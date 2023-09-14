Силы обороны во время наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, - Генштаб

ВСУ держат оборону Марьинки Донецкой области, в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, оказывать давление на врага и проводить штурмовые действия. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. По уточненной информации, вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 35 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения претерпела припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Мороховец, Плетеновка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степок Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Работино, Запасное Запорожской области; Одрадокаменка, Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны во время наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады и наносить успешное поражение по тылам противника.