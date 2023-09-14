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Новости Агрессия России против Украины
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Утром в Евпатории раздались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами

євпаторія

На западном берегу оккупированного Крыма, в районе Евпатории, около 5 часов раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пользователи соцсетей пишут о звуках пролета беспилотников и работе ПВО.

В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму расположены несколько воинских частей. Недалеко от нее расположен и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

Смотрите: Ночные взрывы в оккупированном Севастополе произвели незабываемое впечатление на россиянина: "П#здец! #бать нах#й! Я в ах#е!". ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6727) Евпатория (101) Крым (26365) оккупация (10119)


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Топ комментарии
+27
Guten Morgen, orki!
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14.09.2023 06:29
+20
Свинособаки,що з іплом?
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14.09.2023 06:30
+20
на самому ділі кращого подарунку на день нароження ніж дві уражені в нуль кацапські калоші і не очікував
хлопці вміють робити подарунки...
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14.09.2023 06:36
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Guten Morgen, orki!
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14.09.2023 06:29 Ответить
Євпаторія скоріше південно-західне узбережжя. Але то дрібниці. Головне - бавовна.
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14.09.2023 07:04 Ответить
Не зовсім вас зрозумів ...
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14.09.2023 07:14 Ответить
нарешті...
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14.09.2023 06:29 Ответить
Свинособаки,що з іплом?
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14.09.2023 06:30 Ответить
на самому ділі кращого подарунку на день нароження ніж дві уражені в нуль кацапські калоші і не очікував
хлопці вміють робити подарунки...
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14.09.2023 06:36 Ответить
Вітаю з ДН!
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14.09.2023 06:51 Ответить
дякую!
нам всім справляти свої Дні Народження ще років забагато.
вільним людям в вільній Україні!
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14.09.2023 06:56 Ответить
Наливай.
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14.09.2023 07:04 Ответить
тіки гості з хати вийшли, шо знову?
ну краплю то давай - за перемогу України!
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14.09.2023 07:07 Ответить
то ждати сігнала чи вже можна?
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14.09.2023 07:10 Ответить
давай барабульку, бички чи тарань!
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14.09.2023 10:12 Ответить
ви спізднилися на 3 години і 5 хвілин...
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14.09.2023 11:04 Ответить
А в мене сьогодні в дочки день народження, так приємно починати ранок з чудових новин, вибухи поряд біля Євпаторії, там в Штормовому ми колись відпочивали кожного року до 2014. Там були якісь військові антени, локатори, там точно є військові частини, є по чому бити.
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14.09.2023 09:20 Ответить
Вітаю! Погано, що майже не вживаю, а так би випив за ваше здоров'я 🎉
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14.09.2023 10:17 Ответить
дякую - все нормально!
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14.09.2023 10:21 Ответить
Название канала интересное. Listening to the wind of change. Я думаю этот ветер автор имел ввиду
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14.09.2023 06:42 Ответить
кацапи напишуть "ничего страшного, кроме утонувшего корабля"
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14.09.2023 06:47 Ответить
То падають камні з неба.
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14.09.2023 06:58 Ответить
У добрий час. Дякую ЗСУ.
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14.09.2023 07:14 Ответить
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14.09.2023 07:18 Ответить
Нам туда їхати? Вам вже пора їхати в свої ***** ...
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14.09.2023 07:22 Ответить
А это мощная бавовна под Саратовом

Местные жители жалуются, что около 40 минут назад что-то взорвалось и начал подниматься дым. Предварительно, речь идет о повреждении газопровода. Местные власти молчат.
https://t.me/insiderUKR/61798?single
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14.09.2023 07:30 Ответить
Русня пише "По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка) с последующим горением." (c)
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14.09.2023 07:46 Ответить
От якщо б ще і по Кацапії так кожної ночі прилітало як по Криму, то взагалі б чудово.
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14.09.2023 07:32 Ответить
джерела зазначають, що, ймовірно, удар припав по установці ППО.
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14.09.2023 07:35 Ответить
По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели.
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14.09.2023 08:21 Ответить
а чего им не спится ?
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14.09.2023 08:22 Ответить
От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".
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14.09.2023 08:26 Ответить
у меня тоже дом ходил ходуном когда была битва за Вознесенск
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14.09.2023 08:27 Ответить
Мертва вода (Мертвовод) зупинила кацапню...
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14.09.2023 11:00 Ответить
..а что мокши всю ночь смолу варили жгите быдлонасекомышей с болот мацковии
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14.09.2023 08:40 Ответить
Як приємно починати ранок з таких чудових новин. Дісталися кацапів в улюбленій Євпаторії. Буду рада дізнатися, що там здохло багато кацапських 'ваєнних мальчікав'. Ще в 2013 мені місцевий путініст зі Штормового, старпьор совковий жалівся, що 'счас ваєнним нужни тока дєньгі, а кагда-та уміралі за родіну'. Збулась 'мєчта ідіота', 'любітєля' ************ 'тєлєвідєнія'. Дуже сподіваюсь, що сьогодні за уродіну під Євпаторією здохло багато 'ваєнних *********'
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14.09.2023 09:08 Ответить
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14.09.2023 09:36 Ответить
Гутын морген путен в морге
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14.09.2023 23:09 Ответить
 
 