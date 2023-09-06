В ЕС нашли способ использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, - Bloomberg
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По информации Bloomberg, чиновники Европейского Союза подготовили план по использованию доходов от более 200 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка, с целью направить их для восстановления Украины. Европейская комиссия предложит способ, как законно перевести доходы, полученные от российских активов, в бюджет ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Еврокомиссия встретится с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии в четверг, а затем со всеми государствами-членами на следующей неделе, по словам источника издания, знакомого с планами. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что выдвинет законодательное предложение до летних каникул, но с тех пор эти сроки сдвинулись во времени.
Согласно документу, рабочая группа комиссии поддерживает реализацию трех основных предложений документа поэтапно, а не сразу.
Эти шаги включают уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг по разделению остатков денежных средств российских активов и перевод доходов в бюджет ЕС в качестве внешних назначенных доходов, говорится в документе.
Ожидается, что активы российского Центробанка, замороженные в ЕС, принесут около 3 миллиардов евро непредвиденной прибыли. Более половины активов находятся в денежных средствах и депозитах, а "значительная сумма" оставшейся части находится в ценных бумагах, которые превратятся в денежные средства по мере погашения в ближайшие два-три года.
Ранее сообщалось, что ЕС не мог договориться с Европейским центральным банком по поводу планов использования прибыли от замороженных активов российского Центробанка для помощи в восстановлении Украины. Тогда ЕЦБ предупреждал о том, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.
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Більше половини активів знаходяться в грошових коштах і депозитах, а "значна сума" решти знаходиться в цінних паперах, які перетворяться в грошові кошти в міру погашенняБільше половини активів знаходяться в грошових коштах і депозитах, а "значна сума" решти знаходиться в цінних паперах, які перетворяться в грошові кошти в міру погашення в найближчі два-три роки. Джерело: https://censor.net/ua/n3441838 Джерело: https://censor.net/ua/n3441838
Більше половини активів знаходяться в грошових коштах і депозитах, а "значна сума" решти знаходиться в цінних паперах, які перетворяться в грошові кошти в міру погашення в найближчі два-три роки. Джерело: https://censor.net/ua/n3441838
отличная идея. пусть платят.