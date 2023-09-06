В бою с российскими оккупантами погиб Герой Украины Андрей Орлов. ФОТО

На фронте погиб Герой Украины, сержант 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Орлов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Орлов стал первым Героем Украины, награжденным за освобождение Херсона.

Интервью с Героем можно прочесть по ссылке.

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