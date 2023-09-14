"Деминициативы" об опросе относительно Зеленского и коррупции: Если президент назначает министров и глав ВА, то он и несет ответственность
В Фонде "Деминициативы" объяснили, почему считают вопрос об уровне ответственности президента за коррупцию в правительстве и военных администрациях максимально корректным.
Об этом заявил исполнительный директор Фонду Петр Бурковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сейчас у нас военное положение в стране, президент согласно Конституции, законодательством является Верховным Главнокомандующим и он возглавляет исполнительную власть. Когда назначаются министры, Верховная Рада фактически формально только утверждает решение об увольнении и назначении министра. Так, как это было с министром обороны недавно , было решение, что отставка, в парламенте никто не ставил под сомнение, никто не задавал вопросов, почему один министр уходит, а другой назначается, то есть не происходило даже разбора кандидатур", - подчеркнул он.
Бурковский отметил, что так было в отношении других министров, которых президент уволил после начала полномасштабной агрессии.
"Потому что это его полномочия как Верховного Главнокомандующего. То же с военными администрациями. Их назначает президент. Так кто же несет ответственность за этих людей и их поступки? Мы не задали вопрос коррупция и точка. Коррупция в правительстве и военных администрациях. Формулирование максимально конкретно. Людей спрашивают, несет ли президент прямую ответственность в правительстве и военных администрациях, которые напрямую ему подчинены, это его ответственность", - объяснил он.
Он обратил внимание, что молодежь 18-20 лет менее критически реагирует на этот вопрос, чем люди старшего возраста. В то же время больше всего респондентов полностью или скорее согласились с утверждением, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Напомним, ранее были обнародованы данные опроса, согласно которым 78% украинцев считают, что Зеленский несёт прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает опрос манипулятивным.
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та яка в голові у тих які за Вавку проголосували.
получітє-распішитєсь
особисто мене коробить навіть від "Царь-хліб" в супермаркетах
А це чия "абізяна" ?
Нова Епоха же!
Дякую, дуже дякую!
Світлана Білуник:
Націоналізація каналів Медведчука відбулась з метою порятунку власних рейтингів, які котились в прірву. А націоналізація виробничих активів Медведчука відбулась з метою перерозподілу активів від не зовсім своїх до на 100% СВОЇХ. Але в очах легковірних рейдер Зеленський супер патріот.
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Видалений допис Юрія Ніколова:
Я реально не думав що так можна. На очах у всіх у розпал війни тупо вкрасти у держави один з найцінніших активів Медведчука - 40 гектарів на березі Дніпра.
Уявляєте на скільки мільярдів там можна надбудувати житлових мурашників?
Історія така. 2022 рік, Медведчук зрадник, підарешт його! Всі читають прес-релізи ДБР і Генпрокуратури, радуюцця торжеству
справедливості і рішенню суду про накладення
арешту на його активи. Але по закону треба, щоб
для виконання цього рішення суду слідчий або прокурор ніжками пішли в виконавчу службу і наклали вже той арешт. Вгадайте з з одного разу - чи пішли татарівські правоохоронці накладати
той арешт?
Правильно-ніт! Не пішли…
І завдяки цьому частку Медведчука, його посіпаки Козака і ОПЗЖшника Столара у цій фірмі на себе переписав бізнесмен Валерій Міщенко. Його партнеркою є Людмила Міщенко. Це теща Саркіза Саркісяна, який є близьким товаришем Татарова, який з Офісу президента і курує ДБР.
Ще раз. Татарівські силовики на очах у всієї України злили землю оточенню Татарова. Прямо коли рашисти були повсюду. Як там у класика - «Зеленський не відповідає за побутову корупцію в Україні»? Тобто 40 гектарів в Києві за участі заступника Єрмака - це щось таке дрібне як 100 гривень лікарю?
- звичайне зелайно, а лайно не проклинають.
А ще ж Подоляк обісрав етнічних індусів та ООН. От цікаві зустрічі чекають ЗЄ з топ-менеджментом Госдепу та в ООН.
То виходить, що у 2019 ЗЄ отримав Україну без корупції і три роки ростив та плекав корупцію.
Зеленський ОСОБИСТО відповів, що не буде його звільняти.
Ну яка ж це голова? дупа звичайна! Як і вся партія покидьків та дурнів з "клікухой" слуга народу.
Більшість у партії президента, так що він і слуги персонально відповідають за корупцію і провалену підготовку до війни, що призвела до десятки тисяч загиблих цивільних і військових 🤬
- час коли у всьому були винні парахабіти вже минув