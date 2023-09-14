Россияне не считают пункты базирования такими безопасными, как раньше. Корабельную группировку рассредоточивают по Черному морю, - ОК "Південь"
Предыдущие атаки на корабли Черноморского флота РФ показали оккупантам, что их корабельная группировка не защищена. Россияне пытаются рассредоточить корабли по Черному морю.
Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Сил обороны Юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
Россияне в Крыму чувствуют себя менее защищенными и уже не считают пункты базирования такими безопасными, как они раньше думали.
"Корабельная группировка врага расположена в 100 морских милях от украинского берега, но беда в том, что берег на них надвигается. Вся их мощь - законная цель для ВСУ", - добавила Гуменюк.
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Це вже не флот.
Доцільний лише скрєпньій хоровод ночвами навколо останнього москальнявого мосту.