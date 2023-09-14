В течение суток оккупанты нанесли удары по 3 районам Харьковской области, обстреляли гражданскую инфраструктуру приграничных районов

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов и нанесли более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью около 22:40 оккупанты обстреляли центр г. Волчанск. Было разрушено админздание. По предварительной информации, обстрел артиллерией 152-го калибра. В 01:25 в пгт. Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждены окна в админстрой жилой дом, 1 двухэтажный жилой дом, 4 легковых автомобиля. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

В 17.00 произошел вражеский артиллерийский обстрел с.Чернещина Боровской громады Изюмского района. Повреждено имущество агрофирмы.

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