ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины на $175 млн
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
6 сентября Пентагон объявил о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
В сообщении отмечается: "Возможности в этом пакете, оцененном в 175 миллионов долларов США, включают:
- Оборудование по обеспечению систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- подрывные боеприпасы для уборки помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Топ комментарии
+19 OlegK e74a4f52
показать весь комментарий06.09.2023 21:05
+18 Осипенко Володимирівна Оксана 796827b1
показать весь комментарий06.09.2023 20:43
+15 Redcar Ukraine
показать весь комментарий06.09.2023 20:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
від чайних ложок переходять до мікроскопічних порцій...
жирний натяк: зеля, тобі і долар довірити не можна.
скільки дають і що дають насправді - тобі москалику ніхто не скаже
1) 9 років війни. А ви, з наївністю школяра, досі вірите, що Захід дає більше, ніж говорить. Чи в вас є пруфи?
2) "москалик" - і тут пруфи будуть, чи ви перднули у воду?
маю пруфи але тобі не скажу
Тобто пігулки дуже корисні..
А то вас здесь все больше и больше стало появляться таких, с кацапскими привычками за все свои проблемы предъявлять чужим дядям и кому угодно, но только не себе