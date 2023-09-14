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Великобритания передала Украине тяжелые БпЛА Malloy, которые могут перевозить снаряды и оружие

бпла,malloy

Партию тяжелых беспилотников Malloy передала Великобритания Украине.

Об этом сообщили в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве отметили, что эти дроны могут перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта – транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км и имеют высокий уровень автоматизации.

Malloy самостоятельно взлетают и приземляются, способны следовать запрограммированному маршруту в плохих погодных условиях.

Британский летательный аппарат имеет восемь пропеллеров и восемь роторов в четырех местах. Это позволяет ему поддерживать стабильный полет, даже если один из пропеллеров вышел из строя.

Читайте: Британия призвала КНДР прекратить переговоры с РФ о поставках оружия

Автор: 

беспилотник (3541) Великобритания (4927) помощь (7763)


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Топ комментарии
+9
"Звичайний" транспортний дрон - з жиру бісяться.
Сподіваюсь "кулібіни" зможуть пристосувати його для бомбометання.
180 кг вибухівки, це вам не Мавік з іграшковою гранаткою.
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14.09.2023 09:12
+7
Очень круто, а может и раненных с поля боя увезти!
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14.09.2023 09:42
+4
Мавік на стероїдах)
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14.09.2023 09:23
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Летят перелетные птицы.....
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14.09.2023 09:12 Ответить
"Звичайний" транспортний дрон - з жиру бісяться.
Сподіваюсь "кулібіни" зможуть пристосувати його для бомбометання.
180 кг вибухівки, це вам не Мавік з іграшковою гранаткою.
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14.09.2023 09:12 Ответить
це в першу чергу !
якщо така пташка серне 180 кг на опорник кацапів, то від нього мало що залишиться
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14.09.2023 09:53 Ответить
Що робити з РЕБ? До того ж цей дрон не буде непомітний, а через свої розміри буде уразливий для мисливців на дрони та стрілецікої зброї.
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14.09.2023 11:59 Ответить
Яке реб якщо він летить собі тихенько по заданому маршрутові . Які мисливці на дронів якщо його завдання доставити щось із тилу на передову , самі собі збивати будемо , як минулого року Байрактар над Києвом ? Це не ударний дрон - тяглова конячка для тилу ((
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14.09.2023 12:53 Ответить
то я і пояснюю глядачам відосиків про сброси, що цей дрон - вантажний, а переробка його в бомбардувальник - дурна думка. Але ж перероблять!
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14.09.2023 13:31 Ответить
Дійсно, "з жиру бісяться" - а ти спробуй доставити воду під обстрілом. А пити хочеться. Дуже! Так само і БК, бо о, як дивно, зброя стріляє доти, поки є БК! Скінчилося БК, можеш сміливо складати лапки.
Щодо переробки в бомбардувальник, то такі фантазії виникають лише при перегляді відео. Ефективність і живучисть дронів десь на рівні 10-25%.
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14.09.2023 11:57 Ответить
Кажеш "бісяться із жиру " ? (( Цей дрон може за хвилини пораненого евакуювати у тил , , боєкомплект на передову доставити або іще щось нагально потрібне , тебе це не влаштовує , краще як військові на власному горбу під обстрілом ? ((
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14.09.2023 12:56 Ответить
Особливо ТМ ками
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14.09.2023 13:14 Ответить
А если на него присобачить ПТРК или ПЗРК будет маленький беспилотный вертолет
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14.09.2023 09:16 Ответить
Для цього існує версія т150 (гп 68 кг) ЗСУ їх вже застосовує.
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14.09.2023 13:20 Ответить
Мавік на стероїдах)
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14.09.2023 09:23 Ответить
Если у них такой Малой, то какой у них Большой???
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14.09.2023 12:55 Ответить
Десь такий)
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14.09.2023 13:15 Ответить
Заверните два - берем!! 👌
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14.09.2023 13:17 Ответить
Будєм всєх бомбіть.
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14.09.2023 09:25 Ответить
Очень круто, а может и раненных с поля боя увезти!
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14.09.2023 09:42 Ответить
В засіб пересування такого розміру, реально поцілити зі стрілецької зброї
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14.09.2023 10:07 Ответить
Вночі?
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14.09.2023 10:14 Ответить
вночі нереально
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14.09.2023 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CnJXstiZFkU&t=16s
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14.09.2023 10:10 Ответить
Жаль що тільки на 70 км, а то можна було б кілька підстанцій в бнр, внр чи кнр розфігачити десь ближче до зими
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14.09.2023 10:16 Ответить
Мені здається що 70 км це відстань в один кінець. Якщо дрону тре повертатися то відповідно відстань у два рази менше
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14.09.2023 10:44 Ответить
можна не 180 кг грузу, а замінити 50кг на акуми. бімба в 130 кіло тож непогано. головне це реб і зв"язок
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14.09.2023 11:46 Ответить
Здуру можна і козу трахнути , деякі ідіоти це практикують (( Це транспортний дрон для роботи у власному тилу ,використовувати його як ударний те саме , що патріотом збивати іранські шахеди ((
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14.09.2023 13:00 Ответить
 
 