Решение о получении Киевом ракет ATACMS и Taurus окончательно не принято, - Кулеба
Решение о получении Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS и германских дальнобойных ракет Taurus окончательно не принято.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.
По его словам, сейчас идет активная работа над тем, чтобы Украина получила данное вооружение. Он отметил, что по обоим направлениям есть продвижение в переговорах, однако не раскрыл деталей.
"По обоим трекам есть продвижение вперед. Но окончательные решения в Берлине и Вашингтоне еще не приняты", – сказал Кулеба.
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Пишут что АТАКМС идут в Украину. Надеюсь в том числе с кассетной боевой частью и дальностью 300 км. Ждём Таурус. Таурус тоже будет. Так пообещал одноглазый Шольц.
Множество достижений из-за одного плешивого ******** из бункера.
Если так, то повреждения кораблей (а уже есть фото в сети) - вряд ли поддаются лечению. Потому что в российской терминологии - «повреждены», значит «уничтожены». А «незначительные повреждения» - это года на три ремонта.
какой гений решил в военное время, устраивать по ТВ, шоу одного актера?
Вот незадача. А всякий инфомусор вроде Швеца уже мамой клянётся, что они уже едут в пути.