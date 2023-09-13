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Новости Война
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Зафиксирован запуск врагом шести групп "шахедов", двигаются на Одесчину, - Воздушные силы ВСУ

шахед

Зафиксирован запуск врагом шести групп ударных БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауда (Крым).

Двигаются курсом на Одесчину (направление может изменяться)", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время подлета – около 23.30 – 00.00.

Читайте также: РФ увеличила количество дронов во время последней атаки на Одесщину и пытается максимально повредить портовую инфраструктуру, - ОК "Південь"

Автор: 

беспилотник (3541) Одесская область (3547) дроны (3845) Воздушные силы (2251)


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Топ комментарии
+4
А что тут сверхъестественного? Или в рашке нет никаких заводов 2000+ человек? Или ракеты они производят в подвале на коленке?
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13.09.2023 23:32
+3
Ждём новостей об ударах Украинских ракет по Останкино и Кремлю.
Камеры уже расставлены где надо, включатся когда надо, и будет красивая картинка.
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13.09.2023 22:57
+2
Рік тому ЗСУ збили перший російський дрон іранського виробництва Shahed. З тих пір РФ випустила по Україні понад дві тисячі ударних безпілотників.
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13.09.2023 22:52
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Рік тому ЗСУ збили перший російський дрон іранського виробництва Shahed. З тих пір РФ випустила по Україні понад дві тисячі ударних безпілотників.
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13.09.2023 22:52 Ответить
"З тих пір РФ випустила на вiтер по Україні понад дві тисячі 400 000 000 $ ударних безпілотників.
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13.09.2023 22:58 Ответить
Ще минулого року писали, ціна одного шахеда 50тис. $, РФ планує перенести виробництво на свою територію, та виготовляти понад 100 шт. в день.
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13.09.2023 23:09 Ответить
Чтобы иметь производство на 100 шт в день нужно (навскидку):
где-то около 1000 чел на основном производстве;
около 5000 на смежных;
поскольку есть семьи, значит надо иметь минимум городок на 10 000 - 15 000 чел;
городок тоже надо обслуживать (магазины и т.д.), значит его общая численность - 50 000;
Это только производство.
Теперь сопроводиловка:
надо построить электроснабжение, водоснабжение, транспортные коммуникации и жд пути;
надо построить жилье, коммунальные предприятия и сами предприятия, склады, автобазы и т.д.
Минимум 6 мес уйдет на налаживание взаимосвязей, согласование документаций и логистику.
И все это в рф, где нет квалифицированных рабочих рук и толковых менеджеров. А есть равшан, джамшут и галустян.

Вам самим не смешно?
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13.09.2023 23:17 Ответить
І грама не смішно (( Звісно , для коментарів на 1+1 зійде , а для реальної протидії цим кацапським балалайкам трішки інше потрібно аніж шапкозакидання .
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13.09.2023 23:31 Ответить
А где здесь шапкозакидательство? Между "они планируют" и "уже работает" дистанция огромного размера. А по поводу "чем их сбивать сейчас" думаете капиталисты нам дают оружие просто так? От великого уровная морали\нравственности и прочей дебильной херни? Или от четкого и очень тщательного расчета? Тогда посмотрим (опять же, это не полноценный анализ, это навскидку):
запад избавляется от старого оружия, проводя обновление арсенала (утилизация тоже стоит денег и немалых), - проще их передать, пусть даже и бесплатно:
запускает цикл производства, и пусть экономисты расскажут, как именно работает экономика добавленной стоимости;
запад испытывает оружие в реальных условиях (тоже бесплатно), потому что платит Украина жизнями солдат, разрушениями и т.д.
увеличение производства оружия - решение проблем с безработицей в их странах - решение социальных вопросов и обеспечение хорошего голосования на своих выборах;
оружейные бароны уже дерутся за многомиллиардные контракты на все, что стреляет, взрывается и т.д.
Или это тоже - 1+1?
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13.09.2023 23:39 Ответить
Ні , це не 1+1 , а рожеві мрії , адже частенько доводиться на знищення балалайок використовувати не "експериментальну зброю" а зенітні ракети що берегли для кацапських калібрів , яких і так не густо (( Щодо оновлення арсеналу - США просили ізраїль передати нам ( при тому не безкоштовно ) вже зняті з озброєння і списані комплекси ППО - євреї відмовилися це зробити , хоча у них це металобрухт ; до речі , це не тільки Ізраїлю стосується . Тож між ідеєю збільшення виробництва зброї і росту економіки та реаліями життя величезна прірва (( . Ну а щодо кацапських балалайок - так там до збільшення виробництва готувалися не шість місяців , а весь час війни , це у нас лише відосики знімали та дороги продовжували асфальтувати , паралельно барабани у бомбосховища закуповуючи ((
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13.09.2023 23:52 Ответить
В целом я согласен с Вами. Только разница между Украиной и рф в том, что:
рф не имеет главного и основного, что нужно для наращивания производства, но имеет деньги и ресурсы;
Украина не имеет денег и ресурсов (мы критично зависим от помощи нам извне), но имеет то, что является основным для производства.
Поэтому, ЗСУ усиливается, а ЗС РФ слабеет.
А что именно - не скажу, потому что мои комментарии читаете не только Вы, но и "товарищ майор", и не один. А вот им это как раз знать и не нужно.
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14.09.2023 00:00 Ответить
Єдине із чим погоджуся - Україна не кацапія (( Решта - телемарафон , що далекий від реалій життя , із цього навіть пани майори реготатимуть , бо трішки " в темі " ((
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14.09.2023 00:05 Ответить
Мой 140 IQ не смог понять Вашего ответа. При чем здесь телемарафон, когда я вообще не смотрю tv.
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14.09.2023 00:21 Ответить
Вочевидь не вийшло у вас бути Енштейном , співчуваю (( Порада "генію" - не вірте сліпо інтернет-тестуванню на рівень інтелекту , ці тести ідіоти готують .
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14.09.2023 00:42 Ответить
Можете отчитаться куратору о сдаче смены.
Вы были достойным соперником. Но не для меня.
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14.09.2023 00:49 Ответить
Ну куди ж мені з " геніями" тягатися Інтелектом не вийшов
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14.09.2023 00:52 Ответить
А что тут сверхъестественного? Или в рашке нет никаких заводов 2000+ человек? Или ракеты они производят в подвале на коленке?
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13.09.2023 23:32 Ответить
2 ярда $ на завод під Елабугою,під нов.рік повна потужність 3000міс.,не довго лишилось,хотілось би з Вами таки посміятись,або...
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13.09.2023 23:38 Ответить
Ответ прост. Надо иметь опыт управления производством. Любым. И тогда все вопросы снимаются. У Вас он (опыт) есть?
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13.09.2023 23:41 Ответить
Не зрозумів ...... у кацапів немає кому виробництвом керувати , особливо коли на нього два мільярди зелених дали ?
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13.09.2023 23:53 Ответить
Чтобы руководить надо обладать управленческими навыками, а они НЕ связаны с деньгами. Вообще никак. Можно дать и 200 млрд$ - а если не умеешь управлять толку не будет.
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13.09.2023 23:57 Ответить
Ви взагалі в курсі кількості іноземних підприємств , що в кацапії останнім часом розпочинали виробництво ? (( Свято вірите у те що повсюдно іноземці завозили свій управлінський апарат ? (( Не всі кацапи ідіоти , так само як в Україні не всі генії , відсоток потенційних трієчників по всьому світові однаковий - близько 95 % , не дарма ця цифра комедіантами була обіграна свого часу ((
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14.09.2023 00:13 Ответить
Взагалі то був,ответ тоже прост,не вступаючи в перепалку,*поживем-побачим*,в взагалі то хотілось що б Ви були праві,але Ваші аргументи не *железные*.
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14.09.2023 00:07 Ответить
Коц вы несёте чушь ерундой... Рашисты ставили план выпустить 6000 шахидов в год, точнее выйти до 2025 года на этот показатель. Это 500 в месяц. Иран сам выпускает 300-400 в месяц и это с их опытом многолетним. Так, что планы такие достаточно эфимерные.
При этом 400 с лишним шахидов в месяц уже применялись по Украине, в мае 23-го года, пережили. И 500 переживем, если когда-то будет столько.
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14.09.2023 00:34 Ответить
Як думаєш , щоб їх збити ми каміння кидаємо безкоштовне ?(( Звісно що це не ракети , але шкоди кацапня ними наробила нам чимало , як і збитків ((
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13.09.2023 23:28 Ответить
Ждём новостей об ударах Украинских ракет по Останкино и Кремлю.
Камеры уже расставлены где надо, включатся когда надо, и будет красивая картинка.
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13.09.2023 22:57 Ответить
Шесть груп это ж сколько из летит? 50-60?
Пистаа Исмаилу.
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13.09.2023 22:57 Ответить
Тотализатор!!! Ставки!!
Сколько из них ******* в Румынии?
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13.09.2023 22:59 Ответить
два - це вже група.
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13.09.2023 23:20 Ответить
Ти радий ? P.S. шість груп - це 36 штук , скільки із них долетить - х.з.
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13.09.2023 23:34 Ответить
Пайдут по Дунаю вдоль румынов, как 2 пальца ап асфальт. Мардовский мосх.
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14.09.2023 00:39 Ответить
Не хочу каркати,вибачте але ми шахеди....норм так валимо.....Може вони так уперто пускають...от злобы и бессилия?)))
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13.09.2023 23:05 Ответить
Вони їх так запускають бо вже вирахували кількість , яка необхідна щоб декілька змогли прорватися через ППО . Допоки ми не почнемо у відповідь запускати хоча б скільки як кацапи по нас - нічого не зміниться .
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13.09.2023 23:36 Ответить
Вибачте,але не згоден....Думаю пускають бо казяться з 30 грубо 2-3 попадае,понятно шо погано....Але це таке КПД???)))Не вирахували вони....
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13.09.2023 23:47 Ответить
Яке "КПД" у штурм -z , в курсі ? (( Але ж продовжують штурмувати ..... Коли грошей від нафти і газу тьма , то можна дозволити собі любий "КПД" , тим більше коли на цьому половину можна вкрасти (( Давайте краще про "КПД" наш - 110 мільйонів на ремонт приміщення банку у Вінниці , 194 мільйони на ремонт приміщення військкомату у Черкасах , 490 мільйонів держбюджету на тенісні корти у Києві , і 640 мільйонів із нього ж на дрони які взагалі не літають та яких не змогли виготовити ( зробили 4 замість 50 ) , ДВА МІЛЬЯРДИ доларів на снаряди яких немає (( Як "КПД " ? Може варто було на всі ці гроші виготовити копій іранських балалайок та запустити по кацапам і кожен третій долетів би ?
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14.09.2023 00:01 Ответить
Тут згоден...жах просто,так тратити ресурси злочин.Але хто шо цим .....ам зробить?Банкують..
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14.09.2023 00:17 Ответить
У Румунії почали оголошувати повітряну тривогу під час атаки «шахідів» на українські дунайські порти

Під час атак «шахідів» на українські порти Придунав'я жителям прикордонних селищ у Румунії почали надходити СМС з оголошенням повітряної тривоги.
Уночі 13 вересня наші сусіди з країни-члена НАТО отримали таке послання від влади:«Є ймовірність падіння деяких об'єктів із повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах. За відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін. Передбачувана тривалість: 90 хвилин».
Таким чином, румунам уже теж доводиться вчити «правило двох стін» або бігти посеред ночі в підвал.
Уранці міністерство оборони Румунії знову повідомило, що на території країни було виявлено елементи безпілотника після атак російських дронів на Ізмаїл.
«Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії… упізнав фрагменти, які могли виходити від безпілотника. Вони розлетілися на площі в кілька десятків метрів», - ідеться в повідомленні міноборони.
Уламки були помічені в районі міст Нуфарул і Вікторія в окрузі Тулча.
У румунському міністерстві оборони також повідомили, що на правому березі Дунаю, навпроти Ізмаїла, почали будувати бомбосховища.
«У селищі Плауру навпроти українського дунайського порту Ізмаїл армія почала роботи з будівництва двох бетонних бункерів, до яких залучено близько 50 солдатів», - ідеться в повідомленні.
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13.09.2023 23:09 Ответить
Так Румунія «захищається» від російських дронів - там почали будувати укриття для мешканців сіл, що межують з Україною.

Міноборони країни попередило про ризики падіння безпілотників, які «прямують у бік українських портів». Але разом з тим, прем'єр країни Марчел Чолаку закликав «не турбуватись через уламки дронів на території країни», адже на них «ніхто не нападає».
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13.09.2023 23:12 Ответить
Це що за пародія на фото?
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13.09.2023 23:30 Ответить
Румунське укриття - 2 метри ширини , 1.4 метра висоти , так писали . Встановлює армія.
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13.09.2023 23:37 Ответить
Круто. В тому склепі, мабуть, ще страшніше, ніж на відкритій місцевості...
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13.09.2023 23:40 Ответить
это чтоб 2 раза могилу не рыть
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14.09.2023 00:25 Ответить
Чому пародія,скоро,оперативно,і головне не дорого,не так як....
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13.09.2023 23:43 Ответить
Хочеться вірити, що це укриття дійсно може захистити. На вид якась благенька конструкція.
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13.09.2023 23:49 Ответить
В мае этого года рашистам удалось 400+ шахидов запустить за месяц.
Всё лето пускали 150-170+ где-то в месяц, подкопили на осень видать...
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14.09.2023 00:30 Ответить
То румунське укриття короб теплотраси в ньому труби прокладені,а вони туди людей, уявляю як 50 кг гексогену зверху здетонує,її в землю разом з укриваємими закопає.
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14.09.2023 01:39 Ответить
..надо найти,откуда запускают эту фигню и там все сжечь....Смерть выродкам болот мацковии.
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14.09.2023 08:44 Ответить
 
 