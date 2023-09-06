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Новости Политика Украины
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петиция (326) электронное декларирование (1015)

Петиция с требованием ветировать закон, которым скрываются доходы чиновников, за пару часов со времени создания набрала необходимые 25 тысяч голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

декларування

Петиция, призывающая Зеленского наложить вето на закон, позволяющий скрыть на один год электронные декларации чиновников, создана на сайте президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст петиции размещен на официальном сайте украинского президента.

По состоянию на 20:15 6 сентября петицию подписали более 25500 человек.

Читайте также: Зеленский о подписании закона об электронном декларировании: Приму решение после консультаций с вице-премьером Стефанишиной
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Топ комментарии
+32
Зараз зелене падло почне петляти....
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06.09.2023 20:28
+32
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06.09.2023 20:29
+24
Можете собі цю петицію засунути... забути. Скільки було петицій, і скільки на них було реакції Зелі в рамках закону? Або взагалі без уваги, або "розберемось". І ніколи більш не згадували. Не для того клоуни йшли у владу, щоб як лохи жити по закону.
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06.09.2023 20:36
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Зараз зелене падло почне петляти....
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06.09.2023 20:28 Ответить
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06.09.2023 20:29 Ответить
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06.09.2023 20:36 Ответить
там первоначально кермитские говорили, что это опасно для военных, которые на фронте. Так внесите поправку, зеленые добо*бы! Чтобы их не касалось!
А теперь запасаемся воздушной кукурузой
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06.09.2023 20:48 Ответить
І шьо?
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06.09.2023 20:29 Ответить
як що-крадії відразу перестануть красти та все вкрадене повернуть до бюджету і все заробленими нєпасільним трудом перерахують на потреби ЗСУ...
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06.09.2023 20:33 Ответить
анекдоти на другому поверсі)
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06.09.2023 20:36 Ответить
Ничего... Капли воды, падающие на макушку зебилам, будут приводить их в нормпльное состояние.
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06.09.2023 20:41 Ответить
Можете собі цю петицію засунути... забути. Скільки було петицій, і скільки на них було реакції Зелі в рамках закону? Або взагалі без уваги, або "розберемось". І ніколи більш не згадували. Не для того клоуни йшли у владу, щоб як лохи жити по закону.
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06.09.2023 20:36 Ответить
Всіх підписантів в газову камеру.
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06.09.2023 20:36 Ответить
І маму твою туди ж,шоб більше йухні не плодила...
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06.09.2023 20:50 Ответить
Всіх чинуш, що крадуть під час війни і тому хочуть закрити свох декларації - на шибеницю - і ви там всі будете, покидьки.
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07.09.2023 03:07 Ответить
та хай ховають. Спочатку лазівки треба прибрати, а потім про це думати. Бо придумали цю петицію з незрозуміло чого, а лазівки залишилися.
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06.09.2023 20:36 Ответить
Проблема в тому, що тепер Зе радісно ветує закон і казатиме, що "люди попрохали". А слуги в ВР не прийматимуть його в нормальній редакції. І декларування не буде.
Все знову впирається у фракцію Слуг Корупції у ВР.
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06.09.2023 20:37 Ответить
Чавити ненажерних зелених тарганів - завжди на часі.
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06.09.2023 20:37 Ответить
Я пропустил. А кто вообще этот законопроект выдвинул?
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06.09.2023 20:38 Ответить
Бувший слуга урода Юрченко, який колись крав пиво, потрапляв в п'яне дтп та скандал з хабарем, та риг Гнатенко, написали закон, який має знищити місцеве самоврядування. Згідно цього закону вся влада повинна перейти до ОВА, і в Києві також

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06.09.2023 20:41 Ответить
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06.09.2023 20:46 Ответить
На заборі теж написали. Та ніхто на це не зважає.
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06.09.2023 20:47 Ответить
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06.09.2023 20:50 Ответить
А своїми словами не напишете? Бо забагато тексту для смартфону.
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06.09.2023 21:42 Ответить
Шо ? Зхавав Шмаркля !!!!
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06.09.2023 20:47 Ответить
Володимир Санич накласти купку в унітаз без дозволу Єрмака не може,а ви хочите,щоб він вето наклав).Як кардинал Джуліо-Раймондо Єрмак вирішить - так і буде.
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06.09.2023 20:48 Ответить
в том то и дело, вето будет, а потом отсрачивание рассмотрения закона до бесконечности, пока амеры не вмешаются и кермиты не обострутся от такого вмешания
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06.09.2023 20:52 Ответить
А у відповідь - тиша...
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06.09.2023 20:49 Ответить
Ви ***** під куполом коли ви **** нажеретесь???подумайте що подумае зараз боець в окопі чі на" нулі"кого він мае захищати вас ******??вас долбаних корупціонерів???зараз саме просте рішеня розігнати це кубло мародерів в Верховні Раді !хай ними займеться ТЦК або СБУ бо і війна іх дегенаратів нічому не вчить!!!і питання скільке ще треба загинути воінів на фронті щоб ви щурі - перестали красти??????
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06.09.2023 20:53 Ответить
Ваши эмоции пани Галина ,мне понятны
Вот только напомню вам - за этого президента
За его " СЛУГ"
Голосовали те самые бойцы
Которые сейчас в окопах
Украинцы ,вместо того,чтобы жить тихой спокойной жизнью
Как швейцарцы ,например
Которые СИЛЬНО думают
Прежде чем что - либо выбрать для своей страны и для себя
Предпочитают геройство
И я боюсь,что война этого не изменит
И украинцы,в отличие от швейцарцев
Снова будут голосовать ПО ПРИКОЛУ или ХОТЬ ПОРЖЕМ
Поэтому я не жду тихой и спокойной жизни в Украине
Если она и наступит
То не раньше ,чем лет через 100
И это в самом лучшем случае
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06.09.2023 21:45 Ответить
Суки!вони думають народ обдурити,п.....си...
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06.09.2023 20:56 Ответить
Голосуйте за Юлію Тимошенницю!
"Лідерка "Батьківщини" Тимошенко разом із Немирею намагаються переконати європейських депутатів не надавати Україні статус члена ЄС за прискореною процедурою. Для цього вони 4-5 вересня провели низку зустрічей із впливовими європейськими політиками
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06.09.2023 21:00 Ответить
Вони усі однаково петляли...
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06.09.2023 21:02 Ответить
Петиция. Та срёт ЗЕнэлох на все волеизъявления народа и петициями подтирается. К тому же он давно уже не президент и НИЧЕГО не решает. Видосики и пожимание рук - вот его потолок. Нада отныне Дерьмаку кланяться и ему челом бить. Мы превратились в то, против чего воюем. В реальности все же знают, что нада делать и как с этим бороться и не ждать, пока закончится война, бо с ЗЕвладой мы победим рашку и потеряем свою державу
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06.09.2023 21:10 Ответить
Щось с петиціями махлюють

Петицію створили сьогодні, на всіх сайтах зявилась новина про петицію,
та впродовж дня набрала 31тис голосів

А петиція про лендліз за 2.5 місяці тільки 9.8тис голосів
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

При цьому всі в лексиконі забули слово лендліз
США всі посадовці - не згадують
Україна всі посадовці - не згадують
Сайти, преса в США та Україні - не згадують
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06.09.2023 21:12 Ответить
І він буде вотований однозначно! Чи є інша думка ...?
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06.09.2023 21:17 Ответить
Безглузді рішення Зеленського та його оточення з ОПУ, несуть криваві наслідки для Українців!! З таким АНТИдекларуванням привладних, вони зроблять з України другу ВРАДІЇВКУ!!
Взагалі, дивні та дурнуваті їх рішення з декларування вибірковим, надоумили мордувати Захисників, але не нардепів і та привладних!!
Пильнуймо Оманських лижників від зкацаплених задумів!!
Слава Україні!!
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06.09.2023 21:20 Ответить
Митинговать, во время войны, низя, а воровать можно. Акуеть... Вершина демократии.
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06.09.2023 21:30 Ответить
Шапіто своїх корупціонерив не скривдить. Де там свєргатєлі? В Європу поїхали за 500 євро і в ліжку лежати?
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06.09.2023 21:34 Ответить


Voice of Ukraine

@newstop_us

·

30 мин

Вони мабуть сподіваються, що через рік вже не буде кому декларації показувати.
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06.09.2023 23:36 Ответить
...странно,тут то,что вор имеет право воровать...Мало Вам,что скоро комиссия Юстиции США постоянно будет останется в Ukraine...Все декларации должны быть в открытом доступе,абсолютно все...А если есть,те что им данное не нравится,пусть первыми покажутчто не воруют,что они достойны преставлять своих избирателей
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07.09.2023 07:54 Ответить
 
 