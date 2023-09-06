В НАТО выразили "решительную солидарность" с Румынией после удара российским дроном по территории страны

6 сентября союзники по НАТО выразили "решительную солидарность" с Румынией после того, как страна проинформировала их об инциденте, во время которого части, возможно, российского беспилотника упали на румынскую территорию, сообщили в Альянсе.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с нашим союзником Румынией", – говорится в заявлении НАТО, цитируемом агентством Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее сегодня министр обороны страны Ангел Тилвар признал, что обломки, найденные на территории Румынии, могут являться частями российского дрона, сообщил местный канал Antena 3.

Он заявил об усилении патрулирования из-за российских атак по украинской портовой инфраструктуре.

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Накануне президент Румынии – члена НАТО – Клаус Иоганнис повторил тезисы Министерства обороны этой страны о том, что ни один беспилотник, в том числе российский, не упал на территории Румынии.

4 сентября украинские власти заявили, что российский беспилотник упал на территорию Румынии после атак РФ на порт Измаил. В МИД Украины даже заявили о готовности предоставить соответствующие фотоподтверждения. Но власти Румынии информацию отрицают. Министр обороны Ангел Тилвар заявил, что "ни разу средства нападения, примененные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз территории или территориальным водам Румынии".

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