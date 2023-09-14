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Новости Война
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Минобороны РФ заявило, что украинские морские дроны снова атаковали патрульный корабль "Сергей Котов"

катер,безекіпажний

Министерство обороны России утверждает, что ранним утром в четверг украинские морские дроны снова атаковали российский корабль в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

"Около 5 часов утра пять безэкипажных катеров попытались атаковать в море патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", но были уничтожены", - говорится в сообщении.

Ранее минобороны РФ, после серии взрывов в районе Евпатории в Крыму, заявило, что над Крымом были сбиты 11 беспилотников-камикадзе.

Читайте: Российские корабли после удара по Севастополю восстановлению не подлежат, - разведка

Автор: 

Крым (26365) Черноморский флот РФ (1557) Минобороны рф (924)


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Топ комментарии
+11
Патерь нєт, но єсть ньюансьі
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14.09.2023 07:58
+8
Це значить що робити будь-які висновки ми не можимо так як інформації не маємо а ті що цю інформацію мають можуть зробити висновки і без нас, а якщо вважаєш що ні то дуй в Україну і пропонуй свої аналітичні послуги.
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14.09.2023 08:19
+7
Даже если не попали, то цена за риски резко возрастает. Особенно для Новороссийской нефти.
За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
Неделей ранее порт отправил три танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. На них находилось 300 и 500 тысяч баррелей соответственно. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей
Премия за военный риск была увеличена с 1% стоимости груза до 1,20-1,25%, сообщили трейдеры. Повышение стоимости означает, что каждый рейс будет стоить дороже на 200 000 долларов за один танкер Suezmax
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14.09.2023 08:16
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Good Job
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14.09.2023 07:56 Ответить
Я так розумію,що "їхні новини "публікуються тут,щоб....
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14.09.2023 07:57 Ответить
Патерь нєт, но єсть ньюансьі
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14.09.2023 07:58 Ответить
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14.09.2023 09:17 Ответить
Тільки японці не знищили Перл -Хабор - понадкусували то та а зїсти ніт ( + десерт в вигляді авіаносців був відсутній).
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14.09.2023 11:40 Ответить
"Алексей Скотов"
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14.09.2023 08:00 Ответить
Ранішня побудка
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14.09.2023 08:01 Ответить
Если кассабы как всегда врут, то это одно дело. Но если уроды действительно уничтожили все морские дроны, то похоже что эти дроны не слишком эффективны. Мы видели буквально пару случаев когда они куда-то попадали. А, если верить парашной прессе, то большей частью они уничтожаются. Значит ли это что возможно воздушные дроны были бы более эффективны в борьбе с флотом орков?
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14.09.2023 08:06 Ответить
Це значить що робити будь-які висновки ми не можимо так як інформації не маємо а ті що цю інформацію мають можуть зробити висновки і без нас, а якщо вважаєш що ні то дуй в Україну і пропонуй свої аналітичні послуги.
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14.09.2023 08:19 Ответить
До чого така агресія? Чим людина неправа?
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14.09.2023 08:48 Ответить
Мій коментар і вказує в чому людина неправа, а саме в тому що робить якісь припущення немаючи достатньо інформації, про що людина прямо і пише в ось цій фразі" Если кассабы как всегда врут..." А агресії жодної немає є звертання на ти і пропозиція приїхати в Україну і допомогти планувати удари.
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14.09.2023 09:08 Ответить
Кацапы их "убивают", но только часть. Вторая часть, таки, делает свою работу. И потому надо продолжать, обязательно. Это должно дать эффект в комплексе с другими средствами. Только это будет долго и сколько будет терпения у Запада мы не знаем. А пока надо делать то, что делают.
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14.09.2023 08:19 Ответить
Если дроны использовать неэффективно, то они становятся неэффективными.
Например: - если эти пять дронов запустить по одному, с интервалом во времени, то шанс их уничтожить возрастает, так как все скорострельные средства поражения корабля будут иметь возможность вести огонь по одной цели.
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14.09.2023 08:28 Ответить
Иксперд вылез.
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14.09.2023 08:41 Ответить
Подивись, що сьогодні під Євпаторією було. Думаю, дрони виявилися 'очєнь ефєктівни'. Влупили там, де треба - мені особисто сподобалось, бо знаю, що там живе парочка zомбованих рашистів. Крім того, там військові частини, локатори, антени.
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14.09.2023 08:52 Ответить
Если верить парашной прессе, то они ещё в марте 2022 окружили и уничтожили. По факту - второй месяц ипутся за Синьківку...
Давай без этой херни.
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14.09.2023 08:11 Ответить
Даже если не попали, то цена за риски резко возрастает. Особенно для Новороссийской нефти.
За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
Неделей ранее порт отправил три танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. На них находилось 300 и 500 тысяч баррелей соответственно. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей
Премия за военный риск была увеличена с 1% стоимости груза до 1,20-1,25%, сообщили трейдеры. Повышение стоимости означает, что каждый рейс будет стоить дороже на 200 000 долларов за один танкер Suezmax
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14.09.2023 08:16 Ответить
Сподіваюсь,що скоро цій котярі відірвуть яйця разом з хвостом.
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14.09.2023 08:26 Ответить
Правильно, нефік кацапсячим коритам по морю шаритись
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14.09.2023 08:31 Ответить
гойда!
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14.09.2023 08:31 Ответить
Живите теперя с єнтим... - Это шо, для козлорылых сдача Бахмута трагедия всекокацапского масштаба?
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14.09.2023 14:02 Ответить
...вранье мокшанских...Если бы атаковали,это корыто полыхало бы ясным пламенем...
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14.09.2023 09:43 Ответить
У страху очи великі! Певно, знов прийняли кілька дельфінів за морські дрони, а пару чайок - за безпілотники! Пити треба меньше (навіть з переляку)! Може, тоді й фауна не постраждає.
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14.09.2023 11:46 Ответить
 
 