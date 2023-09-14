Пентагон создает команду для мониторинга американской помощи Украине, - CNN

Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности, поскольку все больше республиканских законодателей призывают усилить надзор над использованием средств.

Об этом пишет CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

По словам пресс-секретаря Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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