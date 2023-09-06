Блинкен объявил о предоставлении Украине помощи от США на 1 млрд дол. (обновлено)
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Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи США Украине более чем на 1 миллиард долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 миллиона в рамках этих общих усилий. Сюда входит $665,5 миллиона на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности. В общей сложности с начала российской агрессии мы выделили более $43 миллиардов на помощь в сфере безопасности", - заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Блинкен отметил, что с тех пор, как он последний раз был в Украине почти ровно год назад, украинские силы вернули себе более 50 процентов территории, захваченной российскими войсками с февраля 2022 года. "В продолжающемся контрнаступлении за последние несколько недель прогресс ускорился. Эта новая помощь поможет поддержать его и придать дополнительный импульс", - подчеркнул он.
Также госсекретарь заявил, что помощь включает $175 миллионов США для "обеспечения значительной поддержки ПВО Украины, что является острой необходимостью".
Также еще $100 миллионов для поддержки долгосрочных военных потребностей Украины и $300 миллионов - на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях.
"Мы отправляем нашу первую партию противоминных и бронеавтомобилей украинским пограничникам и полиции, с некоторыми из которых я смогу встретиться завтра. И мы предоставляем критически важную помощь в разминировании, чтобы помочь обезвредить российские мины, неразорвавшиеся боеприпасы", - сообщил он.
Также Блинкен акцентировал внимание на том, что сейчас Украина является самой заминированной страной в мире - тридцать процентов территории потенциально заминировано.
"Новое финансирование в сфере безопасности, о котором мы объявляем сегодня, также будет подкреплено прибытием этой осенью американских танков "Абрамс" и обучением украинских пилотов на F-16 в Соединенных Штатах, дополняя обучение, которое уже проводится в Европе", - заявил он.
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Тримай сильніше цього шкідливого вилупка бо втече.
Станом на 4 вересня 2023
№ Країна Кількість
1 Грузія 48
2 США 33
3 Білорусь 32
4 Росія. 16
5 Франція 14
6 Велика Британія 12
7 Колумбія 12
8 Польща. 10
9 Азербайджан 9
10 Ізраїль 6
11 Швеція 6
12 Австралія 5
13 Канада. 5
14 Бразилія 4
15 Перу. 4
16 Німеччина 3
17 Чехія. 3
18 Ірландія 3
19 Данія. 2
20 Нідерланди 2
21 Естонія. 2
22 Нова Зеландія 2
23 Казахстан 2
24 Латвія. 2
25 Фінляндія. 2
26 Литва. 2
27 Туречина 2
28 Італія. 2
29 Ліван. 2
30 Іспанія. 1
31 Хорватія. 1
32 Тайвань. 1
33 Японія. 1
34 Таджикистан 1
35 Сирія. 1
36 Мексика. 1
37 Аргентина 1
38 Норвегія. 1
39Невідомо. 1
40
"Це включає 665,5 мільярдів доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки"
175млн - на зброю негайно
100млн - на зброю через роки
300млн - на підтримку порядку на звільнених територіях
90млн - на розмнування гуманітарка
Загалом 665млн
206млн - на біжінців в Україні та за кордоном
200млн - на реформу, корупцію і т.д
Загалом 1071млн, з яких зброя тільки 175млн (16%)
Це 1 відсоток оборонного бюджету нашого ворога!!!
200 ф16, боєкомплект до них, далекобійні ракети, 10 батарей пво Пєтріот і війна за місяць буде вже за межами наших кордонів. Можете навіть дати нам в борг, як ви даєте ці безглузді транші на підримання роботи поліції і так далі( те що по карманах іде).
Продайте в борг, це для вас доля краплинки від усього, що має тільки США. А для нас це сотні тисяч врятованих життів, наших воїнів.
Як там на зарплаті у зелених Люба? За скільки срібних продалася?