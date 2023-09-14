"Деминициативы" об опросе относительно Зеленского и коррупции: Если президент назначает министров и глав ВА, то он и несет ответственность

В Фонде "Деминициативы" объяснили, почему считают вопрос об уровне ответственности президента за коррупцию в правительстве и военных администрациях максимально корректным.

Об этом заявил исполнительный директор Фонду Петр Бурковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сейчас у нас военное положение в стране, президент согласно Конституции, законодательством является Верховным Главнокомандующим и он возглавляет исполнительную власть. Когда назначаются министры, Верховная Рада фактически формально только утверждает решение об увольнении и назначении министра. Так, как это было с министром обороны недавно , было решение, что отставка, в парламенте никто не ставил под сомнение, никто не задавал вопросов, почему один министр уходит, а другой назначается, то есть не происходило даже разбора кандидатур", - подчеркнул он.

Бурковский отметил, что так было в отношении других министров, которых президент уволил после начала полномасштабной агрессии.

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"Потому что это его полномочия как Верховного Главнокомандующего. То же с военными администрациями. Их назначает президент. Так кто же несет ответственность за этих людей и их поступки? Мы не задали вопрос коррупция и точка. Коррупция в правительстве и военных администрациях. Формулирование максимально конкретно. Людей спрашивают, несет ли президент прямую ответственность в правительстве и военных администрациях, которые напрямую ему подчинены, это его ответственность", - объяснил он.

Он обратил внимание, что молодежь 18-20 лет менее критически реагирует на этот вопрос, чем люди старшего возраста. В то же время больше всего респондентов полностью или скорее согласились с утверждением, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее были обнародованы данные опроса, согласно которым 78% украинцев считают, что Зеленский несёт прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает опрос манипулятивным.

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