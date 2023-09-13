Наша цель - чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как успешная демократия, - Блинкен

Вторжение России в Украину продемонстрировало, что нападение в одной точке планеты нанесет ущерб людям повсеместно.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Наша цель состоит в том, чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как динамичная, успешная демократия", – отметил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что благодаря чрезвычайной храбрости и стойкости украинского народа и поддержке со стороны партнеров "война Путина продолжает оставаться стратегическим провалом России".

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"Украинцы могут сами писать свое будущее", – выразил уверенность Блинкен.

Кроме того, он добавил, что благодаря партнерству в противостоянии российскому вторжению в Украину страны НАТО улучшили свои силы сдерживания и обороны, усилили восточный фланг и увеличили инвестиции в оборону для решения новых вызовов.