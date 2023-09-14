Украинские защитники продвинулись на западе Запорожской области и в районе Бахмута, - ISW

Украинские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области и, по сообщениям, 13 сентября продвинулись в районе Бахмута на фоне контрнаступательных операций на обоих участках фронта

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор НЕТ.

Геолокационные данные, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Работино (12 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области.

"Украинский Генеральный штаб сообщил 13 сентября, что украинские силы достигли частичных успехов возле Работино, а также у Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее) Бахмута) на Бахмутском направлении", - говорится в обзоре.

Также в отчете приводятся слова российских так называемых "военкоров", один из которых утверждает, что российские войска отошли с нескольких неустановленных позиций вблизи Клещиевки и закрепились на оборонных позициях за железнодорожной линией к востоку от поселка.

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Кроме того, россияне говорят, что бои продолжаются в Клещиевке и севернее, и что оккупанты удерживают позиции на северо-восточной окраине поселка.

Еще российские "военкоры" утверждали, что большая часть Клещиевки находится в "серой зоне".