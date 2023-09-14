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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 270 970 человек (+620 за сутки), 4599 танков, 5944 артсистемы, 8810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 270 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 270 970 (+620) человек,

танков - 4599 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,

артиллерийских систем - 5944 (+42) ед,

РСЗО - 769 (+3) ед,

средства ПВО - 517 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера - 20 (+1) ед,

подлодки - 1 (+1) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) ед,

специальная техника – 889 (+5).

Читайте: Силы обороны в течение 13 сентября отразили атаки россиян на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 270 970 человек (+620 за сутки), 4599 танков, 5944 артсистемы, 8810 бронированных машин 01

Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+38
Молодці. Додали ще підводні човни
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14.09.2023 08:23
+25
Минув 3490 день москальсько-української війни.
97!! одиниць техніки та 620! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 33!!! та 14!!! логістика.
Окремим пунктом БДК, а ще більш окремим підводний човен )) Орки вчора в захваті від наших ударів, ЗСУ затмили приїзд Кімча.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 0:5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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14.09.2023 08:59
+21
Оце супер!!!Намолотили кацапні знатно!!!
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14.09.2023 08:24
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Молодці. Додали ще підводні човни
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14.09.2023 08:23 Ответить
Вікі вже помітила як знищений підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону»
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14.09.2023 08:38 Ответить
Оце супер!!!Намолотили кацапні знатно!!!
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14.09.2023 08:24 Ответить
З артою непогано -- по кожен гатять по Херсонщині Марганцю Нікополю
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14.09.2023 08:26 Ответить
З артою взагалі то рекорд 45 одиниць (42+3)
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14.09.2023 08:40 Ответить
З`явився перший підводний човен, хоча першим був крейсер "масква"
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14.09.2023 08:34 Ответить
Першим підводним човном був Підмосковье
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14.09.2023 08:50 Ответить
То наші хлопці йому статут змінили - перший у світі аналоговнєтний підводний крейсер - нехай пишаються.
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14.09.2023 08:54 Ответить
Нова рубрика, "підводні човни". Значить, надіються на продовження .
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14.09.2023 08:35 Ответить
Гибнут, как диды. Диды погибали
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14.09.2023 08:38 Ответить
Взагалі то в графі кораблі і катери помилка. Не 1, а 2. Забули про катер "Тунец". Порахували десантний корабель "Минск".
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14.09.2023 08:54 Ответить
"Тунця" зарахували, він був дев'ятнадцятим.
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14.09.2023 09:47 Ответить
Вчора був ще один "Тунець"!
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14.09.2023 11:49 Ответить
Тому що його нема тут ))
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14.09.2023 10:10 Ответить
"Тунець"- то човен.
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14.09.2023 10:11 Ответить
Надводний.
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14.09.2023 10:13 Ответить
Минув 3490 день москальсько-української війни.
97!! одиниць техніки та 620! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 33!!! та 14!!! логістика.
Окремим пунктом БДК, а ще більш окремим підводний човен )) Орки вчора в захваті від наших ударів, ЗСУ затмили приїзд Кімча.
Хороший врожай.
Рахунок ППО спецтехніка - 0:5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 270 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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14.09.2023 08:59 Ответить
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14.09.2023 09:02 Ответить
... а підводний човен?
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14.09.2023 12:41 Ответить
Відніс до кораблів, треба картинку переробляти. Я не фотошопер, але спробую пізніше. Не маю часу ))
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14.09.2023 12:49 Ответить
Єдині ранкові приємні новини це як наші славні ЗСУ знищують ворога в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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14.09.2023 08:59 Ответить
Це капець, країна без флоту розносить флот сміхдержави на друзки. 🤣
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14.09.2023 09:15 Ответить
Зараз пропагандони заявлять що знищення стільки арти - це хитра багатоходівка, щоб кім винь сунь дав її побільше.
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14.09.2023 09:44 Ответить
Кількість перелопаченого залізяччя просто вражає 👍🏼
молодці наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.09.2023 10:02 Ответить
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14.09.2023 10:10 Ответить
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14.09.2023 10:11 Ответить
+
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14.09.2023 12:43 Ответить
Подлодка!!! Красавцы!!!
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14.09.2023 11:42 Ответить
А в касабів закінчують всякі там урали і камази(тільки+14). Скоро треба буде вводити графу гужовий військовий транспорт. Правда, ці ординці почнуть коней їсти...
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14.09.2023 18:20 Ответить
Завтра має бути зарахований євпаторійський Тріумф (С-400)!
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14.09.2023 19:23 Ответить
 
 