Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли село Херсонской области, погиб ребенок. ФОТОрепортаж
14 сентября 2023 после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет", - говорится в сообщении.
Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.
По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки российские военные совершили 82 обстрела области, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения Херсонского района.
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