Украина и США будут развивать дунайский зерновой коридор как самый перспективный, – Кулеба
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Украина и США считают наиболее перспективным в плане зернового экспорта дунайский коридор и будут работать над его развитием.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава украинской дипломатии отметил, что позиции Украины и США в отношении зернового экспорта "совершенно совпадают".
"Мы считаем, что наиболее перспективным является дунайский коридор, и будем работать над его развитием", - сказал Кулеба.
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P.s. Сегодня опять мопеды летят в тот район...
Це реально?
Аукціон відбувся через електронну систему Prozorro.Продажі. Переможцем оголошено київську компанію «Магнус Трейдінг Україна». За даними YouControl, компанія зареєстрована у 2019 році у Києві. Вид діяльності - посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Власником компанії є колишній радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олег Діденко.
Читайте також: Готель «Власта» у Львові виставили на продаж за 7 млн грн
Нагадаємо, 9 січня, Фонд державного майна виставив на продаж готель «Власта», що на вулиці Клепарівській у Львові. Йдеться про 12-поверхову будівлю готелю, загальною площею 8174,7 квадратних метрів. Розташований готель на відстані 1,7 км від центру міста. Іще влітку два роки тому низку готелів в Україні, зокрема і львівський - «Власта», передали з власності Міністерства оборони Фонду державного майна для приватизації.
Ну, скажімо так, всіма силами намагається уникнути конфронтації з рашою. Якщо потрібно буде збрехати, щоб "зам'яти конфлікт" -- зроблять це, не моргнувши вухом.
Де проходить межа між "раша бикує" і "раша бикує по-серйозному" члени NATO поки ще домовляються.