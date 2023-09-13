Решение о получении Киевом ракет ATACMS и Taurus окончательно не принято, - Кулеба

Решение о получении Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS и германских дальнобойных ракет Taurus окончательно не принято.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас идет активная работа над тем, чтобы Украина получила данное вооружение. Он отметил, что по обоим направлениям есть продвижение в переговорах, однако не раскрыл деталей.

"По обоим трекам есть продвижение вперед. Но окончательные решения в Берлине и Вашингтоне еще не приняты", – сказал Кулеба.

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