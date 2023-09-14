Минобороны РФ заявило, что украинские морские дроны снова атаковали патрульный корабль "Сергей Котов"
Министерство обороны России утверждает, что ранним утром в четверг украинские морские дроны снова атаковали российский корабль в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
"Около 5 часов утра пять безэкипажных катеров попытались атаковать в море патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", но были уничтожены", - говорится в сообщении.
Ранее минобороны РФ, после серии взрывов в районе Евпатории в Крыму, заявило, что над Крымом были сбиты 11 беспилотников-камикадзе.
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Например: - если эти пять дронов запустить по одному, с интервалом во времени, то шанс их уничтожить возрастает, так как все скорострельные средства поражения корабля будут иметь возможность вести огонь по одной цели.
Давай без этой херни.
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