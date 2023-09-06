РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12514 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
7 259 81
суд (24703) Федына София (69) Червинский (76)

На заседание суда по делу полковника Червинского не пустили адвокатов, - нардеп "ЕС" Федина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

червінський

В Киеве Шевченковский районный суд проводит тайное заседание о продлении содержания под стражей полковника Романа Червинского без допуска его защитников к этому заседанию.

Об этом сообщила народній депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурорско-судебный беспредел в Шевченковском суде по делу Червинского, Что произошло? Мы на 15:40 собрались в суд на обжалование подозрения. Адвокаты об этом подали ходатайство раньше времени, было назначено заседание. И вот мы приезжаем в суд, приходим в определенный кабинет. А Романа нет. Заходит судья и заявляет, что в 12 часов уже было какое-то заседание. Но было без уведомления на сайте, без уведомления адвокатов! Без права на защиту. Это нарушение международных конвенций по правам человека, Конституции, Уголовно-процессуального кодекса", – рассказала депутат.

В свою очередь, адвокат Червинского подтвердила, что назначенное на сегодняшний день заседание по обжалованию подозрения Роману Червинскому не началось, в то же время в суде проходит другое заседание, где рассматривают вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей ее подзащитного.

Мы сегодня должны были рассматривать мою жалобу об отмене уведомления о подозрении Роману. Мы собрали достаточно материалов для того, чтобы говорить, что подозрение необоснованно и просить суд его отменить. Но следствие доставило Романа сюда и пытается продолжить ему рассмотрение содержания под стражей. Они его просто завели в другой зал судебных заседаний, определили другого следственного судью и сейчас этот следственный судья ему еще на месяц продлевает сроки содержания под стражей", – рассказала защитница.

Смотрите также: Червинский о деле против него: Мне ясно говорят, что это Татаров, он курирует всю правовую систему. ВИДЕО

При этом адвокат отметила, что ей сообщили об этом заседании через полчаса после его начала. Она подчеркнула, что никто из адвокатов Червинского не имел возможности пообщаться с ним до начала заседания. "Мы в шоке от происходящего. Сейчас будем выяснять вообще, где Роман, в связи с чем это все происходит", – отметила она.

"Я впервые с таким сталкиваюсь. Орган досудебного расследования нарушает все возможные нормы Конституции и уголовно-процессуальные", – отметила адвокат.

София Федина также добавила, что зал, где проходит нелегальное заседание суда по продлению меры пресечения, в конце концов нашли, но адвокатов Червинского не допускают и людей, пришедших его поддержать, тоже. По ее словам, Червинскому назначили государственного адвоката для проведения этого заседания, несмотря на то, что у него уже есть официальные защитники.

Смотрите также: На судебное заседание по делу Червинского не пускали героя Украины Хмару. ВИДЕО

Как известно, народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" несколько раз подавали ходатайство о взятии на поруки разведчика Романа Червинского. Взять Червинского на поруки также были готовы генерал-майор запаса Сергей Кривонос и бывший исполняющий обязанности президента Украины, секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов. Пока Роман Червинский находится под стражей.

Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+51
навіть не знаю де край цього піздєца!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:10
+50
А я знаю. Коли зазеленіють вуличні ліхтарі.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:12
+37
Падлюки Зелені відпустіть Червінського...Скільки можна з цієї люди знущатися як і Українців...Щоб ви всі здохли Зе тварюки
показать весь комментарий
06.09.2023 19:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіть не знаю де край цього піздєца!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:10 Ответить
А я знаю. Коли зазеленіють вуличні ліхтарі.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:12 Ответить
Золоті слова!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:29 Ответить
Рясно зазеленіють слєдаками, прокурвами та "суддями" з вибалущеними шніфтами та висолопленими язиками.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:51 Ответить
В яйце зеленского.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:12 Ответить
У него нет яичек. Он вообще никто.... Просто клован. Тупой и бездарный клован...
показать весь комментарий
06.09.2023 19:33 Ответить
Це злий клован!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:52 Ответить
В общем согласен, но тупизм клована побеждает все здравые смыслы...
показать весь комментарий
06.09.2023 19:55 Ответить
Тряпочная марионетка , без души и мозгов , как попугай повторяет все с суфлера , чужие мысли , тексты … но это чудовище позорит У украинцев всего мира
показать весь комментарий
06.09.2023 20:25 Ответить
Вот Вам и гідність !!! Мудрый , просветленный , свободолюбивый народ за 32 года создал 1937 год и КНДР !!!
показать весь комментарий
06.09.2023 21:54 Ответить
Стаття 335,позбавлення права на захист...
показать весь комментарий
06.09.2023 19:14 Ответить
Чонгар і вагнерівці.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:15 Ответить
Ще воно хоче один термін, щоб далі шкодити Україні!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:18 Ответить
Зермаки - виродки !
показать весь комментарий
06.09.2023 19:25 Ответить
Таємне засідання суду без адвокатів?

Альо, в Україні вже опричнина валадіміра ЗЄліозного ? 👿
показать весь комментарий
06.09.2023 19:12 Ответить
Вже давно...
показать весь комментарий
06.09.2023 19:16 Ответить
ну що, українці, гойда до рашки?
всралася нам та Європа? 👿
показать весь комментарий
06.09.2023 19:19 Ответить
з 2019р в Україні зникла Конституція на неї просто поклали болт і сховали у роялі ті хто має її захищати.Ось так буває коли в демократичний спосіб люди самі привели узурпаторів до влади,що тепер робити..
показать весь комментарий
06.09.2023 19:23 Ответить
Тепер це про "мудрий український нарід": яке прикре самогубство. На жаль...
показать весь комментарий
06.09.2023 20:10 Ответить
Падлюки Зелені відпустіть Червінського...Скільки можна з цієї люди знущатися як і Українців...Щоб ви всі здохли Зе тварюки
показать весь комментарий
06.09.2023 19:12 Ответить
То це вже судилище. Черговий зашквар зелених-ще один цвях в труну зеленої влади!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:12 Ответить
Це цвях в кришку гроба вступу до НАТО та Евросоюзу
показать весь комментарий
06.09.2023 19:18 Ответить
Значить, точно зеля міни зняв і вагнерівців відпустив.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:14 Ответить
Ви ще досі сумнівались ?
показать весь комментарий
06.09.2023 19:20 Ответить
А як гарно у відосіках лохам про НАТО та Евросоюз задвигає.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:16 Ответить
Імена суддів та слідчих будь-ласка, хай країна знає, свободу Роману Червінському.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:16 Ответить
Ссуки всі ті хто в 2019р обрав зрадника зеленського слугу коломойского і ***** президентом.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:17 Ответить
Почкам вже кінець
показать весь комментарий
06.09.2023 19:25 Ответить
Імена суддів та слідчих будь-ласка, країна має знати ці імена, свободу Роману Червінському!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:18 Ответить
А до справжньої агентури з опзж питань немає. бойки і літвіни в героях України отримують по 50тис щомісяця
показать весь комментарий
06.09.2023 19:18 Ответить
суто політична справа та помста,а все через те що він зачепив зе.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:18 Ответить
Він багатьох зачепив, і відправив на концерт Кобзона.....
Хтось дуже зацікавлений щоб все закінчилося, як з бійцем Свободи, Олександром Гуменюком....
показать весь комментарий
06.09.2023 19:25 Ответить
Саме так , бо Червінський знає все в деталях про те
, як Зеленський
і дЄрмак злили внаглую вагнерівців і наразі бояться розголосу ,
так як людям вже остогидло чути фразу ,, не на часі " 😠
показать весь комментарий
06.09.2023 19:31 Ответить
А цю фразу самі зелені падлюки і запустили в інфопростір, як захисний щит для себе.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:21 Ответить
Пане Блiнкен! А-УУУ!!!!!!!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:19 Ответить
А самі ми вже ні на що не здатні!?
показать весь комментарий
06.09.2023 19:31 Ответить
Виходить , що ми дійсно ні на що не здатні , якщо біля Шевченківського
суду сьогодні знаходилось кілька десятків людей , а не тисячі 🙁
показать весь комментарий
06.09.2023 19:39 Ответить
Поки що - нi. Подивимось, що будет пiсля Перемоги.

Скiльки людей виживе та повернеться з 25% вiд 40%, що зробили правильний вибiр. I скiльки з тих дебiльних 73% вiд 40% визнали свою помилку i тепер могли б зробити правильний вибiр. I хто з тих всiх разом зможе вийти i послати зелене шапiто на..й.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:54 Ответить
Хуцпа...

Їжте, 73%-ове xoxLoбидло. Так поводяться з заслуженим військовиком. А вас, в разі чого, можуть тупо в лайні втопити.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:20 Ответить
Вони, паскуди, повтікали до австрій, германій, норвегій. В них "всьо харашо". Повертатися "в ету страну" вони не планують
показать весь комментарий
06.09.2023 20:13 Ответить
Зе малькое подлое недорозумение. Вы 73%, помните и на ваших руках кровь наших солдат. Если бы ваш недоумок осенью начал строить линию аля суровикина, то дохла бы русня, а не гибли наши герои.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:24 Ответить
А гарант Конституції зайнятий?

Наприклад, заборона виїзду за кордон
Конституція каже, що тільки закон може заборонити виїзд.
Президент, підписав указ зі словом "можуть" - тобто не зрозуміло обмежив, чи ні права
Парламент - за 18 місяців закон не прийняв, базуючись на указі президента.
Верховний суд підтвердив, що потрібен закон, закона нема - проте, суспільний інтерес вище, тому можна, закрити очі на Конституцію.
Для чого всі ці інституції - якщо вони діють всупереч законів і Конституції.
Було б зрозуміло, якщо нема часу - но час знайшли для законів про канабіс, порно і т.п.

А тут хочуть всіх "замазати", щоб не було крайнього - хто саме заборонив

А тепер вже й права на захист не має...

Поліцейські після подій в Дніпрі, створили петицію,
щоб змінили закон та добавили
"право на зупинку" - "просто перевірити документи"
за 2 дні, майже 2000 голосів
а за лендліз - залишилось 16 днів, та тільки 9000 голосів

якийсь дурдом, і все тому, що всі не дотримуються закона
показать весь комментарий
06.09.2023 19:25 Ответить
Країну захищайте, а не за кордон тікайте
показать весь комментарий
06.09.2023 19:30 Ответить
ти вже захищаєш? чи тільки вказівки роздаєш?
показать весь комментарий
06.09.2023 19:35 Ответить
в данному випадку, ВС розглядав випадок про виїзд студента для навчання за кордон

так в чому проблема заборону зробити згідно Конституції?

хто буде вирішувати,
коли порушення закону це "суспільний інтерес" та можна порушувати,
а коли це "порушення" - та треба відповідати
показать весь комментарий
06.09.2023 19:40 Ответить
Це вже взагалі не смішно. За що країна бореться? просто страшні речі відбуваються!! скільки ще можна терпіти це?
Волю Роману Червінському!!!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:26 Ответить
То є татаровсько-портновсько-зєлєнське кривосуддя.
До сокири!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:27 Ответить
Скоро будуть трійки судити
показать весь комментарий
06.09.2023 19:27 Ответить
...а потім ЗЄльоні висіти 👿
показать весь комментарий
06.09.2023 19:31 Ответить
Дожити б...
показать весь комментарий
06.09.2023 20:15 Ответить
Хочу у 2024 виборів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.09.2023 19:33 Ответить
Свободу розвіднику Роману Червінському ‼️
показать весь комментарий
06.09.2023 19:35 Ответить
.уки зелені.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:37 Ответить
Безпридел.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:41 Ответить
Думаю всім ясно що це може закінчитися лише після розстрілу дуяких ділків
показать весь комментарий
06.09.2023 19:41 Ответить
Путенское судилище через урода татарова. Да замачите уже эту гниду, пусть другие зеленые задумаются.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:49 Ответить
замучили мужика, не за что. Вы сепарню и коллаборантов так мучайте
показать весь комментарий
06.09.2023 19:50 Ответить
Після успішного завершення операції ГУР із перельоту ворожого гвинтокрила на контрольовану ЗСУ територію скоріш за все Червінського будуть відпускати.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:53 Ответить
Не відпустять. Бо це помста Зельоної кротоферми. Він розказав про здану Зельоними операцію по вагнерівцям, і ще декілька.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:41 Ответить
Це наріде ти закрив,
Патріотів у тюрму
Мафії гніздо створив
Підмахнув тоді кому?
Бені, Зелі, єрмаку
Малоросам і совку.
показать весь комментарий
06.09.2023 19:57 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2023 20:01 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2023 20:31 Ответить
Ну він же не зрадник, прорашист, або корупціонер! Це для них все, і по мінімуму. Для патріотів у нас беззаконня. Бо така влада.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:38 Ответить
Рада приняла закон о зарплатах пленных
показать весь комментарий
06.09.2023 20:47 Ответить
Напрасно "зеленка" бвилась піснею " Ой у лузі червна калина" Не чіпай не своє! Може заграти іньшими барвами! ( хотя для *иденят брати не сове за щастья!)
показать весь комментарий
06.09.2023 20:50 Ответить
Повісити Дєрмака на високому стовпі на Хрещатику або розтріляти там же....
показать весь комментарий
06.09.2023 21:23 Ответить
якщо не будуть звільняти таких судей з пожиттевою забороною працювати в правоохоронних органах, нічого не зміниться. Суддя повинен бути не говном в мантії, а людиною з авторитетом в суспільтві.
показать весь комментарий
06.09.2023 21:28 Ответить
Ну чо, зеленожопые, ржоте
показать весь комментарий
06.09.2023 22:18 Ответить
Господи, країна котиться до майдану семимильними кроками. Зе дуже хоче повторити долю Януковича. Я навіть не здивуюсь, що це їх спільний з путіним сценарій. Як же нам Україну зберегти при цьому. Просто розпач 😭.
показать весь комментарий
06.09.2023 22:22 Ответить
Израиль не резиновый.
показать весь комментарий
06.09.2023 22:40 Ответить
То хто тримає Червінського і ними керує працюють на Московію. То 💯
показать весь комментарий
06.09.2023 23:32 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️годі! я порушую це питання в кулуарах Європарламенту
показать весь комментарий
07.09.2023 01:14 Ответить
Ось так виглядає 73% ДЕБІЛОВ.
показать весь комментарий
07.09.2023 08:00 Ответить
 
 