5 487 44
Петиция с требованием ветировать закон, которым скрываются доходы чиновников, за пару часов со времени создания набрала необходимые 25 тысяч голосов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Петиция, призывающая Зеленского наложить вето на закон, позволяющий скрыть на один год электронные декларации чиновников, создана на сайте президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст петиции размещен на официальном сайте украинского президента.
По состоянию на 20:15 6 сентября петицию подписали более 25500 человек.
Топ комментарии
+32 A. L.
показать весь комментарий06.09.2023 20:28
+32 vitaliymkua
показать весь комментарий06.09.2023 20:29
+24 CrossFirenko
показать весь комментарий06.09.2023 20:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А теперь запасаемся воздушной кукурузой
засунути... забути. Скільки було петицій, і скільки на них було реакції Зелі в рамках закону? Або взагалі без уваги, або "розберемось". І ніколи більш не згадували. Не для того клоуни йшли у владу, щоб як лохи жити по закону.
Все знову впирається у фракцію Слуг Корупції у ВР.
Вот только напомню вам - за этого президента
За его " СЛУГ"
Голосовали те самые бойцы
Которые сейчас в окопах
Украинцы ,вместо того,чтобы жить тихой спокойной жизнью
Как швейцарцы ,например
Которые СИЛЬНО думают
Прежде чем что - либо выбрать для своей страны и для себя
Предпочитают геройство
И я боюсь,что война этого не изменит
И украинцы,в отличие от швейцарцев
Снова будут голосовать ПО ПРИКОЛУ или ХОТЬ ПОРЖЕМ
Поэтому я не жду тихой и спокойной жизни в Украине
Если она и наступит
То не раньше ,чем лет через 100
И это в самом лучшем случае
"Лідерка "Батьківщини" Тимошенко разом із Немирею намагаються переконати європейських депутатів не надавати Україні статус члена ЄС за прискореною процедурою. Для цього вони 4-5 вересня провели низку зустрічей із впливовими європейськими політиками
Петицію створили сьогодні, на всіх сайтах зявилась новина про петицію,
та впродовж дня набрала 31тис голосів
А петиція про лендліз за 2.5 місяці тільки 9.8тис голосів
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
При цьому всі в лексиконі забули слово лендліз
США всі посадовці - не згадують
Україна всі посадовці - не згадують
Сайти, преса в США та Україні - не згадують
Взагалі, дивні та дурнуваті їх рішення з декларування вибірковим, надоумили мордувати Захисників, але не нардепів і та привладних!!
Пильнуймо Оманських лижників від зкацаплених задумів!!
Слава Україні!!
Voice of Ukraine
@newstop_us
·
30 мин
Вони мабуть сподіваються, що через рік вже не буде кому декларації показувати.