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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне не считают пункты базирования такими безопасными, как раньше. Корабельную группировку рассредоточивают по Черному морю, - ОК "Південь"

флот,рф,росія

Предыдущие атаки на корабли Черноморского флота РФ показали оккупантам, что их корабельная группировка не защищена. Россияне пытаются рассредоточить корабли по Черному морю.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Сил обороны Юга Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Россияне в Крыму чувствуют себя менее защищенными и уже не считают пункты базирования такими безопасными, как они раньше думали.

"Корабельная группировка врага расположена в 100 морских милях от украинского берега, но беда в том, что берег на них надвигается. Вся их мощь - законная цель для ВСУ", - добавила Гуменюк.

Читайте: Российские корабли после удара по Севастополю восстановлению не подлежат, - разведка

Автор: 

корабль (2040) Черноморский флот РФ (1557) Гуменюк Наталья (577)


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Тягніть їх у тундру..
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14.09.2023 07:23 Ответить
Починають про щось здогадуватись.
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14.09.2023 07:25 Ответить
Пішли в розсипну - а як же -- друг за друга ховаись
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14.09.2023 07:26 Ответить
Ліпше піздуйте на дно морське ...
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14.09.2023 07:29 Ответить
Так по морю рассредоточены или стоят у наших берегов?
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14.09.2023 08:10 Ответить
567 діб від Київ за три дні до приховування чфрф по всьому Чорному морю.
Це вже не флот.
Доцільний лише скрєпньій хоровод ночвами навколо останнього москальнявого мосту.
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14.09.2023 08:16 Ответить
Нехай розсосрьЄдотачують, а нам треба дронами порозбвати всі корита які їм паливо, харчі та ракети підвозять
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14.09.2023 08:34 Ответить
ех, ще б "Ессена" загарпунить!
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14.09.2023 12:41 Ответить
 
 