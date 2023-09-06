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В ЕС нашли способ использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,санкції

По информации Bloomberg, чиновники Европейского Союза подготовили план по использованию доходов от более 200 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка, с целью направить их для восстановления Украины. Европейская комиссия предложит способ, как законно перевести доходы, полученные от российских активов, в бюджет ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Еврокомиссия встретится с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии в четверг, а затем со всеми государствами-членами на следующей неделе, по словам источника издания, знакомого с планами. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что выдвинет законодательное предложение до летних каникул, но с тех пор эти сроки сдвинулись во времени.

Согласно документу, рабочая группа комиссии поддерживает реализацию трех основных предложений документа поэтапно, а не сразу.

Эти шаги включают уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам, введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг по разделению остатков денежных средств российских активов и перевод доходов в бюджет ЕС в качестве внешних назначенных доходов, говорится в документе.

Ожидается, что активы российского Центробанка, замороженные в ЕС, принесут около 3 миллиардов евро непредвиденной прибыли. Более половины активов находятся в денежных средствах и депозитах, а "значительная сумма" оставшейся части находится в ценных бумагах, которые превратятся в денежные средства по мере погашения в ближайшие два-три года.

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Ранее сообщалось, что ЕС не мог договориться с Европейским центральным банком по поводу планов использования прибыли от замороженных активов российского Центробанка для помощи в восстановлении Украины. Тогда ЕЦБ предупреждал о том, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.
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Чудово! Тiльки не поспiшайте щось передавати зеленiй бандi! Все - пiсля виборiв, коли вони будуть по тюрьмах.
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06.09.2023 17:32 Ответить
ось ти спочатку з Угорщиною питання виріши, а потім уже гроші радь комусь давати, а комусь не давати. Що за натура у вас така грошей ще немає, але ви їх вже розподіляєте. Та й після виборів результат може бути таким самим.
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06.09.2023 17:42 Ответить
Єврокомісія зустрінеться з чиновниками з Іспанії, Бельгії, Італії, Франції та Німеччини в четвер, а потім з усіма державами-членами на наступному тижні, за словами джерела видання, знайомого з планами Джерело: https://censor.net/ua/n3441838
Більше половини активів знаходяться в грошових коштах і депозитах, а "значна сума" решти знаходиться в цінних паперах, які перетворяться в грошові кошти в міру погашенняБільше половини активів знаходяться в грошових коштах і депозитах, а "значна сума" решти знаходиться в цінних паперах, які перетворяться в грошові кошти в міру погашення в найближчі два-три роки. Джерело: https://censor.net/ua/n3441838 Джерело: https://censor.net/ua/n3441838
Більше половини активів знаходяться в грошових коштах і депозитах, а "значна сума" решти знаходиться в цінних паперах, які перетворяться в грошові кошти в міру погашення в найближчі два-три роки. Джерело: https://censor.net/ua/n3441838
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06.09.2023 18:04 Ответить
нажаль "зелені" сьогоднішня влада, а ЗСУ лише підвладна структура, тож треба інщі механізми впроваджувати
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06.09.2023 19:09 Ответить
о, круто. Чтобы не ЕС и не мир в целом платили за разрушенное, а сама Раша.
отличная идея. пусть платят.
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06.09.2023 18:22 Ответить
 
 