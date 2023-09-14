Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли село Херсонской области, погиб ребенок. ФОТОрепортаж

14 сентября 2023 после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет", - говорится в сообщении.

Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

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По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки российские военные совершили 82 обстрела области, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения Херсонского района.







