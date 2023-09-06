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Пентагон (1214) помощь (6181) США (23209) Сингх (16)

Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном, - пресс-секретарь ведомства Сингх.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сінгх,сабріна

Соединенные Штаты уверены, что Украина будет применять снаряды с обедненным ураном ответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду" об этом представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила в интервью CNN.

Комментируя сообщение о предоставлении Киеву снарядов с обедненным ураном еще до того, как об этом объявил Пентагон, она подчеркнула, что эти боеприпасы стандартны для танков, которые используют США и которые получит Украина.

"У нас есть абсолютная уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории", – отметила Сингх.

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Топ комментарии
+8
Нет, ****ь, мы их буде в сраку кацапам запихивать и облучать...и облучать...
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06.09.2023 22:06
+4
Танкові дуелі за всю війну можна перерахувати на пальцях. У списку першочергових потреб ці снаряди зараз у восьмому десятку.
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06.09.2023 22:07
+3
Цікаво, а хтось може навести приклад "безвідповідального" використання таких снарядів?
Це коли "мимо цілі"? Чи коли "з гармати по горобцях"?
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06.09.2023 22:06
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Цікаво, а хтось може навести приклад "безвідповідального" використання таких снарядів?
Це коли "мимо цілі"? Чи коли "з гармати по горобцях"?
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06.09.2023 22:06 Ответить
Якщо в будівлі засіли кацапи, то стріляти можна тільки відповідально. Ось у чому сенс.
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06.09.2023 22:39 Ответить
Нет, ****ь, мы их буде в сраку кацапам запихивать и облучать...и облучать...
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06.09.2023 22:06 Ответить
Танкові дуелі за всю війну можна перерахувати на пальцях. У списку першочергових потреб ці снаряди зараз у восьмому десятку.
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06.09.2023 22:07 Ответить
але ж як кацапських танкістів бодрить
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06.09.2023 22:37 Ответить
Але танки часто працюють здалеку, як підтримка мобільних груп, та він має себе на 100% захистити, якщо кацапи на бронетехниці будуть до нього прориватися.
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06.09.2023 22:43 Ответить
"Ми маємо абсолютну впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, оскільки вони борються за повернення своєї суверенної території"
================
Звичайно! Якщо кацапів не добили касетні снаряди то потрібно їх добити збідненим ураном.
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06.09.2023 22:08 Ответить
я нічого не зрозумів. ці снаряди для абрамсів ? але ж у нас немає ні одного, що нам з цими снарядами робити ?!
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06.09.2023 22:10 Ответить
На Абрамсі стоїть ліцензійна копія німецької гармати від Рейнметал. Така ж і на Леопардах 2. Тому 2 варіанти - їх можна використати в Леопардах, або Абрамси уже їдуть в Україну.
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06.09.2023 22:20 Ответить
Заспокойтесь. Вже приїхали, вже чекають на снаряди...
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06.09.2023 22:37 Ответить
Так спочатку дайте нам те що цими снарядами стріляє. І якщо це бронебійний снаряд то по будівлях ними ніхто стріляти не буде. То для чого такі ідіотські перестороги озвучувати?
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06.09.2023 22:20 Ответить
Якщо в будівлі рашисти обладнали опорний пункт, то будемо стріляти по будівлі.
Але відповідально, як і обіцяли.
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06.09.2023 22:36 Ответить
це просто перевести цінну і корисну річ
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06.09.2023 22:39 Ответить
Краще пришліть пару бригад штурмовиків НАТО
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06.09.2023 22:29 Ответить
Раздувают помощь ... это что , убер-оружие...... как будто самолеты дали или АТАКАМСы.
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06.09.2023 22:31 Ответить
Тільки по рашистах, обіцяємо.
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06.09.2023 22:35 Ответить
Дают по чайной ложке и уссыкаются всё ***** боятся.
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06.09.2023 22:52 Ответить
Не переживайте
Мы их будем вовремя мыть
Укладывать спать
Ежедневные прогулки на свежем воздухе
Спортивные занятия
Прыжки в длину и высоту гарантируем
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06.09.2023 22:58 Ответить
-Ти не бойся
Ми тєбя не больно зарєжем
Чик і ти уже на небесах ©
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06.09.2023 22:58 Ответить
 
 