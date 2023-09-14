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Новости Война
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Пентагон создает команду для мониторинга американской помощи Украине, - CNN

пентагон

Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности, поскольку все больше республиканских законодателей призывают усилить надзор над использованием средств.

Об этом пишет CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

По словам пресс-секретаря Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Читайте: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи: БМП Marder, разведывательные дроны и снаряды

Автор: 

Пентагон (1447) помощь (7763) США (26409)


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Топ комментарии
+16
мабуть є підозра, шо хтось *******...
а ми всі навіть знаємо хто, але той за ********* не відповідає!
а він хоч за шо відповідає крім щодневних відосів?
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14.09.2023 07:35
+11
Допомогу шукайте в оманських опшорах.
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14.09.2023 07:27
+9
Давно пора -- бо наших очільників ломає як іх стибрити - Остап Бендер знав 400 способів
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14.09.2023 07:35
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Допомогу шукайте в оманських опшорах.
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14.09.2023 07:27 Ответить
саркози с утра матом уже покрыли. теперь будут крыть матом республиканцев. И заметьте, про причины этого шага мало кто вспомнит
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14.09.2023 07:30 Ответить
Давно пора -- бо наших очільників ломає як іх стибрити - Остап Бендер знав 400 способів
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14.09.2023 07:35 Ответить
мабуть є підозра, шо хтось *******...
а ми всі навіть знаємо хто, але той за ********* не відповідає!
а він хоч за шо відповідає крім щодневних відосів?
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14.09.2023 07:35 Ответить
мабуть вже є докази,не просто так воно шипіло, що крало лише з бюджету України,а допомогу не трогало "
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14.09.2023 09:06 Ответить
треба бути не зповна розуму, що би повірити змії...
мабуть ми не зповна...
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14.09.2023 09:08 Ответить
Треба було рік тому це робити, спекуляції тоді не було б такої
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14.09.2023 07:36 Ответить
Ви розумієте,вони не можуть зрозуміть ,як людина може буть такою цинічною та паскудною , у них інший рівень розвитку. Через півтора року зрозуміли
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14.09.2023 09:07 Ответить
назва команди ФК Пентагон
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14.09.2023 07:49 Ответить
"оман кітень-19"
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14.09.2023 07:57 Ответить
*квітень звичайно....
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14.09.2023 08:04 Ответить
От і добре. І хай наші корупціонери првернуть те, що вкрали.
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14.09.2023 08:02 Ответить
Скільки допомоги, накінець, попаде безпосередньо на фронт. Збереже життя захисників. Щодо довіри-недовіри - абсолютно правильний поступок !!! Що заслужили, те й маємо.
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14.09.2023 08:04 Ответить
Дайте нам ФБР для контрооя над финансовыми потоками.
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14.09.2023 08:12 Ответить
ключі від хати не треба?
шось в 19му була інша ріторіка...
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14.09.2023 08:17 Ответить
Что, правда про якобы патриота отпавившего своих сыновей на запад вам не нравится?
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14.09.2023 10:33 Ответить
Ну було б добре щоб наших слідчих замінили агенти ФБР, але ще неохідно суддів змінити.... хоча в штатах також є недобросовісні судді особливо в фінансових питаннях, але от фбр часто дотягують справи непогано....

Але цим слідчим ще буде необхідна рота охорони, щоб їх не замовили... Наші олігархи так просто від бюджету не відлипнуть
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14.09.2023 09:45 Ответить
В американских судах приговоры,разворовывают то средства американских налогоплательщиков,с них законы,следствие и суд,все логично.
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14.09.2023 10:28 Ответить
зовсім у дерьмака кепські справи.
посипалась вся піраміда.
а так все гарно йшло. навіть мрії про другий термін, десь грілися.
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14.09.2023 08:17 Ответить
буданов пішло на аспірантуру-політолога,
на вечірній на діплом....
генарал-лейтенант вже місячні курси маршалів скінчив - пішов на тиждневі - політологів, вечірні 🤣
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14.09.2023 08:38 Ответить
а так це Україна Хаймерси на США недопоставила тому,
що кацапня напала на США і тому, що США не готувалися до війни,
а ******* на дорогах і взагалі всim шо бачили зелені очі?
Україна поставте в США Атакамси?
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14.09.2023 09:20 Ответить
Ми бачимо, як США готувалась, що боїться заступитися і за Польщу і за Румунію.
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14.09.2023 09:23 Ответить
давіда - як може сліпий бачіти?
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14.09.2023 09:25 Ответить
і тим хто звали кацапню і самої кацапні - всім вам буде квінзда без жалю, давіда... - така вже ваша шахрарська доля....
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14.09.2023 09:36 Ответить
По перше у штатів свої фінансові інтереси і вони нам нічого не винні.... також не винні ні Польщі ні Румунам.... треба свою сильну армію а не дивитись щоб хтось все робив за тебе

Тому що неможливо допомогти країні яка не готувалась до війни абсолютно, і це при накопиченні ворожих військ на кордоні та багатьох попереджень від того же США...

А ще країні яка погрязла під час війни з таким ворогом в корупції, і ще гірше в розкраданні західної допомоги
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14.09.2023 09:52 Ответить
Країна вже 30 років тоне в корупції. А ти думав під час війни корупція магічним чином зникне? Та під час війни завжди в будь-якій країні корупція розквітає буйним цвітом!
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14.09.2023 12:54 Ответить
Ну я не курив історію позашколою, тому приклад країни де була війна за незалежність на її території і корупціонерів не розстрілювали....
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14.09.2023 13:49 Ответить
Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов. Джерело:

Пентагон переоценил стоимость помощи Украине с февраля 2022 года на более чем $6 млрд
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/20/7407760/
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14.09.2023 10:11 Ответить
 
 