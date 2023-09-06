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Украина и США будут развивать дунайский зерновой коридор как самый перспективный, – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно

Украина и США считают наиболее перспективным в плане зернового экспорта дунайский коридор и будут работать над его развитием.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что позиции Украины и США в отношении зернового экспорта "совершенно совпадают".

"Мы считаем, что наиболее перспективным является дунайский коридор, и будем работать над его развитием", - сказал Кулеба.

Читайте также: Кулеба о предложении Эрдогана "смягчить подход" к "зерновому соглашению": "Мы не должны продолжать быть заложниками российского шантажа"
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Топ комментарии
+4
Спочатку надійно захистіть порти
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06.09.2023 23:37
+3
То есть когда там все разрушат, вы начнете развивать?

P.s. Сегодня опять мопеды летят в тот район...
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06.09.2023 23:43
+3
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07.09.2023 00:06
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Спочатку надійно захистіть порти
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06.09.2023 23:37 Ответить
То есть когда там все разрушат, вы начнете развивать?

P.s. Сегодня опять мопеды летят в тот район...
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06.09.2023 23:43 Ответить
Для цього треба Рені та Ізмаїл прикрити "петріотами", ірісами і т.п.
Це реально?
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06.09.2023 23:47 Ответить
....без посилення ППО - в рази - нічого такого не станеться.....не мрійте.....глобальний голод не за горами
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06.09.2023 23:49 Ответить
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07.09.2023 00:06 Ответить
ьогодні, 23 січня 2023 , у Львові на аукціоні за 115 млн грн продали готель «Власта», що на вул. Клепарівській, 30. Стартова ціна лоту становила майже 7 мільйонів гривень. Участь в аукціоні взяли 23 учасники.

Аукціон відбувся через електронну систему Prozorro.Продажі. Переможцем оголошено київську компанію «Магнус Трейдінг Україна». За даними YouControl, компанія зареєстрована у 2019 році у Києві. Вид діяльності - посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами. Власником компанії є колишній радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олег Діденко.

Читайте також: Готель «Власта» у Львові виставили на продаж за 7 млн грн

Нагадаємо, 9 січня, Фонд державного майна виставив на продаж готель «Власта», що на вулиці Клепарівській у Львові. Йдеться про 12-поверхову будівлю готелю, загальною площею 8174,7 квадратних метрів. Розташований готель на відстані 1,7 км від центру міста. Іще влітку два роки тому низку готелів в Україні, зокрема і львівський - «Власта», передали з власності Міністерства оборони Фонду державного майна для приватизації.
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07.09.2023 08:31 Ответить
супер сильне нато сцить топити кацапські ржаві корита в чорному морі?
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07.09.2023 00:07 Ответить
> супер сильне нато сцить...

Ну, скажімо так, всіма силами намагається уникнути конфронтації з рашою. Якщо потрібно буде збрехати, щоб "зам'яти конфлікт" -- зроблять це, не моргнувши вухом.

Де проходить межа між "раша бикує" і "раша бикує по-серйозному" члени NATO поки ще домовляються.
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07.09.2023 00:27 Ответить
Питання в іншому, чому НАТО сцить збивати дрони підарашки, які не лише несуть її членам потенційну загрозу, алей вже залітають до них, невже так важко було зрозуміти, що це питання часу, і бути готовими до цього, тій же Румунії....
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07.09.2023 06:26 Ответить
румын защитите
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07.09.2023 06:43 Ответить
Уже в третьей российской области заявили об атаке БЛПА
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07.09.2023 06:51 Ответить
Блинкен анонсировал встречу Байдена с Зеленским
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07.09.2023 06:53 Ответить
Скоро не чего возить будет.
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07.09.2023 07:02 Ответить
В результате сегодняшнего (7 сентября - ред.) налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание".
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07.09.2023 07:35 Ответить
румыны не пострадали
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07.09.2023 07:36 Ответить
Дунаєм в 19 століття деревину в Європу відправляли. Забуте старе
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07.09.2023 08:25 Ответить
 
 