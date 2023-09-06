РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12514 посетителей онлайн
Новости Экономика
10 371 21
акциз (378) сигареты (851) табак (284) черный рынок (9)

Сигареты "для Duty Free" с "теневого" рынка производятся на легальной фабрике - экспертиза КНИИСЭ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

сигареты

Сигареты, предназначенные для продажи в сетях Duty Free, продающиеся на теневом рынке, и легальные табачные изделия могут производиться на одном оборудовании, и, следовательно, происходят из одной фабрики.

Об этом идет речь в материале издания "Апостроф", которое заказывало соответствующую экспертизу в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ), информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что выявление связи между торговлей нелегальной продукцией и ее производством - одно из "тонких мест" при изучении "схемы Duty Free". Последняя состоит в том, что сигареты без акцизных марок формально продаются через магазины беспошлинной торговли в аэропортах и на автомобильных пограничных пунктах, а фактически эта продажа осуществляется посредством розничных реализаторов на рынках и в точках "дешевого табака", а также через анонимные сайты и телеграм-каналы. Объем схемы достигает 150 млн пачек в год и приводит к убыткам около 10 млрд грн для бюджета

"Обычно производители открещиваются и от контрабанды, и от нелегальных продаж, называя обнаруженные десятки и сотни пачек сигарет "подделкой" под их бренд. Говорить, что компания не несет ответственности за сигареты после того, как они покинули помещение фабрики, производитель не имеет права. Ведь по закону изготовление товаров для Duty Free происходит под имеющийся контракт либо на экспорт, либо на продажу в магазинах", - говорится в статье.

Связь между изготовителем и конкретной пачкой можно обнаружить с помощью экспертизы. "Каждая отдельная производственная линия по изготовлению и упаковке сигарет оставляет на табачных изделиях и упаковке специфические, характерные только для нее "следы". По их совокупности эксперты могут установить, была ли конкретно взятая пачка сигарет изготовлена на определенном оборудовании", - пишут журналисты. Чтобы обнаружить такую связь, они приобрели несколько пачек разных брендов в легальном магазине (с уплатой налогов) и "на раскладке". И заказали экспертизу их происхождения в КНИИСЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за нелегального табака бюджет потерял 20 млрд грн, половина рынка это "Винники" (обновлено)

Для исследования взяли пачки сигарет Compliment (3 вида) и Lifa (1 вид) (бренды Винниковской табачной фабрики, обычно фигурирующие в отчетах исследовательской компании Kantar относительно "теневого" рынка сигарет, а также в данных ВСК ВР по вопросам теневого рынка подакцизных товаров как наиболее распространенные), а также пары легальных и нелегальных Lucky Strike и Marlboro.

"Вывод, сделанный экспертами КНИИСЕ по оборудованию, на котором изготовлена продукция, показал: обе пачки Lifa (и "легальная", и безакцизная) сошли с одного конвейера, а пачки Compliment Red - вероятно, были изготовлены на одном оборудовании (форма, размеры и другие параметры пачек и сигарет идентичны). Во всех остальных парах совпадений не найдено. Это подтверждает, что купленная на "теневом рынке" пачка сигарет, изготовленная на Винниковской табачной фабрике, идентична купленной с уплатой всех налогов. При этом "безакцизная" пачка была назначена для продажи в сети Duty Free. Вместо магазина Duty Free такие сигареты отправились сразу на "теневую" точку. А значит - по меньшей мере, часть сигарет конкретного производителя продается с нарушением законодательства", - говорится в статье.

Для борьбы со "схемой Duty Free" парламент принял закон об ограничении продаж в пограничных пунктах сигарет в одни руки, а табачные изделия украинского происхождения в магазинах беспошлинной торговли вообще запретят. Закон вступит в силу с 1 октября, написал в своем Телеграм-канале глава "профильной" ВСК в Раде, занимающейся нелегальным табаком, Ярослав Железняк.

Читайте также: Из-за рынка нелегального табака бюджет Украины недополучил 20,5 млрд грн, - Гетманцев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Я як глянув, скільки коштує пачка цигарок - був у шоці. Навіть уявити не міг, що вона може коштувати 75 гривень. І тоді згадав стару брошюру "Грядка 5х5 дозовлить вам палити цілий рік". І у цій книжці була описана машинка для виготовлення цигарок. Просто не розумію я цих курців - якщо так вже кортить труїти себе нікотином, то навіщо викидати такі великі гроші - а багато хто випалює по дві пачки на день, якщо можна купити у якоїсь бабки на селі табаку, робити цигарки на такій примітивній машинці і за роки можна зекономити просто величезні гроші.
показать весь комментарий
06.09.2023 18:00
+3
Запитайте Грицька Козловського зі Львова, він вам всьо розкаже за папіроси
показать весь комментарий
06.09.2023 17:25
+2
секрет полішенеля
показать весь комментарий
06.09.2023 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
секрет полішенеля
показать весь комментарий
06.09.2023 17:17 Ответить
Запитайте Грицька Козловського зі Львова, він вам всьо розкаже за папіроси
показать весь комментарий
06.09.2023 17:25 Ответить
То з садовим одна шайка-лєйка
показать весь комментарий
06.09.2023 17:49 Ответить
До речі, там андрюша черговий раз вляпався в історію по закриттю карних справ про розкрадання земель. До того ж на 10 день війни. Прибирав швиденько справи під шумок.
показать весь комментарий
06.09.2023 17:55 Ответить
,Достатньо було прочитати тільки заголовок, щоб в уяві з'явився Козел
показать весь комментарий
06.09.2023 17:46 Ответить
Я як глянув, скільки коштує пачка цигарок - був у шоці. Навіть уявити не міг, що вона може коштувати 75 гривень. І тоді згадав стару брошюру "Грядка 5х5 дозовлить вам палити цілий рік". І у цій книжці була описана машинка для виготовлення цигарок. Просто не розумію я цих курців - якщо так вже кортить труїти себе нікотином, то навіщо викидати такі великі гроші - а багато хто випалює по дві пачки на день, якщо можна купити у якоїсь бабки на селі табаку, робити цигарки на такій примітивній машинці і за роки можна зекономити просто величезні гроші.
показать весь комментарий
06.09.2023 18:00 Ответить
Дуже багато хто так вже робить. 1 кг тютюну - 600-700 грн, 1 цигарка=1 грам
показать весь комментарий
06.09.2023 18:32 Ответить
- Просто треба пам'ятати, що кожна викурена цигарка - це мінет, зроблений тютюновій фабриці! (с)
показать весь комментарий
06.09.2023 19:36 Ответить
Цікаво, чи якість тютюнової суміші цих цигарок однакова.
показать весь комментарий
06.09.2023 18:06 Ответить
Звісно НІ!
Взагалі, цигарки необхідно внести до категорії продовольчих товарів, що би їх виробництво та склад могли контролювати санепідемічні служби.
А зараз виробники можуть туди пихатий любий непотріб і ніхто ніза що не відповідає.
Папір, фільтри, тютюн можуть бути у багні, плісняві, бруду і нікого це не хвилює.
показать весь комментарий
06.09.2023 18:55 Ответить
Відмінніть акциз і все буде ОК. В есисері хліб був 16 коп. тому ним годували свиней, а акцизні товари зараз це 1000% дохід, для хитрозроблених які заробляють на лохах.
показать весь комментарий
06.09.2023 18:06 Ответить
Ти що дурний?!!
Акциз на курево - один з найбільших доходів у Бюджет!
Якщо його відмінити, Бюджет посиплеться вже через три місяці та на настане повний ахтун і дефолт.
показать весь комментарий
06.09.2023 18:50 Ответить
А лохи хто?
показать весь комментарий
06.09.2023 19:19 Ответить
Як же ж дістали ці дебільні "борцуни" з куревом...
показать весь комментарий
06.09.2023 18:30 Ответить
Дякую КО!
Офіційно фабрики працюють у одну зміну, а неофіційно у дві - ось і увесь "тіньовий" ринок.
показать весь комментарий
06.09.2023 18:47 Ответить
Такого, що зараз діється з підробками цигарок, ніколи не було. Хтось кладе мільярди до кишені... Навіть "овоч" такого собі не дозволяв.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:04 Ответить
Та так,чим дорожчий акциз,тим більша пропозиція тіні,в 00х мало хто цим займався,хіба трохи молдовани.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:24 Ответить
Кориш святого злодія садового-козловський. Це ж усм відомо.
показать весь комментарий
06.09.2023 21:26 Ответить
Невже всі дописувачі-не курящі?Як можно зрівнювати сигарету з тютюнової фабрики і тютюн з грядки?Тут треба згадати і слова товарища леніна-" не будет нормальный человек,в нормальных условиях-пить из лужи..." продовження не для цигарок,але дійсно...Колись купив в Андоррі блок цигарок,відомого бренду "Мальборо"-то поціновувачі просто плювалися,і казали що це просто лайно і кашляли.А ціни на цигарки-в Європі-дійсно кусаються.
показать весь комментарий
06.09.2023 23:27 Ответить
Охеріти і скільки дармоїдів слідаків,скільки років вони над цим працювали?
показать весь комментарий
08.09.2023 12:11 Ответить
 
 