Утром в Евпатории раздались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами
На западном берегу оккупированного Крыма, в районе Евпатории, около 5 часов раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Пользователи соцсетей пишут о звуках пролета беспилотников и работе ПВО.
В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму расположены несколько воинских частей. Недалеко от нее расположен и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.
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+27 Алекс Ростиков #551155
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хлопці вміють робити подарунки...
нам всім справляти свої Дні Народження ще років забагато.
вільним людям в вільній Україні!
ну краплю то давай - за перемогу України!
Местные жители жалуются, что около 40 минут назад что-то взорвалось и начал подниматься дым. Предварительно, речь идет о повреждении газопровода. Местные власти молчат.
https://t.me/insiderUKR/61798?single