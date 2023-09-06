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В бою с российскими оккупантами погиб Герой Украины Андрей Орлов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На фронте погиб Герой Украины, сержант 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Орлов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Орлов стал первым Героем Украины, награжденным за освобождение Херсона.
Интервью с Героем можно прочесть по ссылке.
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+43 Vladimir Sochka ccc7d044
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+34 я гражданин Украины
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+31 Anatoliy Panchenko 93ebb138
показать весь комментарий06.09.2023 22:40
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