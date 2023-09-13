Зафиксирован запуск врагом шести групп "шахедов", двигаются на Одесчину, - Воздушные силы ВСУ
Зафиксирован запуск врагом шести групп ударных БПЛА типа "Shahed" с южного направления.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауда (Крым).
Двигаются курсом на Одесчину (направление может изменяться)", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время подлета – около 23.30 – 00.00.
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+4 Евгений Magirus
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по Україніпонад дві тисячі400 000 000 $ ударних безпілотників.
где-то около 1000 чел на основном производстве;
около 5000 на смежных;
поскольку есть семьи, значит надо иметь минимум городок на 10 000 - 15 000 чел;
городок тоже надо обслуживать (магазины и т.д.), значит его общая численность - 50 000;
Это только производство.
Теперь сопроводиловка:
надо построить электроснабжение, водоснабжение, транспортные коммуникации и жд пути;
надо построить жилье, коммунальные предприятия и сами предприятия, склады, автобазы и т.д.
Минимум 6 мес уйдет на налаживание взаимосвязей, согласование документаций и логистику.
И все это в рф, где нет квалифицированных рабочих рук и толковых менеджеров. А есть равшан, джамшут и галустян.
Вам самим не смешно?
запад избавляется от старого оружия, проводя обновление арсенала (утилизация тоже стоит денег и немалых), - проще их передать, пусть даже и бесплатно:
запускает цикл производства, и пусть экономисты расскажут, как именно работает экономика добавленной стоимости;
запад испытывает оружие в реальных условиях (тоже бесплатно), потому что платит Украина жизнями солдат, разрушениями и т.д.
увеличение производства оружия - решение проблем с безработицей в их странах - решение социальных вопросов и обеспечение хорошего голосования на своих выборах;
оружейные бароны уже дерутся за многомиллиардные контракты на все, что стреляет, взрывается и т.д.
Или это тоже - 1+1?
рф не имеет главного и основного, что нужно для наращивания производства, но имеет деньги и ресурсы;
Украина не имеет денег и ресурсов (мы критично зависим от помощи нам извне), но имеет то, что является основным для производства.
Поэтому, ЗСУ усиливается, а ЗС РФ слабеет.
А что именно - не скажу, потому что мои комментарии читаете не только Вы, но и "товарищ майор", и не один. А вот им это как раз знать и не нужно.
Вы были достойным соперником. Но не для меня.
При этом 400 с лишним шахидов в месяц уже применялись по Украине, в мае 23-го года, пережили. И 500 переживем, если когда-то будет столько.
Камеры уже расставлены где надо, включатся когда надо, и будет красивая картинка.
Пистаа Исмаилу.
Сколько из них ******* в Румынии?
Під час атак «шахідів» на українські порти Придунав'я жителям прикордонних селищ у Румунії почали надходити СМС з оголошенням повітряної тривоги.
Уночі 13 вересня наші сусіди з країни-члена НАТО отримали таке послання від влади:«Є ймовірність падіння деяких об'єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах. За відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін. Передбачувана тривалість: 90 хвилин».
Таким чином, румунам уже теж доводиться вчити «правило двох стін» або бігти посеред ночі в підвал.
Уранці міністерство оборони Румунії знову повідомило, що на території країни було виявлено елементи безпілотника після атак російських дронів на Ізмаїл.
«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії… упізнав фрагменти, які могли виходити від безпілотника. Вони розлетілися на площі в кілька десятків метрів», - ідеться в повідомленні міноборони.
Уламки були помічені в районі міст Нуфарул і Вікторія в окрузі Тулча.
У румунському міністерстві оборони також повідомили, що на правому березі Дунаю, навпроти Ізмаїла, почали будувати бомбосховища.
«У селищі Плауру навпроти українського дунайського порту Ізмаїл армія почала роботи з будівництва двох бетонних бункерів, до яких залучено близько 50 солдатів», - ідеться в повідомленні.
Міноборони країни попередило про ризики падіння безпілотників, які «прямують у бік українських портів». Але разом з тим, прем'єр країни Марчел Чолаку закликав «не турбуватись через уламки дронів на території країни», адже на них «ніхто не нападає».
Всё лето пускали 150-170+ где-то в месяц, подкопили на осень видать...