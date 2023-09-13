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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война России против Украины будет главной темой выступления Шольца на Совбезе ООН

олаф,шольц

Война России против Украины и ее негативные глобальные последствия станут главной темой выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца на заседании Совета Безопасности ООН на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Открытое заседание Совбеза, посвященное ситуации в Украине, будет проходить в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проходить с 20 по 26 сентября.

"Пока Россия не выведет свои войска с территории Украины, для нас не может быть возвращения к политике business as usual", – говорят в ведомстве федерального канцлера. По словам советников Шольца, принятие каких-либо решений на этом заседании Совбеза ООН не планируется, а его темой станет "грубейшее нарушение - с точки зрения почти всех его членов - Россией международного права".

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Возможностью выступить на открытом заседании Совбеза ООН Шольц намерен воспользоваться для того, чтобы, по словам его советника, "на глазах мировой общественности рассказать обо всех ужасах этой войны, о масштабах нарушений международного права, а также еще раз напомнить о том, что продовольственный и энергетический кризис в мире, глобальная инфляция является исключительно следствием действий России".

Автор: 

Германия (6929) Совбез ООН (1104) Шольц Олаф (905)


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13.09.2023 20:38 Ответить
буде хвастатись наступом ЗСУ?
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13.09.2023 20:40 Ответить
Ажопадєлаєш, така селява.
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13.09.2023 20:43 Ответить
Щось останнім часом, всі щось хочуть "запистіти"..
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13.09.2023 20:50 Ответить
Нужно еще спросить почему ООН нарушает свои первичные законы и приглашает в свои ряды росийских террористов которые ни по каким правам и законам аж никак не могут находиться в такой организации как ООН
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13.09.2023 20:53 Ответить
 
 