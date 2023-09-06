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В бою с российскими оккупантами погиб Герой Украины Андрей Орлов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На фронте погиб Герой Украины, сержант 131-го отдельного разведывательного батальона Андрей Орлов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В бою с российскими оккупантами погиб Герой Украины Андрей Орлов 01

Орлов стал первым Героем Украины, награжденным за освобождение Херсона.

Интервью с Героем можно прочесть по ссылке.

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Топ комментарии
+43
Вічна Слава Тобі герою
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06.09.2023 22:36
+34
реально втрачаем Найкращих....(((( що далі НАТО/США...?
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06.09.2023 22:35
+31
Вічна пам'ять герою.
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06.09.2023 22:40
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реально втрачаем Найкращих....(((( що далі НАТО/США...?
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06.09.2023 22:35 Ответить
Герої не вмирають, вони уходять в вічність.
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06.09.2023 22:48 Ответить
Это все громкие слова. От них ни холодно, ни жарко.
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06.09.2023 23:04 Ответить
Не флуди тут тріль.
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07.09.2023 00:28 Ответить
Вічна Слава Тобі герою
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06.09.2023 22:36 Ответить
Вічна пам'ять герою.
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06.09.2023 22:40 Ответить
R.I.P.
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06.09.2023 22:41 Ответить
Герої боронять Україну, а привладний, корумпований грошами в конвертах урядовий квартал, знову зубоскалить заїжджим квартальним з 95 !!
ТЦК дивно мовчать!!
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06.09.2023 22:56 Ответить
Сум...
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06.09.2023 23:03 Ответить
Плачу...
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06.09.2023 23:12 Ответить
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06.09.2023 23:22 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним....
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06.09.2023 23:22 Ответить
коли вже за зеленими будемо "сумувати"?
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06.09.2023 23:30 Ответить
Сум. Молюсь за душу Андрія , Господь візьми його до раю . Прости нас , Андрій.
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06.09.2023 23:46 Ответить
Слава герою! Смерть ворогам і зрадникам!
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07.09.2023 00:08 Ответить
Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну!
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07.09.2023 00:42 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.09.2023 05:02 Ответить
Велика подяка Герою за захист України. Царство Небесне його душі. Співчуття родині 🙏
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07.09.2023 06:39 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Андрія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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07.09.2023 08:59 Ответить
 
 