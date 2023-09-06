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Новости Происшествия
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суд (24704) Червинский (76)

Суд оставил полковника Червинского под стражей еще на 2 месяца, решение было принято без его адвокатов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

богачук,червінський

Судья Шевченковского районного суда Киева принял решение продлить меру пресечения экс-разведчику Роману Червинскому в виде содержания под стражей еще на два месяца. На это судебное заседание не допусти его адвокатов, а привлекли защитника из центра бесплатной правовой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщил адвокат Сергей Лысенко, на сегодняшний день было запланировано проведение заседания по обжалованию уведомления о подозрении Червинскому. Это заседание, по его словам, было запланировано еще более недели назад. То есть и следствию и суду об этом было известно заранее.

"Сегодня же, в нарушение норм о вручении заранее адвокатам ходатайства о продлении сроков содержания под стражей, суд назначает заседание по этому вопросу. Сначала на 12:00, и через час адвокатов начали вызывать в заседание, а затем его перенесли на 14:50 с учетом именно того , что на 15:00 должно быть уже ранее запланированное заседание. И на это же время назначают рассмотрение ходатайства о содержании под стражей. При этом на это заседание адвокатам, защищающим Червинского, ходатайство не вручалось и вызывались адвокаты из безвозмездной правовой помощи".

По его словам, когда адвокаты, защищающие Червинского, подошли к залу заседания, их во внутрь не пустили.

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"Фактически имеем рассмотрение ходатайства о продлении сроков нахождения под стражей без участия защиты в ускоренном режиме. Зачем это сделано? Наверное, чтобы скорее это рассмотреть без участия защитников, которые в курсе материалов", - рассказал адвокат. - Суд по обжалованию уведомления о подозрении перенесен на 12 сентября в связи с тем, что Роман не мог принять участие сегодня в заседании, поскольку был в другом заседании. С одной стороны, какие-то процессуальные моменты на грани фола, то есть сказать, что полностью все незаконно, мы не можем. Но то, что это срежесировано с какой-то целью, очевидно".

Лысенко также добавил, что решение о продлении меры пресечения Червинскому будет обжаловано.

Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.
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Топ комментарии
+68
Ніііі...
Мурижать Червінського за те, що він, як і Бурба, прямим текстом сказав, хто саме в ОПЗЄ злив операцію з вагнерівцями.

Більше того, Червінський сказав, що ОПЗЄ на початку вторгнення заборонило військовим підривати мости без їхнього прямого розпорядження, якого так і не поступило.

А операція по виманюванню кацапів - це привід запхати його у тюрячку, щоб мовчав.

Все, як на Роісє...
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06.09.2023 22:11
+66
одні фільми знімають, як виманили кацапа з гвинтокрилом, а Романа за це саме зелені покидьки місяцями мурижать по кутузках
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06.09.2023 21:59
+60
Зелені п##ораси
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06.09.2023 21:56
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Free Chervinsciy
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06.09.2023 21:56 Ответить
ZEПЕРЕВЕРТЕНЬ І ТВОЇ ХОЛУЇ за 30 Срібрянників , щоб ви мразоти.ЗДОХЛИ‼️🤮🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃ДОГРАЕТЕСЬ В ********
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07.09.2023 08:51 Ответить
Зелені п##ораси
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06.09.2023 21:56 Ответить
на чолі із нацюцюрником взесвіту.
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07.09.2023 08:36 Ответить
одні фільми знімають, як виманили кацапа з гвинтокрилом, а Романа за це саме зелені покидьки місяцями мурижать по кутузках
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06.09.2023 21:59 Ответить
Ніііі...
Мурижать Червінського за те, що він, як і Бурба, прямим текстом сказав, хто саме в ОПЗЄ злив операцію з вагнерівцями.

Більше того, Червінський сказав, що ОПЗЄ на початку вторгнення заборонило військовим підривати мости без їхнього прямого розпорядження, якого так і не поступило.

А операція по виманюванню кацапів - це привід запхати його у тюрячку, щоб мовчав.

Все, як на Роісє...
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06.09.2023 22:11 Ответить
та ми всі в курсі дєла!
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06.09.2023 22:15 Ответить
Лишний раз не помешает написать, шо зеленая плесень ******** конченные!!!
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07.09.2023 11:46 Ответить
криворожий попандопуло мстива потвора, вангергейта він Червінському не пробачить. мальок у нього на підтанцівці, згадайте слова малька в адресу Червінського.
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06.09.2023 22:18 Ответить
ЗЕлені ТВАРЮКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.09.2023 23:03 Ответить
Хочу спросить-
Почему разведчики Украины
Буданов,например ,или Малюк
Молча наблюдают
За этим отвратительным спектаклем
К чему все эти разговоры об офицерской чести
О том,что ,дескать ,украинская армия - не такая,как российская
Этот фарс с Червинским разыгран офисом президента
По российским лекалам
По эфэсбэшным лекалам
Мы за это воюем ?
Страдаем?
Умираем?
Чтобы офис президента изгалялся над кем хочет и как хочет?
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06.09.2023 21:59 Ответить
Вы наивны. Это зака
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06.09.2023 22:03 Ответить
)(уйло шмаркле заказало походу
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06.09.2023 22:04 Ответить
С каких это пор сожитель гогилашвили стал разведчиком ? Это обычное зеленожопое дерьмо!
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07.09.2023 00:12 Ответить
значит не с теми воюете...
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07.09.2023 10:42 Ответить
ви ще хочете щось питати , не питати треба а прийшов час ПИ*ДИТИ
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06.09.2023 22:02 Ответить
Зелене ******** у всій красі. Сподіваюсь вони теж сидітимуть чи висітимуть
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06.09.2023 22:03 Ответить
Краще відразу друге
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06.09.2023 22:24 Ответить
Чергове підтвердження того, що ЗЕбільна погань будує тут тоталітарну країну і вступ України в ЄС та НАТО в плани цієї мерзоти не входить.
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06.09.2023 22:03 Ответить
це підтвердження що продажні суди потрібні всім владам зекавській , барижній і зебільній !
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06.09.2023 22:29 Ответить
1937?

Так ще і адвокатів не пустили?!

Дарагой, Вова.
Когда кончіться твої презіденський термін, то тобі надо буде за це відповісти.

Окремою строкою.

Усі ходи записані. Війна усе не спише.
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06.09.2023 22:05 Ответить
Яке позорище під час війни.
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06.09.2023 22:05 Ответить
А шо сі роби????
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06.09.2023 22:05 Ответить
Машингевера діставати.
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07.09.2023 06:15 Ответить
Це не суд. Правосуддям там і не пахне.
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06.09.2023 22:05 Ответить
Но там, где все горды развратом,

Понятия перемешав,

Там правый будет виноватым,

А виноватый будет прав.

Не стало ничего святого.

Все разбрелись и тянут врозь.

Расшатываются основы,

Которыми все создалось.

И честный человек слабеет,

Так все кругом развращено.

Когда судья карать не смеет,

С преступником он заодно...

Иоганн Вольфганг Гете "Фауст"

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06.09.2023 22:07 Ответить
І що гідрант???
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06.09.2023 22:07 Ответить
а він "при дєлах"... я нижче пояснив. Він - особа-учасник тієї зради.
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06.09.2023 22:09 Ответить
це судилище з його факапами вчергове доводить, що Червінського судять не за поразку в операціії з вербуванням пілота РФ, викрадення літака ворога з приземленням на аеродромі "Канатове", а за інші справи. Зрозуміло, що судять... та ні - переслідують в позасудовому антизаконому порядку саме за викриття зради в операції ГУР з вагнерівцями влітку 2020-го року.
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06.09.2023 22:08 Ответить
Так. По Канатовому були удари і до Червінського і після. І втрати були. Але сидить чомусь тільки він.
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06.09.2023 22:16 Ответить
А Ви не розумієте різниці між "операцію відмінити", мотивувавши це в присутності Бурби і Баранецького, і - операцію перенести і злити її ворогові, що рівноцінно зраді державних інтересів. Зрадники сиділи в ОП і СБУ. Відповідальність влади за цю подію і за дії, що призвели до захоплення російським агресором великих територій і жертв військових і цивільних іще попереду.
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
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07.09.2023 01:18 Ответить
Зеленський йде по-беСпределу, як янукович.
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06.09.2023 22:08 Ответить
все через дупу. інформаційний вплив криворожого попандопуло має лохів як хоче. антимайданний мусорок Татаров круте на своєму куйку всю "залежно-мантійну" владу, а ті лише задирають мантії та смокчуть.
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06.09.2023 22:10 Ответить
Потвори.
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06.09.2023 22:13 Ответить
Це анти українське рішення , яке підтверджує , що зільона влада , це влада неукраїнців ..а прокацапського ,хохляцького бидла !!!
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06.09.2023 22:14 Ответить
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06.09.2023 22:20 Ответить
Хай буде проклята ця зелена влада за свої дії.
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06.09.2023 22:26 Ответить
Вона від початку сама себе прокляла…і винувата в тому сама… колись таки відплата прийде, Бог все бачить
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07.09.2023 05:09 Ответить
За це Татарова і цінують в ОП, що любу команду виконає, всупереч закону. Те, що робив і для Януковича. Але Аннушка вже пролила олію...
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06.09.2023 22:26 Ответить
Добре те ,що всі надії Дєрьмака з блазнем побудувати тоталіризм не справдяться - бо щоб вони не робили - вийде грьобане шапіто ...
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06.09.2023 22:27 Ответить
1. Чому особовий склад розміщувався на аеродромі, а не був розосереджений? Це що - Чорноглазівка по українськи?
2. Невже полковник Червінський вказував ворогові де розміщені літаки? Щось мало віриться. Зрештою, у москалів є супутники, які і без полковників бачать.
3. Операція не вдалася, отже, треба на когось звалити провину. Якби вдалася, то про полковника Червінського ми б не чули - Буданов з Малюком навперейми б роздавали інтерв'ю та знімали фільми.
4. Я солдат з 24 лютого 2022 р. (до того було ще 2 роки АТО). Спостерігаючи за тим що відбувається довкола - ставлення командування до поранених, судилище над полковником Червінським, судилища над солдатами, які не пішли у м'ясний штурм (у нас теж таке є, тільки про це сором'язливо мовчать) - я згадую слова покійного Аркадія Бабченка: "Родина тебя бросит, сынок. Всегда"...
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06.09.2023 22:28 Ответить
Все зрозуміло: Ви - адвокат ЗеЄ і брехні!
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07.09.2023 01:22 Ответить
Приїдьте до мене на передову - разом будемо адвокатами (захисниками), але не зе-, а України
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07.09.2023 23:44 Ответить
Та приїду! Але пост я писав не Вам! Там хрестик замість коментаря, під яким я писав, а Вашому поставив лайк. Слава Україні!
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08.09.2023 00:03 Ответить
Героям Слава!
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08.09.2023 00:36 Ответить
Аркадій Бабченко живий. Здоров'я йому!
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07.09.2023 01:30 Ответить
а чому ви Бабченка вже в покійники записали?
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07.09.2023 09:00 Ответить
Патріотів за грати, корупціонерам і зрадниками посади послів і мільйонні замовлення від МО.
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06.09.2023 22:31 Ответить
Шапітолій буде знищено максимально жорстоко.
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06.09.2023 22:39 Ответить
Але по закону і не татарівськими судами.
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07.09.2023 01:26 Ответить
Суд? ЗЕЛЕНЕ СУДИЛИЩЕ!!!
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06.09.2023 22:39 Ответить
Це судилище над героєм - це все що потрібно знати про цю владу та судочинство.
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06.09.2023 22:43 Ответить
сподіваюся, що зе-лупа зі своїм дєрьмаком заслужать на таке саме "правосуддя" у недалекому майбутньому. звісно, це просто мрії, більшість у країні - це просто тупе, примітивне бидло, яке не знає й знати не хоче, хто такий п.червінський, й яке після всього(!!), що відбувається у країні, досі масово підтримує зеленого ******** ...
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06.09.2023 22:50 Ответить
Свободу Червинському!!!!!!! Курвы ЗЕлёные, все мародёры на крови гуляют на свободе и сидят на должности послов, а вы мурыжите и садите в тюрьму патриотов. Долой ЗЕвладу!!!!!!!
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06.09.2023 22:52 Ответить
Свободу полковникові Червінському! Татарова- в СІЗО!Єрмака-геть!
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06.09.2023 23:03 Ответить
Кроваво-крадівницький режим зеленского - а більшість хотіла саме цього - он їх лідор змінив футболку на френч аля сталін.
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06.09.2023 23:15 Ответить
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06.09.2023 23:23 Ответить
Вони втечуть хто куди, хто більше зашкварився - на росію ,хто меньше - в Європу і США
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07.09.2023 08:36 Ответить
Мабуть, кОзак з ****** заборонили відпускати, без їх дозволу!
Ось така вона, Оманська Кріпацька доля агента…
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07.09.2023 00:00 Ответить
Суд прогнувся до такої степені, що аж не віриться. Хто ж це так міг його нагнути? Ну просто не можу здогадатись, може хтось підкаже.
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07.09.2023 04:31 Ответить
Така фігня буде тривати, доки гроші, які як компенсацію від держави Україна Червінському присудить ЄСПЛ не будуть стягнуті з суддів, які нехтують і законлм, і здоровим глуздом. Замовні судді таорять, щ хочуть, бо не несуть жодної!!! відповідальномті за незаконні рішення. Зате держава від їхніх рішень несе прямі збитки у вигляді багатотисячних компенсацій жертвам суддівського свавілля, присуджених ЄСПЛ.
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07.09.2023 04:34 Ответить
Владі вкрай необхідні довготривалі судові процеси над тими, хто не вписується в алгоритм системи. Згадую Рифмайстра. Це свіже. Стус --- більш давнє. Пугало для ініціативних креативів --- жорстка і сувора необхідність самого існування ієрархій.
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07.09.2023 08:43 Ответить
Розгляд цієї справи судом де розглядалось затримання патріота України Червінського нагадувало судилище над патріотом України Василем Стусом де начеб то було все по закону,-і адвокат був,але був адвокат медведчук,який виявився зрадником України,який підтримував сторону обвинувачення.Але ж то було в часи радянщини,а ця справа розглядалася на 33 році Незележності України.Де хитро відсторонили адвокатів Червінського.І тут постає питання,а кому належить влада в Україні,за що ми боремося,за що кращі сини та доньки на фронті кладуть свої голови?!За оце отаке судилище,за сплошну корупцію в Україні,за те щоб чиновники на місцях розпоясавшись робили з мовчазної згоди влади України під час війни по 200 000 грн собі зарплати в місяць в той час,як люди збирають по копійці на ЗС України?!А народу України закрили очі позакриваючи телеканали і транслюють на якомусь телемарафоні канали,які належать олігархам (Коломойському,Пінчуку,Ахметову і т.д.) показуючи все,що вигідно тільки владі.ЗА ЩО!!!!
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07.09.2023 08:53 Ответить
Тут пряма вказівка Зелі - гидото що ти робиш?
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07.09.2023 09:14 Ответить
Суду, як такого, у нас нема.
Є конкретний суддя-козел, який виносить рішення. ЙОГО І ТРЕБА НАЗИВАТИ!
І вказувати, що це кадр московсько-єврейської банди, яка нищить Україну усі 30 років.
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07.09.2023 09:41 Ответить
Напевно, як при Сталіні, рішення ухвалювала "трійка" - Єрмак,Татаров та хтось із "кишенькових суддів" в тишині великого кабінету?
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07.09.2023 11:21 Ответить
Треба фіксувати усіх лицедіїв від феміди поіменно. Усі повинні відповісти за цей цирк.
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07.09.2023 11:28 Ответить
гнила система ! Роман Людина, яка незважаючи нінащо говорила Правду ( що не до вподоби шутам ))).
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07.09.2023 11:51 Ответить
 
 