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Новости Политика Украины
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голосование (1382) электронное декларирование (1015) ЧЕСНО (89)

Кто "испарился" из зала Рады во время голосования за закон о возобновлении электронного декларирования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народные депутаты провалили ключевые поправки в законопроект №9534 о возобновлении декларирования — декларирования руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных президента, а также поправку о возобновлении публичной работы реестра деклараций.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Главком.

В сообщении отмечается: "Таким образом реестр НАПК остается закрытым еще на год. Законопроект, который был одним из ключевых требований международных партнеров, уже в выхолощенном виде Рада приняла в общей сложности 329 голосам "за". Общественность требует от президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

Движение "ЧЕСНО" объявило законопроект №9534 маркерным и проанализировало, кто и как голосовало за важные правки, в результате каждый народный депутат получит соответствующую запись в своей биографии в Политхабе.

Открытость реестра деклараций

Ключевым требованием общества было не просто восстановить подачу деклараций, а сделать эти декларации публичными. То есть, чтобы каждый гражданин мог зайти на сайт НАПК и получить информацию о состоянии нардепов. Это должна обеспечить правка председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной ("Слуга народа") под номером №371. Накануне во время заседания комитета она не прошла, но ее поставили в подтверждение в сессионном зале.

Нардепы, в частности представители "Слуги народа", устроили в Facebook флешмоб в поддержку этой правки перед голосованием, но в конце концов руководство фракции монобольшинства объявило свободное голосование — то есть каждый мог сам определяться, как он голосует. В итоге правящая фракция "Слуга народа" дала всего 50% голосов. Для прохождения правки не хватило поддержки 27 нардепов.

Показательно, что 37 нардепов "Слуги народа" (16%) во главе с главой фракции Давидом Арахамией просто вытащили карточки и вроде бы отсутствовали во время голосования за ключевую правку, а еще 55 "слуг" (23%) имели карточку в слоте, но просто "не голосовали", однако голосовали при рассмотрении других вопросов повестки дня.

Кто испарился из зала Рады во время голосования за закон о возобновлении электронного декларирования 01

Учитывая, что правку не поддержали, действующая редакция законопроекта предусматривает подачу декларации в НАПК, но обнародовать ее смогут только тогда, когда этого пожелает сам нардеп.

Отметим, что движение "ЧЕСНО" неоднократно писало о динамике добровольной подачи деклараций нардепов, и она в июне этого года была на уровне 10% от всего состава. В то же время, среди нардепов-декларантов, кроме спикера Руслана Стефанчука, не было остального руководства ВРУ, лидеров парламентского большинства и глав фракций и групп.

После голосования глава большинства Давид Арахамия в телеграм-канале призвал коллег разрешать обнародовать свои декларации и сам пообещал это сделать.

Кто испарился из зала Рады во время голосования за закон о возобновлении электронного декларирования 02

Сообщение главы фракции СН Арахамии о голосовании за возобновление декларирования

"Должны понимать, что парламент нарабатывает законодательство для всей страны. Оно не может обладать избирательным действием и прозрачность не может зависеть исключительно от воли депутатов. Они получают средства из бюджета за свою работу и распределяют бюджет страны. Мы не видели несколько лет деклараций политиков. Поэтому глава фракции должен сам голосовать за эту правку и призвать фракцию поддержать этот вопрос, а не просто вытащить карточку из слота, имитируя отсутствие. Это неудачная попытка снять с себя ответственность. Все же все понимают", — отмечает лидер движения "ЧЕСНО" Вита Думанская.

Стоит отметить, что двое нардепов голосовали против открытия реестра деклараций — это нардеп Дмитрий Микиша, а также скандальный столичный мажоритарщик Николай Тищенко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа" и сняли с должности заместителя председателя фракции. Это произошло после его поездки в Таиланд на "встречу с избирателями".

Кроме того, достаточно показательно, что за открытие реестра деклараций не голосовало значительное количество нардепов из разных фракций и групп, неоднократно фигурировавших в антикоррупционных расследованиях, в частности Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитрий Исаенко, Александр Дубинский, Александр Юрченко, Юрий Камельчук, Маргарита Шол, Сергей Кузьминых, Михаил Волынец и т.д.

Депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии движению "ЧЕСНО" заверила, что во время голосования физически отсутствовала в сессионной зале: "Вся Рада сдвинулась на два часа и задержалась. Голоса на само возобновление точно были. Если бы имела другую позицию - я бы спокойно написала об этом публично, а не "не голосовала".

Декларирование Офиса президента

Еще одним ключевым аспектом в этом законопроекте была правка о декларировании руководства Офиса президента (№10). Если бы ее приняли, то декларироваться должны заместители председателя ОП Андрея Ермака, советники и уполномоченные президента.

Кто испарился из зала Рады во время голосования за закон о возобновлении электронного декларирования 03

Примечательно, что группа ПЗЖМ во главе с фигурантами реестра предателей Юрием Бойко и Нестором Шуфричем во время голосования за эту правку "не голосовала". Также представители экс-ОПЗЖ "не голосовали" за поправку о публичном открытии реестра деклараций, в частности, Сергей Левочкин и Григорий Суркис.

В то же время во время голосования за поправку о декларировании представителей ОП вроде бы отсутствовали и двое нардепов от "Голоса" Владимир Цабаль и Александра Устинова. Однако уже во время голосования за законопроект в целом депутаты от "Голоса" - Александра Устинова и Инна Совсун - сообщили, что у них не сработали карточки.

Отметим, что карточки нескольких нардепов были вставлены в слоты только во время первого сигнального голосования в Раде, а дальше они отсутствовали. Например, карточка нардепа-мажоритарщика из Сумщины от "Слуги народа" Максима Гузенко. Или, например, когда карточка нардепа-"слуги" Игоря Марчука в слоте, но в течение всего заседания он ни разу "не голосует".

Похоже, здесь может быть ситуация, о которой ранее движению "ЧЕСНО" рассказывали народные депутаты, что персональные карточки парламентариев перед началом заседания почему-то расставляют работники аппарата ВРУ. Подчеркиваем, что такие действия не регламентирует ни один нормативно-правовой акт. Поэтому непонятно, почему это делают, к тому же избирательно. Движение "ЧЕСНО" еще 15 августа обратилось с запросом в Аппарат парламента за объяснением, но пока ответа так и не получило.

Испарившиеся

Учитывая, что законопроект перед голосованием в целом выхолостили, общественный сектор его просит ветировать.

Вместе с тем движение "ЧЕСНО" фиксирует недобросовестное поведение депутатов во время голосования, когда они не берут на себя ответственность и не голосуют.

44 народных депутата (11% от общего состава парламента) "испарились" и не поддержали евроинтеграционный законопроект о возобновлении декларирования в условиях военного положения (№9534) во втором чтении. Как было сказано, почти 40% представителей монобольшинства во главе с главой фракции Давидом Арахамией вроде бы отсутствовали или не голосовали во время подтверждения поправки об открытии реестра деклараций.

В то же время эти нардепы голосовали "за" рассмотрение других вопросов повестки дня на заседании ВРУ во вторник, 5 сентября, или же их карточка находилась в слоте на рабочем месте и отражала результат "не голосовал".

Кто испарился из зала Рады во время голосования за закон о возобновлении электронного декларирования 04

Наибольший процент нардепов, которые "испарились" во время голосования за возобновление декларирования в целом, в группе "Восстановление Украины" (41%), фракции "Батькивщина" (27%) и группе "За будущее" (24%).

И здесь стоит отметить, что группа ПЗЖМ, саботировавшая декларирование для ОП, проголосовала в целом единогласно "за". В группе отсутствовал только один подозреваемый в госизмене мажоритарщик Александр Пономарев.

Кроме того, почти единогласно также проголосовала группа "Довира", там двое нардепов отсутствовали - Сергей Шахов, игнорирующий заседание Антикоррупционного суда по делу по обвинению НАБУ и САП во внесении недостоверных сведений в имущественную декларацию (сокрытие элитного имущества на сумму 88 миллионов гривен) и Владислав Поляк. Однако последний голосовал при рассмотрении других вопросов повестки дня.

Единственным, кто проголосовал "против", был уже упомянутый ранее нардеп-мажоритарщик из Харьковщины от "Слуги народа" Дмитрий Микиша, у себя на странице он написал, что борьба с коррупцией "должна быть повсеместной, а не удобной", и прямо написал, что голосовал так из-за выхолощенности законопроекта: "Когда военнослужащие, которые защищают нас на фронте, должны декларироваться, а советники из Офиса президента нет, я ПРОТИВ такого законопроекта! И теперь выйдите и расскажите мне о "тех, кто защищает коррупционеров, не поддерживая законопроект".

В общей сложности на заседании во вторник, 5 сентября, во время рассмотрения законопроекта о возобновлении е-декларирования №9534 было 25 голосований за поправки к нему и законопроект во втором чтении и в целом.

Отметим, что в Верховной Раде, кроме прогульщиков заседаний, есть и такие, кто "испаряется" во время голосований. Их карточка в слоте, но парламентарии не голосуют. Именно из-за таких политиков едва не сорвалось рассмотрение вопроса о деколонизации топонимических названий. Десятки депутатов имитируют свое присутствие в зале и это при том, что за месяц под куполом Верховной Рады всего несколько рабочих дней.

Публичный доступ к реестру деклараций "без манипуляций и дыр", в том же объеме, что и до вторжения, требовали общественные активисты и журналисты, а также международные партнеры и послы стран "Большой семерки".

Движение "ЧЕСНО" отмечает, что в обязанности депутата входит голосовать "за", "против" или "воздерживаться". Такого участия в голосовании, как "не голосовавший" регламентом ВРУ не предусмотрено. В этих случаях система голосования "Рада" отображает на табло результат "не голосовал". Если же нардеп достал или не вставил карточку в слот на рабочем месте, то система отображает результат "отсутствует".

Движение "ЧЕСНО" не впервые объявляет маркерные голосования и анализирует, кто и как из нардепов голосовал за важные решения. Ранее писали, кто из нардепов "испарился" во время голосования за возобновление отчетности партий. Как Максим Бужанский единственный голосовал против назначения 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.
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Топ комментарии
+43
Усе смердюче лайно має якомога скоріше випаруватися з української влади щоби не смерділо та дати нарешті вільно дихати народу України...
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06.09.2023 22:26
+33
Байден, почему мы ещё не в НАТО?
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06.09.2023 22:30
+28
Эту власть выбрали украинцы
Значит - украинцам нравится ,когда с ними так обращаются
Когда Порошенко увольнял проштрафившихся через три дня
Народу не нравилось
Украинцы захотели жить по - другому
Вот она- другая жизнь!!!!
Почему - то совсем не слышу народного смеха
Странно даже
Так прикольно страной еще никто не рулил
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06.09.2023 22:43
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Правила форума Совет форумчан
Усе смердюче лайно має якомога скоріше випаруватися з української влади щоби не смерділо та дати нарешті вільно дихати народу України...
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06.09.2023 22:26 Ответить
воно не саме туди потрапило, його туди мудрий нарід привів.... марахвону надивиться і знову приведе - зробить себе ще раз..
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08.09.2023 00:42 Ответить
Байден, почему мы ещё не в НАТО?
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06.09.2023 22:30 Ответить
одні засранці,гниди !!!!!!
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06.09.2023 23:11 Ответить
...для особоодаренных и малопонятливых:потому,что не ххх в НАТО делать-там сплошной бардак...Толстопузые гиниралы до сих пор не могут разгрести огрехи фрау штази....Смиренно они не протянут до пэнсии,Румынский обстрел придется разгребать ...
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07.09.2023 07:40 Ответить
Это не нам, а вам, кацапам сраным, в НАТО нечего делать. Да вас и не будет скоро.
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07.09.2023 13:47 Ответить
Ось так провладна партія посцяла партнерам та українцям в очі..
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06.09.2023 22:32 Ответить
Эту власть выбрали украинцы
Значит - украинцам нравится ,когда с ними так обращаются
Когда Порошенко увольнял проштрафившихся через три дня
Народу не нравилось
Украинцы захотели жить по - другому
Вот она- другая жизнь!!!!
Почему - то совсем не слышу народного смеха
Странно даже
Так прикольно страной еще никто не рулил
показать весь комментарий
06.09.2023 22:43 Ответить
Кого "Порошенко увольнял проштрафившихся"?
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07.09.2023 07:02 Ответить
Гладковского
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07.09.2023 11:19 Ответить
Порошенко так "звільняв", що звільнений через місяць поновлювався і йому ще компенсацію виплачували.
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07.09.2023 07:05 Ответить
Брешишь Ванька, Порошенко уволил МОМЕНТАЛЬНО ГЛАДКОВСКОГО НА ВРЕМЯ РАССЛЕДОВАНИЯ , но оказалось , что он ДЕЛАЛ ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ ДЛЯ ЗСУ!>
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07.09.2023 09:09 Ответить
Цитую: "через цепочку посредников поставляла на три украинских бронетанковых завода детали для техники. Как правило, это были либо списанные детали из России, либо низкокачественные комплектующие, снятые со списанной или подлежащей ремонту украинской же техники". Ну дуже відмінна робота для ЗСУ! Чи не у курсі - та техніка взагалі куди могла їхати?
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07.09.2023 09:47 Ответить
чомусь суд не знайшов жодного складу злочину в діях Гладковських ("свинарчуків"), а якийсь ванька знайшов? г+г перед виборами надивився, ванья? це ж треба бути таким упоротим зебздюком, ну капець просто.
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08.09.2023 00:50 Ответить
73%🦠🐏🐑ДЕГЕНЕРАТЫ , ну как шашлычки жрете и РЖЕТЕ ?
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07.09.2023 09:08 Ответить
Порошенко, однако, не проголосовал за декларирование высокопосадовцив из ОП. Внимательно посмотрите таблицу.
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07.09.2023 10:26 Ответить
от і подивись уважно (бажано, щоб ти ще й текст статті прочитав та розібрався, куди дивитись треба і як воно виділено, а не просто прізвище Пороха вишукував)
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09.09.2023 20:28 Ответить
А чого ще було чекати від ЗЕшобли, яка прийшла красти і красти, а не відповідати по закону. Наголосували? Поржали? То чого ж плачете, недорогенькі?
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06.09.2023 22:36 Ответить
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06.09.2023 22:39 Ответить
Колчак зказав трохи не так. Він зказав, що Вами перечісленні профессії-"нужны при любой власти" А це трохи міняя зміст, є просто політичні простітутки., артісти простітутки і т, д.. Не всі служать любой власті
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06.09.2023 23:05 Ответить
...каждый артист или проститутка во время 3 мировой войны,должны стать патриотами страны...Если нет, то по варианту артиста Дина Рида... Под зад сапогом и ехай люби мокшанские болота...
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07.09.2023 07:35 Ответить
Ну список ціх гандонів є, як їх сук повиганять? Дайте людям зброю-може порозтрелюємо? Ну скільки ж можна...
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06.09.2023 22:46 Ответить
так мудрий нарід таких самих понавибирає, марахвон робить свою справу.
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08.09.2023 01:02 Ответить
треба визнати - влада зеленського це генії.

бо і до цієї влади попередники успішно народ дурили але одночасно дурити народ і америку - це геніяльно.
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06.09.2023 22:55 Ответить
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06.09.2023 23:05 Ответить
НЕ ГОВОРИ МНЕ КТО ТЫ , СКАЖИ КАК ГОЛОСОВАЛ И Я СКАЖУ КТО ТЫ
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06.09.2023 23:33 Ответить
Прекрасно сказано!
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07.09.2023 00:34 Ответить
Показательно, что 37 нардепов "Слуги народа" (16%) во главе с главой фракции Давидом Арахамией просто вытащили карточки и вроде бы отсутствовали во время голосования за ключевую правку, а еще 55 "слуг" (23%) имели карточку в слоте, но просто "не голосовали", однако голосовали при рассмотрении других вопросов повестки дня.
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06.09.2023 23:48 Ответить
Скоти смердючі.
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06.09.2023 23:50 Ответить
Напевне допомога від Заходу надалі буде меншою. Сумно, що війна, а так майдан був і цих зелених покидькив треба на смітник.
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07.09.2023 02:07 Ответить
Ії зовсім не буде ! Ще й вибори проведемо виберемо ще раз блазня. І нас чекає доля Афганістана.
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07.09.2023 07:17 Ответить
некоторых депутатов надо люстрировать и гнать сцанной тряпкой с Земли Ukrainy....
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07.09.2023 07:31 Ответить
Які там списки.... Пишіть просто депутати(пі....си)не проголосували. Люди самі підкреслять те що треба.
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07.09.2023 07:39 Ответить
Комуняку Зеленяку на гілляку
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07.09.2023 07:54 Ответить
Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитро Ісаєнко, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко, Юрій Камельчук, Маргарита Шол, Сергій Кузьміних, Михайло Волинець, Власенко, Князевич - нах і перевірки після війни.
Їм мало того, що мали дотепер.
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07.09.2023 10:31 Ответить
 
 