Минобороны РФ заявило, что украинские морские дроны снова атаковали патрульный корабль "Сергей Котов"

Министерство обороны России утверждает, что ранним утром в четверг украинские морские дроны снова атаковали российский корабль в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"Около 5 часов утра пять безэкипажных катеров попытались атаковать в море патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", но были уничтожены", - говорится в сообщении.

Ранее минобороны РФ, после серии взрывов в районе Евпатории в Крыму, заявило, что над Крымом были сбиты 11 беспилотников-камикадзе.

Читайте: Российские корабли после удара по Севастополю восстановлению не подлежат, - разведка