Наша цель - чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как успешная демократия, - Блинкен
Вторжение России в Украину продемонстрировало, что нападение в одной точке планеты нанесет ущерб людям повсеместно.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Наша цель состоит в том, чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как динамичная, успешная демократия", – отметил Блинкен.
Госсекретарь добавил, что благодаря чрезвычайной храбрости и стойкости украинского народа и поддержке со стороны партнеров "война Путина продолжает оставаться стратегическим провалом России".
"Украинцы могут сами писать свое будущее", – выразил уверенность Блинкен.
Кроме того, он добавил, что благодаря партнерству в противостоянии российскому вторжению в Украину страны НАТО улучшили свои силы сдерживания и обороны, усилили восточный фланг и увеличили инвестиции в оборону для решения новых вызовов.
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Головою Харківської обласної ради є Тетяна Єгорова-Луценко: "Чоловік якої Віталій Луценко в листопаді минулого воєнного 2022 виїхавши за кордон на службовому авто дружини з її водієм, купив корпоративні права на французьку компанію з рестораном на набережній Канн! Також родина Луценко володіє компанією з клубом-рестораном в НІЦЦІ яку "забувала" і "забуває" декларувати. З цього приводу з усіма доказами та витягами з заявою про скоєння корупційного кримінального правопорушення я звернувся до НАБУ та правоохоронних органів Франції і Європолу", - пише Мосійчук.
Мосійчук додає, що Офіс президента, а саме заступник голови ОП Олексій Кулеба, планував поставити Тетяну Єгорову-Луценко головою Української асоціації районних та обласних рад, як альтернативи Асоціації міст України яку очолює Віталій Кличко.
- Нє всьо так адназначна, ета мнагауранєвий канфлікт!
Краще пізніше ніж ніколи.
Але як згадаю рижого поца з чубчиком та ту жабу меркУль з її любовью до "друга *********", то аж страшно стає від однієї думки що могло статись з нами та Бог відвів.
Дякувати Богу, що ще не все втрачено і що є надія і на партнерів та і на наш безбашений "мутрий наріт", що все ж схаменеться, прокинеться, скине оті рожеві окуляри та побаче - що натворив у себе в країні своїм вибором в 19-му.
Це шанс і нам, і нашим союзникам осягнути ту прірву, куди нас всіх штовхали темні сили. Як не дивно, але ми, українці, показали всьому світові, що нас всіх на планеті Земля чекає, якщо ми всі разом не дамо відсіч злу. А воно, оте зло, гуртується і ми це бачимо на зустрічі Ина з пуйлом, та мовчазною підтримкою Китаєм і Іраном.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/13/7419694/ Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
Тоді сівкович агент гетьманцева 😀
Наталя-Поганка2
@ogBYflJDCLt6ijP
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https://twitter.com/ogBYflJDCLt6ijP/status/1701883617138332055
Відповідь Голови ВР в демократичній країні своїм виборцям..
А так - дозовано, мінімально.
Якщо під ескалацією конфлікту вони розуміють наші успіхи - тоді зрозуміло.
З Богом
Тепер головне щоб слова відповідали діям. І тоді шанс того що Китай, Іран і інші наважаться на агресію стане на порядок меншим.