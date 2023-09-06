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Блинкен объявил о предоставлении Украине помощи от США на 1 млрд дол. (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен

Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи США Украине более чем на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 миллиона в рамках этих общих усилий. Сюда входит $665,5 миллиона на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности. В общей сложности с начала российской агрессии мы выделили более $43 миллиардов на помощь в сфере безопасности", - заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен отметил, что с тех пор, как он последний раз был в Украине почти ровно год назад, украинские силы вернули себе более 50 процентов территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года. "В продолжающемся контрнаступлении за последние несколько недель прогресс ускорился. Эта новая помощь поможет поддержать его и придать дополнительный импульс", - подчеркнул он.

Также госсекретарь заявил, что помощь включает $175 миллионов США для "обеспечения значительной поддержки ПВО Украины, что является острой необходимостью".

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Также еще $100 миллионов для поддержки долгосрочных военных потребностей Украины и $300 миллионов - на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях.

"Мы отправляем нашу первую партию противоминных и бронеавтомобилей украинским пограничникам и полиции, с некоторыми из которых я смогу встретиться завтра. И мы предоставляем критически важную помощь в разминировании, чтобы помочь обезвредить российские мины, неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщил он.

Также Блинкен акцентировал внимание на том, что сейчас Украина является самой заминированной страной в мире - тридцать процентов территории потенциально заминировано.

"Новое финансирование в сфере безопасности, о котором мы объявляем сегодня, также будет подкреплено прибытием этой осенью американских танков "Абрамс" и обучением украинских пилотов на F-16 в Соединенных Штатах, дополняя обучение, которое уже проводится в Европе", - заявил он.

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Топ комментарии
+27
God Bless America
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06.09.2023 22:07
+20
Дякую.
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06.09.2023 22:09
+15
Сhange ?

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06.09.2023 22:15
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А готовилось на 2 млрд.
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06.09.2023 22:04 Ответить
На 4 не хочеш?
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06.09.2023 22:05 Ответить
ще не вечір. Фінансовий поточний рік в СЩА триває до 01/10
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06.09.2023 22:18 Ответить
Блинкин украл 1 млрд, купил себе поместье на Урале.
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06.09.2023 23:05 Ответить
God Bless America
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06.09.2023 22:07 Ответить
Дякую.
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06.09.2023 22:09 Ответить
Там наче 350 млн це гроші в бюджет.
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06.09.2023 22:10 Ответить
Спасибо, мне уже доложили.
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06.09.2023 22:12 Ответить
Россия уже потратила весь утвержденный на текущий год военный бюджет, поэтому вынуждена удвоить расходы на армию до 9,7 трлн рублей ($102 млрд). $102 млрд - это больше, чем весь государственный бюджет Украины на 2023 год, который из-за войны находится на исторически высоком уровне. Джерело: https://censor.net/ua/n3435480
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06.09.2023 22:13 Ответить
И что?
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06.09.2023 22:26 Ответить
ничего хорошего
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07.09.2023 02:29 Ответить
Кацапам - да, ничего хорошего. Путин ворует в три руки, если имея бюджет на одну только армию в разы больше, чем весь бюджет Украины даже небо москвы защитить не в состоянии.
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07.09.2023 20:30 Ответить
Сhange ?

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06.09.2023 22:15 Ответить
Not at all.
Тримай сильніше цього шкідливого вилупка бо втече.
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06.09.2023 22:23 Ответить
Не оскарбляйте собачок.
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06.09.2023 22:24 Ответить
де тепер ті прохвости які раділи, що за Зе не дадуть таку суму? Напевно, вони зі своїм кумиром переплутали.
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06.09.2023 22:25 Ответить
Шо?
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06.09.2023 23:23 Ответить
список загиблих іноземних добровольців у ході російсько-української війни з 2014 року
Станом на 4 вересня 2023
№ Країна Кількість
1 Грузія 48
2 США 33
3 Білорусь 32
4 Росія. 16
5 Франція 14
6 Велика Британія 12
7 Колумбія 12
8 Польща. 10
9 Азербайджан 9
10 Ізраїль 6
11 Швеція 6
12 Австралія 5
13 Канада. 5
14 Бразилія 4
15 Перу. 4
16 Німеччина 3
17 Чехія. 3
18 Ірландія 3
19 Данія. 2
20 Нідерланди 2
21 Естонія. 2
22 Нова Зеландія 2
23 Казахстан 2
24 Латвія. 2
25 Фінляндія. 2
26 Литва. 2
27 Туречина 2
28 Італія. 2
29 Ліван. 2
30 Іспанія. 1
31 Хорватія. 1
32 Тайвань. 1
33 Японія. 1
34 Таджикистан 1
35 Сирія. 1
36 Мексика. 1
37 Аргентина 1
38 Норвегія. 1
39Невідомо. 1
40
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06.09.2023 22:27 Ответить
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06.09.2023 23:24 Ответить
а ще говорять, що це не третя світова. Це саме гібридна третя світова, де представники багатьох континентів воюють на території одніє держави
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07.09.2023 07:45 Ответить
Так там всього біля 200 чоловік, це менше арифметичної похибки ...
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07.09.2023 09:13 Ответить
потріно розуміти, що не буде так як у другу світову. що всі біжать на танки з криками, світ змінюється
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07.09.2023 09:30 Ответить
До чого в тему кількості добровольців іноземців те що Ви написали про біжать на танки з криками?
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07.09.2023 09:47 Ответить
Спасибо США
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06.09.2023 22:34 Ответить
1млрд поділили

"Це включає 665,5 мільярдів доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки"

175млн - на зброю негайно
100млн - на зброю через роки
300млн - на підтримку порядку на звільнених територіях
90млн - на розмнування гуманітарка
Загалом 665млн

206млн - на біжінців в Україні та за кордоном
200млн - на реформу, корупцію і т.д

Загалом 1071млн, з яких зброя тільки 175млн (16%)
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06.09.2023 22:53 Ответить
Пил в очі, не зацікавлені вони в перемозі в короткостроковій перспективі, на жаль, але це факт. Можете плюватися, дописувати усіляку гидоту, але факт, залишається фактом!
Це 1 відсоток оборонного бюджету нашого ворога!!!
200 ф16, боєкомплект до них, далекобійні ракети, 10 батарей пво Пєтріот і війна за місяць буде вже за межами наших кордонів. Можете навіть дати нам в борг, як ви даєте ці безглузді транші на підримання роботи поліції і так далі( те що по карманах іде).
Продайте в борг, це для вас доля краплинки від усього, що має тільки США. А для нас це сотні тисяч врятованих життів, наших воїнів.
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06.09.2023 22:59 Ответить
Порахуйте закатане в асфальт, а тоді вже робіть висновок про те, хто більше зацікавлений, хто меньше, а хто взагалі не зацікавлений у нашій перемозі.
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06.09.2023 23:16 Ответить
Зелені зацікавлені лише на власному збагаченні, це вже тільки ідіот не бачить! Але зараз мова не за це. Повірте, аби ці корисні ідіоти не були би вигідні США і компанії, їх би вже не було при владі.
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06.09.2023 23:22 Ответить
Україна під зовнішнім управлінням? Давно?
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07.09.2023 08:33 Ответить
Давно, від початку "незалежності"! А ви не в курсі?
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07.09.2023 09:12 Ответить
Свіжий москаль а вже воняє.
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07.09.2023 10:59 Ответить
Точно москаль? А може агент фсб?
Як там на зарплаті у зелених Люба? За скільки срібних продалася?
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07.09.2023 15:24 Ответить
Точно. Кацапики ******* на Цензорі звинувачувати опонентів в зеленості. Безпідставно.
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07.09.2023 15:37 Ответить
Як Ви вміло визначаєте факти без доказів, талант ...
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07.09.2023 09:16 Ответить
1% за один раз. Але ж таких разів було набагато більше, ніж один. Тож все норм, кацапчик. Будут вас иметь во все щели
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07.09.2023 20:32 Ответить
Що ти мелеш чмо зелене, ти де кацапа побачило? Дибільне. Напиши мені в особисті, я тобі розкажу і покажу, хто Я і де Я зараз.
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07.09.2023 22:41 Ответить
это и есть та самая бомбезная новость, на которую намекал вчера зеленский?
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07.09.2023 02:31 Ответить
 
 