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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, имеют частичный успех под Клещиевкой, Андреевкой и Курдюмовкой, - Генштаб

война,всу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны 13 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах".

Читайте также: Силы обороны в течение 13 сентября отразили атаки россиян на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях, - Генштаб

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Генштаб ВС (6194) Бахмут (1601) ВСУ (6546) наступление (203)


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Топ комментарии
+12
Бахмут. 3 ОШБ ЗСУ остаточно добила 83 бригаду десантури орків, яка звірювала у Бучі. Раніше за підорами успішно полювала 128 ОДШБ ЗСУ під Херсоном. ЗСУ вибили орків з усіх опорників та готуються передати ЛБЗ під прикриття арти, розширюючи сіру зону.
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13.09.2023 21:46
+8
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13.09.2023 21:45
+3
З ули пельку , кацап😠
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13.09.2023 21:48
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У вас этот частковый успех около месяца
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13.09.2023 21:42 Ответить
З ули пельку , кацап😠
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13.09.2023 21:48 Ответить
Макс. Для ПОЛНОГО успеха , ТАМ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ !!!
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13.09.2023 22:20 Ответить
вы готовы на передовой показать личный пример как надо воевать?
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13.09.2023 22:47 Ответить
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13.09.2023 21:44 Ответить
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13.09.2023 21:45 Ответить
Бахмут. 3 ОШБ ЗСУ остаточно добила 83 бригаду десантури орків, яка звірювала у Бучі. Раніше за підорами успішно полювала 128 ОДШБ ЗСУ під Херсоном. ЗСУ вибили орків з усіх опорників та готуються передати ЛБЗ під прикриття арти, розширюючи сіру зону.
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13.09.2023 21:46 Ответить
Каждый день об успехах рассказывают. А на карте ничего не меняется. C Конашенкова пример берут. Все с рашки копируют.
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13.09.2023 21:55 Ответить
имейте терпение. идут тяжелые бои. это не спринт а кросс на длинную дистанцию.
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13.09.2023 22:48 Ответить
 
 