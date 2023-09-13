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Новости Помощь Украине
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Наша цель - чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как успешная демократия, - Блинкен

блінкен

Вторжение России в Украину продемонстрировало, что нападение в одной точке планеты нанесет ущерб людям повсеместно.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Наша цель состоит в том, чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как динамичная, успешная демократия", – отметил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что благодаря чрезвычайной храбрости и стойкости украинского народа и поддержке со стороны партнеров "война Путина продолжает оставаться стратегическим провалом России".

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"Украинцы могут сами писать свое будущее", – выразил уверенность Блинкен.

Кроме того, он добавил, что благодаря партнерству в противостоянии российскому вторжению в Украину страны НАТО улучшили свои силы сдерживания и обороны, усилили восточный фланг и увеличили инвестиции в оборону для решения новых вызовов.

Автор: 

США (26409) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+24
Нажаль ваші бажання не співпадають з бажаннями наших зелених бариг
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13.09.2023 21:18
+13
Бедный, бедный зёля. Серьезно все тут завертелось.
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13.09.2023 21:21
+10
Зеленим- тринда.Якщо пан Байден так говорить...Ой,не заздрю я Слугам.
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13.09.2023 21:25
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Нажаль ваші бажання не співпадають з бажаннями наших зелених бариг
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13.09.2023 21:18 Ответить
До цього ще трохи постріляти треба!
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13.09.2023 21:18 Ответить
Здається, що на цій картинці показані не всі знешкоджені ЗСУ десантні кораблі свино-собак.
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13.09.2023 21:31 Ответить
Бедный, бедный зёля. Серьезно все тут завертелось.
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13.09.2023 21:21 Ответить
Екс-народний депутат України Ігор Мосійчук заявив, що чоловік голови Харківської обласної ради виїхав за кордон та купив французьку компанію з рестораном на набережній міста Канни. Про це Мосійчук написав у своєму телеграм-каналі, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Головою Харківської обласної ради є Тетяна Єгорова-Луценко: "Чоловік якої Віталій Луценко в листопаді минулого воєнного 2022 виїхавши за кордон на службовому авто дружини з її водієм, купив корпоративні права на французьку компанію з рестораном на набережній Канн! Також родина Луценко володіє компанією з клубом-рестораном в НІЦЦІ яку "забувала" і "забуває" декларувати. З цього приводу з усіма доказами та витягами з заявою про скоєння корупційного кримінального правопорушення я звернувся до НАБУ та правоохоронних органів Франції і Європолу", - пише Мосійчук.

Мосійчук додає, що Офіс президента, а саме заступник голови ОП Олексій Кулеба, планував поставити Тетяну Єгорову-Луценко головою Української асоціації районних та обласних рад, як альтернативи Асоціації міст України яку очолює Віталій Кличко.
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13.09.2023 21:24 Ответить
Зеленим- тринда.Якщо пан Байден так говорить...Ой,не заздрю я Слугам.
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13.09.2023 21:25 Ответить
Кого пропонуєш,*****?
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13.09.2023 21:26 Ответить
Нє, Сергія Сивохо:

- Нє всьо так адназначна, ета мнагауранєвий канфлікт!
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13.09.2023 21:48 Ответить
А от мета зелених зовсім інша судячи по всьому
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13.09.2023 21:27 Ответить
Років через 3-5 саме так і буде.. і Ми на це сподіваємось.. і сподіваюсь ви усіма засобами цьому сприятимете..
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13.09.2023 21:27 Ответить
"завдяки партнерству у протистоянні російському вторгненню в Україну країни НАТО покращили власні сили стримування та оборони, посилили східний фланг та збільшили інвестиції в оборону для вирішення нових викликів"

Краще пізніше ніж ніколи.
Але як згадаю рижого поца з чубчиком та ту жабу меркУль з її любовью до "друга *********", то аж страшно стає від однієї думки що могло статись з нами та Бог відвів.
Дякувати Богу, що ще не все втрачено і що є надія і на партнерів та і на наш безбашений "мутрий наріт", що все ж схаменеться, прокинеться, скине оті рожеві окуляри та побаче - що натворив у себе в країні своїм вибором в 19-му.
Це шанс і нам, і нашим союзникам осягнути ту прірву, куди нас всіх штовхали темні сили. Як не дивно, але ми, українці, показали всьому світові, що нас всіх на планеті Земля чекає, якщо ми всі разом не дамо відсіч злу. А воно, оте зло, гуртується і ми це бачимо на зустрічі Ина з пуйлом, та мовчазною підтримкою Китаєм і Іраном.
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13.09.2023 21:27 Ответить
Одні кацапи плачуть після візиту Блінкена (стока бєди случілось послє прієзда на Украину єтого дьявола), інші кричать, щоб голосно не плакати, бо ж ще більше радості в Україні та цілому нормальному Світі.
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13.09.2023 21:31 Ответить
21:12



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/13/7419694/ Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
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13.09.2023 21:34 Ответить
не переживайте мамалыжники - будет еще
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13.09.2023 21:36 Ответить
Нажаль, покі що ермакратія.
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13.09.2023 21:35 Ответить
Министр ВВС США призвав готуватися до війни з Китаєм
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13.09.2023 21:36 Ответить
Вот оно как получается... Гетьманцев - агент Порошенко!
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13.09.2023 21:41 Ответить
Ага
Тоді сівкович агент гетьманцева 😀
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13.09.2023 21:48 Ответить
сходу і не зрозумієш - то це зрада чи перемога ?
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13.09.2023 21:53 Ответить
Да
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13.09.2023 21:51 Ответить
Не знаю как там будет с концом эпохи бедности, но жить по-новому уже точно не будет.
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13.09.2023 21:57 Ответить


Наталя-Поганка2

@ogBYflJDCLt6ijP

·

https://twitter.com/ogBYflJDCLt6ijP/status/1701883617138332055

Відповідь Голови ВР в демократичній країні своїм виборцям..

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13.09.2023 22:05 Ответить
тому ми даємо зброю чайними ложками і не дозволяємо стріляти по кацапії !
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13.09.2023 22:05 Ответить
Ритмічним наданням далекобійної зброї було б схоже на правду.
А так - дозовано, мінімально.
Якщо під ескалацією конфлікту вони розуміють наші успіхи - тоді зрозуміло.
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13.09.2023 22:16 Ответить
Щиро зичу вам успіху у цій, м'яко кажучи, нелегкій справі.
З Богом
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13.09.2023 22:33 Ответить
Ось це вже звучить краще чим попередні заяви про не програла.
Тепер головне щоб слова відповідали діям. І тоді шанс того що Китай, Іран і інші наважаться на агресію стане на порядок меншим.
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13.09.2023 23:29 Ответить
наша теж.
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14.09.2023 04:00 Ответить
 
 