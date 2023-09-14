Утром в Евпатории раздались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами

На западном берегу оккупированного Крыма, в районе Евпатории, около 5 часов раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пользователи соцсетей пишут о звуках пролета беспилотников и работе ПВО.

В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму расположены несколько воинских частей. Недалеко от нее расположен и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

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