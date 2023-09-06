Суд оставил полковника Червинского под стражей еще на 2 месяца, решение было принято без его адвокатов
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Судья Шевченковского районного суда Киева принял решение продлить меру пресечения экс-разведчику Роману Червинскому в виде содержания под стражей еще на два месяца. На это судебное заседание не допусти его адвокатов, а привлекли защитника из центра бесплатной правовой помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщил адвокат Сергей Лысенко, на сегодняшний день было запланировано проведение заседания по обжалованию уведомления о подозрении Червинскому. Это заседание, по его словам, было запланировано еще более недели назад. То есть и следствию и суду об этом было известно заранее.
"Сегодня же, в нарушение норм о вручении заранее адвокатам ходатайства о продлении сроков содержания под стражей, суд назначает заседание по этому вопросу. Сначала на 12:00, и через час адвокатов начали вызывать в заседание, а затем его перенесли на 14:50 с учетом именно того , что на 15:00 должно быть уже ранее запланированное заседание. И на это же время назначают рассмотрение ходатайства о содержании под стражей. При этом на это заседание адвокатам, защищающим Червинского, ходатайство не вручалось и вызывались адвокаты из безвозмездной правовой помощи".
По его словам, когда адвокаты, защищающие Червинского, подошли к залу заседания, их во внутрь не пустили.
"Фактически имеем рассмотрение ходатайства о продлении сроков нахождения под стражей без участия защиты в ускоренном режиме. Зачем это сделано? Наверное, чтобы скорее это рассмотреть без участия защитников, которые в курсе материалов", - рассказал адвокат. - Суд по обжалованию уведомления о подозрении перенесен на 12 сентября в связи с тем, что Роман не мог принять участие сегодня в заседании, поскольку был в другом заседании. С одной стороны, какие-то процессуальные моменты на грани фола, то есть сказать, что полностью все незаконно, мы не можем. Но то, что это срежесировано с какой-то целью, очевидно".
Лысенко также добавил, что решение о продлении меры пресечения Червинскому будет обжаловано.
Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Мурижать Червінського за те, що він, як і Бурба, прямим текстом сказав, хто саме в ОПЗЄ злив операцію з вагнерівцями.
Більше того, Червінський сказав, що ОПЗЄ на початку вторгнення заборонило військовим підривати мости без їхнього прямого розпорядження, якого так і не поступило.
А операція по виманюванню кацапів - це привід запхати його у тюрячку, щоб мовчав.
Все, як на Роісє...
Почему разведчики Украины
Буданов,например ,или Малюк
Молча наблюдают
За этим отвратительным спектаклем
К чему все эти разговоры об офицерской чести
О том,что ,дескать ,украинская армия - не такая,как российская
Этот фарс с Червинским разыгран офисом президента
По российским лекалам
По эфэсбэшным лекалам
Мы за это воюем ?
Страдаем?
Умираем?
Чтобы офис президента изгалялся над кем хочет и как хочет?
Так ще і адвокатів не пустили?!
Дарагой, Вова.
Когда кончіться твої презіденський термін, то тобі надо буде за це відповісти.
Окремою строкою.
Усі ходи записані. Війна усе не спише.
Понятия перемешав,
Там правый будет виноватым,
А виноватый будет прав.
Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми все создалось.
И честный человек слабеет,
Так все кругом развращено.
Когда судья карать не смеет,
С преступником он заодно...
Иоганн Вольфганг Гете "Фауст"
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
2. Невже полковник Червінський вказував ворогові де розміщені літаки? Щось мало віриться. Зрештою, у москалів є супутники, які і без полковників бачать.
3. Операція не вдалася, отже, треба на когось звалити провину. Якби вдалася, то про полковника Червінського ми б не чули - Буданов з Малюком навперейми б роздавали інтерв'ю та знімали фільми.
4. Я солдат з 24 лютого 2022 р. (до того було ще 2 роки АТО). Спостерігаючи за тим що відбувається довкола - ставлення командування до поранених, судилище над полковником Червінським, судилища над солдатами, які не пішли у м'ясний штурм (у нас теж таке є, тільки про це сором'язливо мовчать) - я згадую слова покійного Аркадія Бабченка: "Родина тебя бросит, сынок. Всегда"...
Ось така вона, Оманська Кріпацька доля агента…
Є конкретний суддя-козел, який виносить рішення. ЙОГО І ТРЕБА НАЗИВАТИ!
І вказувати, що це кадр московсько-єврейської банди, яка нищить Україну усі 30 років.