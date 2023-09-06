РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12572 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 363 28
боеприпасы (1942) Пентагон (1214) помощь (6181)

ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины на $175 млн

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси

6 сентября Пентагон объявил о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

В сообщении отмечается: "Возможности в этом пакете, оцененном в 175 миллионов долларов США, включают:

  • Оборудование по обеспечению систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • подрывные боеприпасы для уборки помех;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Читайте также: Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Де? У писдэ. Почему б тебе не спросить эту шоблу, которая прервала ракетную программу в Украине?
А то вас здесь все больше и больше стало появляться таких, с кацапскими привычками за все свои проблемы предъявлять чужим дядям и кому угодно, но только не себе
показать весь комментарий
06.09.2023 21:05
+18
Ооооо.Дякуємо! Хто там говорив,що нам не дадуть " Абрамси"?Будуть і Ф- 16,і Ф-22,і Ф- 35 !Хай живе Амарика!
показать весь комментарий
06.09.2023 20:43
+15
А казали, що буде 1 мільярд.
від чайних ложок переходять до мікроскопічних порцій...
жирний натяк: зеля, тобі і долар довірити не можна.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сьогодні писали, що Блінкін привіз допомоги на 1 мільярд, а що привіз нічого не озвучили
показать весь комментарий
06.09.2023 20:42 Ответить
А казали, що буде 1 мільярд.
від чайних ложок переходять до мікроскопічних порцій...
жирний натяк: зеля, тобі і долар довірити не можна.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:42 Ответить
це ж добре. Закінчиться війна, буде новий, можливо. Ось йому й довірять озброєння на таку суму.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:49 Ответить
допомогу дають не зелі - а Україні
скільки дають і що дають насправді - тобі москалику ніхто не скаже
показать весь комментарий
07.09.2023 12:10 Ответить
> "скільки дають і що дають насправді - тобі москалику ніхто не скаже"

1) 9 років війни. А ви, з наївністю школяра, досі вірите, що Захід дає більше, ніж говорить. Чи в вас є пруфи?
2) "москалик" - і тут пруфи будуть, чи ви перднули у воду?
показать весь комментарий
07.09.2023 12:47 Ответить
віримо знаємо можемо
маю пруфи але тобі не скажу
показать весь комментарий
08.09.2023 12:09 Ответить
Ооооо.Дякуємо! Хто там говорив,що нам не дадуть " Абрамси"?Будуть і Ф- 16,і Ф-22,і Ф- 35 !Хай живе Амарика!
показать весь комментарий
06.09.2023 20:43 Ответить
F-22 і F-35 не дадуть. На жаль.
показать весь комментарий
06.09.2023 21:00 Ответить
Так і Джавелінок і Святих Химер нам також не давали.Вода камінь точить
показать весь комментарий
06.09.2023 21:08 Ответить
F-35 Украина сможет закупить если вступит в НАТО. F-22 НЕ сможет даже закупить. Может, когда-то в далёком будущем...
показать весь комментарий
06.09.2023 21:37 Ответить
Рашисти будуть у захваті від снарядів зі збідненим ураном.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:48 Ответить
обедненные будут
показать весь комментарий
06.09.2023 20:52 Ответить
АТАКАМсов нет. Но конечно спасибо. Будапештским лохам вообще могли бы ничего не дать.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:50 Ответить
им самим не хватает
показать весь комментарий
06.09.2023 20:51 Ответить
Не дать, а подать.
показать весь комментарий
06.09.2023 21:14 Ответить
А может надо самим ракеты производить?
показать весь комментарий
06.09.2023 22:28 Ответить
у нас были ракеты типа СКАД, что ковбойцы у нас забрали....
показать весь комментарий
06.09.2023 22:34 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2023 20:50 Ответить
Паталогій не виявлено.
Тобто пігулки дуже корисні..
показать весь комментарий
07.09.2023 10:48 Ответить
А де касетні ********** для РСЗВ? Все менші менші суми приходять.
показать весь комментарий
06.09.2023 20:52 Ответить
я тоже говорил что один миллиард это мало
показать весь комментарий
06.09.2023 20:53 Ответить
Де? У писдэ. Почему б тебе не спросить эту шоблу, которая прервала ракетную программу в Украине?
А то вас здесь все больше и больше стало появляться таких, с кацапскими привычками за все свои проблемы предъявлять чужим дядям и кому угодно, но только не себе
показать весь комментарий
06.09.2023 21:05 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
06.09.2023 21:28 Ответить
Снаряди з ураном для абрамсів ?! Це що такий троллінг від американців ?! У нас немає абрамсів, куди ми ті снаряди зарядимо, в дупу чи що ?!
показать весь комментарий
06.09.2023 21:32 Ответить
Вони 120мм універсальний танковий НАТО, можна навіть з ,,ятагана,, їбашити..
показать весь комментарий
06.09.2023 22:33 Ответить
А ГОЛОВНЕ ДО ХЯ ПУТІНА ЦЕ ВСЕ ПРИВ'ЯЖИТЬ !)
показать весь комментарий
07.09.2023 03:58 Ответить
Август и пока, что сентябрь рекордно низкие по выделению чисто военной помощи...
показать весь комментарий
07.09.2023 07:59 Ответить
 
 