РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9716 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
640 1

В течение суток оккупанты нанесли удары по 3 районам Харьковской области, обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничных районов

харківщина

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов и нанесли более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью около 22:40 оккупанты обстреляли центр г. Волчанск. Было разрушено админздание. По предварительной информации, обстрел артиллерией 152-го калибра. В 01:25 в пгт. Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждены окна в админстрой жилой дом, 1 двухэтажный жилой дом, 4 легковых автомобиля. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

В 17.00 произошел вражеский артиллерийский обстрел с.Чернещина Боровской громады Изюмского района. Повреждено имущество агрофирмы.

Читайте: Цель США - помешать России добиться стратегического успеха в Украине, - Блинкен

Автор: 

обстрел (26906) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
-А в ответ тишина. Отъ*битесь от нас - нам и так не*уёво!! ( песня на мотив В.Высоцкого про команду Зеленского) (сам придумал)
показать весь комментарий
14.09.2023 10:05 Ответить
 
 