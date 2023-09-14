Общие боевые потери РФ с начала войны – около 270 970 человек (+620 за сутки), 4599 танков, 5944 артсистемы, 8810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 270 970 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 270 970 (+620) человек,
танков - 4599 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,
артиллерийских систем - 5944 (+42) ед,
РСЗО - 769 (+3) ед,
средства ПВО - 517 (+0) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47),
крылатые ракеты – 1455 (+0),
корабли /катера - 20 (+1) ед,
подлодки - 1 (+1) ед
автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) ед,
специальная техника – 889 (+5).
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підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону»
97!! одиниць техніки та 620! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 33!!! та 14!!! логістика.
Окремим пунктом БДК, а ще більш окремим підводний човен )) Орки вчора в захваті від наших ударів, ЗСУ затмили приїзд Кімча.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 0:5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
молодці наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️