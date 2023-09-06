Блинкен объявил о предоставлении Украине помощи от США на 1 млрд дол. (обновлено)

Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи США Украине более чем на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 миллиона в рамках этих общих усилий. Сюда входит $665,5 миллиона на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности. В общей сложности с начала российской агрессии мы выделили более $43 миллиардов на помощь в сфере безопасности", - заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен отметил, что с тех пор, как он последний раз был в Украине почти ровно год назад, украинские силы вернули себе более 50 процентов территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года. "В продолжающемся контрнаступлении за последние несколько недель прогресс ускорился. Эта новая помощь поможет поддержать его и придать дополнительный импульс", - подчеркнул он.

Также госсекретарь заявил, что помощь включает $175 миллионов США для "обеспечения значительной поддержки ПВО Украины, что является острой необходимостью".

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Также еще $100 миллионов для поддержки долгосрочных военных потребностей Украины и $300 миллионов - на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях.

"Мы отправляем нашу первую партию противоминных и бронеавтомобилей украинским пограничникам и полиции, с некоторыми из которых я смогу встретиться завтра. И мы предоставляем критически важную помощь в разминировании, чтобы помочь обезвредить российские мины, неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщил он.

Также Блинкен акцентировал внимание на том, что сейчас Украина является самой заминированной страной в мире - тридцать процентов территории потенциально заминировано.

"Новое финансирование в сфере безопасности, о котором мы объявляем сегодня, также будет подкреплено прибытием этой осенью американских танков "Абрамс" и обучением украинских пилотов на F-16 в Соединенных Штатах, дополняя обучение, которое уже проводится в Европе", - заявил он.

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