42 Ответить
Вибрали зелену мерзоту, ідіоти!
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12.09.2023 09:05 Ответить
 
 