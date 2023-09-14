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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли село Херсонской области, погиб ребенок. ФОТОрепортаж

14 сентября 2023 после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет", - говорится в сообщении.

Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Читайте: Вражеская авиация атаковала Одрадокаменку, ранены 2 человека (обновлено). ФОТО

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки российские военные совершили 82 обстрела области, выпустив 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения Херсонского района.

Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли село Херсонской области, погиб ребенок 01
Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли село Херсонской области, погиб ребенок 02
Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли село Херсонской области, погиб ребенок 03
Оккупанты ночью из артиллерии обстреляли село Херсонской области, погиб ребенок 04

Автор: 

Херсон (2793) Офис Генпрокурора (2457) Херсонская область (4718)


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под J О сидит
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14.09.2023 08:41 Ответить
Кари, московитам *****, страшної кари!
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14.09.2023 08:43 Ответить
Прокляття на всіх росіян на планеті навічно.
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14.09.2023 08:51 Ответить
Господи покарай всих, хто вбиває наш народ! Амінь!
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14.09.2023 08:53 Ответить
Підари кончені. Ненавиджу їх.
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14.09.2023 10:19 Ответить
підари прокляті !!!
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14.09.2023 13:26 Ответить
Ось так рашиські варвари вбивають дітей ,що б ви виздихали кацапи ,ось такий він "русский мир" горіть ви пропадом.
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14.09.2023 14:36 Ответить
 
 