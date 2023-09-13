Зафиксирован запуск врагом шести групп "шахедов", двигаются на Одесчину, - Воздушные силы ВСУ

Зафиксирован запуск врагом шести групп ударных БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и Чауда (Крым).

Двигаются курсом на Одесчину (направление может изменяться)", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время подлета – около 23.30 – 00.00.

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