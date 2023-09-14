Великобритания передала Украине тяжелые БпЛА Malloy, которые могут перевозить снаряды и оружие
Партию тяжелых беспилотников Malloy передала Великобритания Украине.
Об этом сообщили в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
В оборонном ведомстве отметили, что эти дроны могут перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта – транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км и имеют высокий уровень автоматизации.
Malloy самостоятельно взлетают и приземляются, способны следовать запрограммированному маршруту в плохих погодных условиях.
Британский летательный аппарат имеет восемь пропеллеров и восемь роторов в четырех местах. Это позволяет ему поддерживать стабильный полет, даже если один из пропеллеров вышел из строя.
Топ комментарии
+9 Small Jerboa
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+7 Евгений Дюков #562479
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+4 Олег Квиташ
показать весь комментарий14.09.2023 09:23
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Сподіваюсь "кулібіни" зможуть пристосувати його для бомбометання.
180 кг вибухівки, це вам не Мавік з іграшковою гранаткою.
якщо така пташка серне 180 кг на опорник кацапів, то від нього мало що залишиться
Щодо переробки в бомбардувальник, то такі фантазії виникають лише при перегляді відео. Ефективність і живучисть дронів десь на рівні 10-25%.