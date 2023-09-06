Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном, - пресс-секретарь ведомства Сингх.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты уверены, что Украина будет применять снаряды с обедненным ураном ответственно.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду" об этом представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила в интервью CNN.
Комментируя сообщение о предоставлении Киеву снарядов с обедненным ураном еще до того, как об этом объявил Пентагон, она подчеркнула, что эти боеприпасы стандартны для танков, которые используют США и которые получит Украина.
"У нас есть абсолютная уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории", – отметила Сингх.
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Це коли "мимо цілі"? Чи коли "з гармати по горобцях"?
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Звичайно! Якщо кацапів не добили касетні снаряди то потрібно їх добити збідненим ураном.
Але відповідально, як і обіцяли.
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