Воинам отдельного батальона "Карпатская Сич" нужно два беспилотника - открыт сбор. ВИДЕО

Экс-нардеп и волонтер Юрий Левченко обнародовал информацию о том, что бойцы отдельного батальона "Карпатская Сич" открыли сбор на два дрона, которые необходимы украинским защитникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Левченко отметил: "Юрий Свистун является настоящим символом несокрушимости духа украинского народа.

Это - Герой, который в ходе неравного боя против российских захватчиков на Изюмском направлении весной 2022 года потерял сына Святослава, с которым воевал бок о бок, и почти потерял руку, в результате очень сложного ранения. Однако, несмотря на все это, Юрий вернулся на службу и активно участвует в сдерживании врага под Кременной в рядах отдельного 49-го стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сич".

И вот Юрий и другие бойцы батальона обратились в наш Волонтерский центр "UA.HELP" с просьбой приобрести им 2 дрона - Mavic 3 и Mavic 3T для ведения круглосуточной разведки над позициями врага. Ни для кого не должно быть новостью, что такие средства постоянно теряются и жизненно необходимы для наших защитников. Подробно о важности этого сбора Юрий Свистун объясняет на видео.

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Просим всех максимально приобщиться, чтобы мы вместе оперативно закрыли этот сбор и передали ребятам в работу столь необходимые для них дроны! Сейчас это особенно важно, учитывая активизацию давления захватчиков на этом направлении.

Спасибо! Вместе – Сила!

📥 Отдельная "банка" Монобанка для сбора на эти дроны:

https://send.monobank.ua/jar/6m1ZwE18Aj



💳 Номер карты банки:



5375411207625604



📥 Другие реквизиты нашего Волонтерского центра "UA.HELP":



Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]



Реквизиты юр. лица БУ БФ "ЮА.ХЕЛП": uahelp.narodovladdia.com/#donate

🔴 Отдельно призываем подписываться на автоматические ежемесячные взносы на "Patreon" нашего волонтерского центра (https://patreon.com/uahelp) или на аналогичную платформу "Buy me a coffee" (https://www.buymeacoffee.com/uahelp) , чтобы мы могли оперативно закрывать более мелкие запросы наших защитников, под которые физически невозможно каждый раз делать отдельный сбор (а каждый новый подписчик еще и классный подарок получает - отличный подарочный набор с футболкой с "Пионами" нашей подшефной 43-й бригады - такой, как вот здесь).





