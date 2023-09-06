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Марьинка (709) Маляр Анна (408)

В Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марїнка

Заместитель министра обороны Анна Маляр, находясь в Марьинке, заявила, что россияне совершают мощный штурм города, но без успеха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Маляр отметила: "Вы уже несколько месяцев подряд слышите в новостях одну и ту же фразу - на Марьинском направлении продолжаются бои.

Но за этими словами стоит ежедневная героическая работа наших военных.

Враг стер здания Марьинки с земли. Там уже развалины и остатки фундаментов. Враг продолжает ежедневно обстреливать Марьинку и безуспешно атаковать нашу линию обороны. В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях.

В Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль. Потому что этот город защищают бойцы украинской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады".

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Топ комментарии
+12
Бо в Мар'їнці були збудовані капітальні укріплення. А в Бахмуті зведення капітальних укріплень було проігноровано.
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06.09.2023 18:33
+8
хтось знав...що в Мар'нці таке буде....правильніше сказати передбачав....і там облаштував та добудував укріплення. і відразу з початком великої війни ,туди пішли бійці.
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06.09.2023 18:39
+6
нікуди вони не просунулися. ми їх вмили їхньою кров'ю. там і лежать, забиті.
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06.09.2023 19:07
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Бо в Мар'їнці були збудовані капітальні укріплення. А в Бахмуті зведення капітальних укріплень було проігноровано.
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06.09.2023 18:33 Ответить
не неси пургу, всі ті укріплення давно знищені, а місто розбомблене в пісок і захоплене на 90% (якщо вірити карті), наші тримають тільки маленький клаптик в західній частині.
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06.09.2023 19:21 Ответить
не неси "пургу". який клаптик? deep state можеш не дивитися, там, дійсно "пурга". росіянє закидали своїми трупами усю околицю Мар'їнки.
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06.09.2023 19:28 Ответить
хтось знав...що в Мар'нці таке буде....правильніше сказати передбачав....і там облаштував та добудував укріплення. і відразу з початком великої війни ,туди пішли бійці.
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06.09.2023 18:39 Ответить
вельмишановний дописувач...вчіться ввічливості та толерантності в спілкуванні...На допомогу вам прийдуть дитячі казки,які вчать добру та людяності
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06.09.2023 22:16 Ответить
Здається, вчора орки там на пару кварталів просунулись - чув у вечірньому зведенні.
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06.09.2023 18:43 Ответить
нікуди вони не просунулися. ми їх вмили їхньою кров'ю. там і лежать, забиті.
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06.09.2023 19:07 Ответить
Сподіваюсь.
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06.09.2023 21:23 Ответить
Вона ще заступниця?
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06.09.2023 18:45 Ответить
Ні-заступникиня.
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06.09.2023 18:50 Ответить
Заступницесса...
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06.09.2023 18:56 Ответить
кремлеботы и дебилы высрались на голову женщины. Ничего удивительного.
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06.09.2023 21:40 Ответить
На околицях Мар'їнці, знову все все в трупах росіян. Вже набухли, готуються розлагатися. Смрад від трупів російських солдат нестерпний.
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06.09.2023 19:13 Ответить
Красиво піариться. Але в Мар'їнці без кацапів залишилось всього декілька кварталів.
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06.09.2023 20:43 Ответить
Дивно, кацапи, навіть, у Мар'їнку не зайшли. Звідки такі данні?
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06.09.2023 21:14 Ответить
Рожевим - окуповано після 24.02.22. Сірим - територія за яку йдуть бої.

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06.09.2023 21:58 Ответить
кто пиарится? Маляр -спикер МО. Что значит "пиарится"? Это ее работа - озвучивать текущее положение на фронте.
Вы хоть знаете значение слов которые употребляете? видимо, нет.
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06.09.2023 21:41 Ответить
Вона речниця кроваво-крадівницького режиму зеленского.
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06.09.2023 21:49 Ответить
Піарить Зомбоперемогу. У них постійна перемога, кожен день. На фронті важко. Кожен метр дається з великими боями. Невеликі просування в декілька днів. А на Марафоні "Ми продовжуємо наступальні дії по всій лінії.". Прорвали кацапню біля Роботиного - у Зельоних "ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони". Так ніби всюди прорвали. Кому потрібен цей безглуздий піар? Глядачам кварталу, які на дивані в інфобульбашці? Треба вже зрозуміти, що війна попереду важка. Потрібно не пиво на дивані пити, і дивитись черговий піар про шашлики в Криму, купальний сезон в Криму, про аклашню, яка розбігається від першого нашого пострілу, і кінець війни через чергові декілька місяців. А прозріти. І допомагати нашим військам чим можеш. Бо у Зельоних Фестиваль Дерибану в розгарі.
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06.09.2023 21:54 Ответить
что так слабо -всего лишь жирный шрифт? ты бы еще капсика добавилдля убедительности, как настоящая блаандинка))

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07.09.2023 11:44 Ответить
Як завжди в тупої школоти по суті справи нічого добавити, то давай відведу тему?))). Бай-бай, троляко!
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07.09.2023 16:33 Ответить
Чому ця курва з шоу екстрасенсів не пішла разом з Рєніковим?
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06.09.2023 22:23 Ответить
А якого рожна речниця МО коментує ситуацію на фронті? Малярша повинна доповідати про матеріальне забеспечення ЗСУ, скільки та яких курток закуплено до зими, скільки закуплено "весільних дронів" для військових та чи є проблеми з харчуванням у військах. Про ситуацію на фронті повинні доповідати речники ГШ та структурних підрозділів ЗСУ. Чи я не правий?
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06.09.2023 22:52 Ответить
 
 