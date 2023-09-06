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Румыния (901) дроны (2129)

В НАТО выразили "решительную солидарность" с Румынией после удара российским дроном по территории страны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

румунія

6 сентября союзники по НАТО выразили "решительную солидарность" с Румынией после того, как страна проинформировала их об инциденте, во время которого части, возможно, российского беспилотника упали на румынскую территорию, сообщили в Альянсе.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с нашим союзником Румынией", – говорится в заявлении НАТО, цитируемом агентством Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее сегодня министр обороны страны Ангел Тилвар признал, что обломки, найденные на территории Румынии, могут являться частями российского дрона, сообщил местный канал Antena 3.

Он заявил об усилении патрулирования из-за российских атак по украинской портовой инфраструктуре.

Читайте также: Румыния усиливает защиту воздушного пространства и будет изучать обломки дронов, - Минобороны

Накануне президент Румынии – члена НАТО – Клаус Иоганнис повторил тезисы Министерства обороны этой страны о том, что ни один беспилотник, в том числе российский, не упал на территории Румынии.

4 сентября украинские власти заявили, что российский беспилотник упал на территорию Румынии после атак РФ на порт Измаил. В МИД Украины даже заявили о готовности предоставить соответствующие фотоподтверждения. Но власти Румынии информацию отрицают. Министр обороны Ангел Тилвар заявил, что "ни разу средства нападения, примененные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз территории или территориальным водам Румынии".

Читайте также: Глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.
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Топ комментарии
+40
Потужно.
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06.09.2023 21:24
+36
Стісняюся спитати - а "рішуча солідарність" це сильніше ніж "глубокая озабоченность", чи меньше?
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06.09.2023 21:31
+33
да-єслі уже срацца то всєм вмєстє...
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06.09.2023 21:26
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Ну що тут сказати.
Круто!
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07.09.2023 01:26 Ответить
Що там далі?Рішуче глибока солідарна стурбованість?
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07.09.2023 01:49 Ответить
Вот же Украина плохая, взяла и озвучила, а нам теперь отмазки лепи.
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07.09.2023 02:11 Ответить
А напередодні румуни гундосили, що там у них нічого не падало...
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07.09.2023 03:41 Ответить
І ???
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07.09.2023 03:51 Ответить
Це жесть звісно , такі заявки. Значить якщо російські танки проїдуть по теоиторії НАТО , то це просто буде глибока стурбованість. Мао Цзедун у свій час сказав слова про НАТО, які зараз дуже доречні - ,, Нато , це паперовий тигр " !
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07.09.2023 06:39 Ответить
Безхребетні політікани чи політичні проститутки керують зараз західними країнами?
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07.09.2023 07:03 Ответить
Дивись скільки гнид повилазило,НАТО їм не таке, шашлики ЗЕлені жріть!
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07.09.2023 08:11 Ответить
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