Украинские защитники продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута, - ISW
Украинские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области и, по сообщениям, 13 сентября продвинулись в районе Бахмута на фоне контрнаступательных операций на обоих участках фронта
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор НЕТ.
Геолокационные данные, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Работино (12 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области.
"Украинский Генеральный штаб сообщил 13 сентября, что украинские силы достигли частичных успехов возле Работино, а также у Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее) Бахмута) на Бахмутском направлении", - говорится в обзоре.
Также в отчете приводятся слова российских так называемых "военкоров", один из которых утверждает, что российские войска отошли с нескольких неустановленных позиций вблизи Клещиевки и закрепились на оборонных позициях за железнодорожной линией к востоку от поселка.
Кроме того, россияне говорят, что бои продолжаются в Клещиевке и севернее, и что оккупанты удерживают позиции на северо-восточной окраине поселка.
Еще российские "военкоры" утверждали, что большая часть Клещиевки находится в "серой зоне".
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