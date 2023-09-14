Общие боевые потери РФ с начала войны – около 270 970 человек (+620 за сутки), 4599 танков, 5944 артсистемы, 8810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 270 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 270 970 (+620) человек,

танков - 4599 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,

артиллерийских систем - 5944 (+42) ед,

РСЗО - 769 (+3) ед,

средства ПВО - 517 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера - 20 (+1) ед,

подлодки - 1 (+1) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) ед,

специальная техника – 889 (+5).

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