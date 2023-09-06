ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины на $175 млн

6 сентября Пентагон объявил о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

В сообщении отмечается: "Возможности в этом пакете, оцененном в 175 миллионов долларов США, включают:

Оборудование по обеспечению систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

81-мм минометные системы и снаряды;

120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

тактические аэронавигационные системы;

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

подрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Читайте также: Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM