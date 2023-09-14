Пентагон создает команду для мониторинга американской помощи Украине, - CNN
Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности, поскольку все больше республиканских законодателей призывают усилить надзор над использованием средств.
Об этом пишет CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.
По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.
По словам пресс-секретаря Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а ми всі навіть знаємо хто, але той за ********* не відповідає!
а він хоч за шо відповідає крім щодневних відосів?
мабуть ми не зповна...
шось в 19му була інша ріторіка...
Але цим слідчим ще буде необхідна рота охорони, щоб їх не замовили... Наші олігархи так просто від бюджету не відлипнуть
посипалась вся піраміда.
а так все гарно йшло. навіть мрії про другий термін, десь грілися.
на вечірній на діплом....
генарал-лейтенант вже місячні курси маршалів скінчив - пішов на тиждневі - політологів, вечірні 🤣
що кацапня напала на США і тому, що США не готувалися до війни,
а ******* на дорогах і взагалі всim шо бачили зелені очі?
Україна поставте в США Атакамси?
Тому що неможливо допомогти країні яка не готувалась до війни абсолютно, і це при накопиченні ворожих військ на кордоні та багатьох попереджень від того же США...
А ще країні яка погрязла під час війни з таким ворогом в корупції, і ще гірше в розкраданні західної допомоги
Пентагон переоценил стоимость помощи Украине с февраля 2022 года на более чем $6 млрд
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/20/7407760/