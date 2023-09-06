Петиция с требованием ветировать закон, которым скрываются доходы чиновников, за пару часов со времени создания набрала необходимые 25 тысяч голосов

Петиция, призывающая Зеленского наложить вето на закон, позволяющий скрыть на один год электронные декларации чиновников, создана на сайте президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст петиции размещен на официальном сайте украинского президента.

По состоянию на 20:15 6 сентября петицию подписали более 25500 человек.

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