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"Деминициативы" об опросе относительно Зеленского и коррупции: Если президент назначает министров и глав ВА, то он и несет ответственность

бурковський

В Фонде "Деминициативы" объяснили, почему считают вопрос об уровне ответственности президента за коррупцию в правительстве и военных администрациях максимально корректным.

Об этом заявил исполнительный директор Фонду Петр Бурковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сейчас у нас военное положение в стране, президент согласно Конституции, законодательством является Верховным Главнокомандующим и он возглавляет исполнительную власть. Когда назначаются министры, Верховная Рада фактически формально только утверждает решение об увольнении и назначении министра. Так, как это было с министром обороны недавно , было решение, что отставка, в парламенте никто не ставил под сомнение, никто не задавал вопросов, почему один министр уходит, а другой назначается, то есть не происходило даже разбора кандидатур", - подчеркнул он.

Бурковский отметил, что так было в отношении других министров, которых президент уволил после начала полномасштабной агрессии.

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"Потому что это его полномочия как Верховного Главнокомандующего. То же с военными администрациями. Их назначает президент. Так кто же несет ответственность за этих людей и их поступки? Мы не задали вопрос коррупция и точка. Коррупция в правительстве и военных администрациях. Формулирование максимально конкретно. Людей спрашивают, несет ли президент прямую ответственность в правительстве и военных администрациях, которые напрямую ему подчинены, это его ответственность", - объяснил он.

Он обратил внимание, что молодежь 18-20 лет менее критически реагирует на этот вопрос, чем люди старшего возраста. В то же время больше всего респондентов полностью или скорее согласились с утверждением, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее были обнародованы данные опроса, согласно которым 78% украинцев считают, что Зеленский несёт прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает опрос манипулятивным.

Читайте: КМИС об опросе по Зеленскому и коррупции: "Ответственность" не означает "причастность"

Автор: 

Деминициативы (71) Зеленский Владимир (20232) коррупция (8555) опрос (2820)


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Топ комментарии
+72
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14.09.2023 09:15
+69
Абсолютно разумное и правильное объяснение. Согласен
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14.09.2023 09:15
+63
зеленский назначает не только глав разных уровней, но и тех, кто будет барыгой или разбойником. Потому, опять же, абсолютная власть порождает абсолютную ответственность. Он это хотел, аж пищал. А физиономия сияла как Полярная звезда. И он получил что хотел. Но приходит время объясняться. И судя по тому, как полярная звезда тускнет, это ему не очень нравится.
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14.09.2023 09:19
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Вавка винна.
та яка в голові у тих які за Вавку проголосували.
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14.09.2023 09:13 Ответить
хотіли царя ?
получітє-распішитєсь

особисто мене коробить навіть від "Царь-хліб" в супермаркетах
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14.09.2023 10:15 Ответить
Ні, навіть Яник не мав стільки влади, як цей Гундосий сцарь
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14.09.2023 21:33 Ответить
Бурковському РЕСПЕКТ ! Пояснив, зеленим хамам і підлабузникам ,хто головний корупціонер в Україні !
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14.09.2023 13:50 Ответить
Не тяжко здогадатись для чого потвора узурповує владу та намагається керувати всіма гілками влади - для того, щоб красти!!!
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14.09.2023 19:16 Ответить
Все вірно, Зе найголовніший корупціонер !!!
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14.09.2023 09:14 Ответить
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14.09.2023 09:14 Ответить
Какие жизнерадостные ****** в этой команде.
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14.09.2023 09:20 Ответить
у цих клоунів і зараз, коли країна кров'ю захлинається, девіз "сміємося, значить не здаємося "
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14.09.2023 21:38 Ответить
забрать сто тысяч у той сучки и отдать на дроны , а того гандона на фронт
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15.09.2023 06:19 Ответить
Абсолютно разумное и правильное объяснение. Согласен
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14.09.2023 09:15 Ответить
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14.09.2023 09:15 Ответить
Не успел Подоляка обоср...ся с оценкой умст. развития китайцев , как тут же обгадился с толкованием опроса . Это касается всей попконюшной камарильи нашего вислючка.
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14.09.2023 09:18 Ответить
В чем Подоляк был не прав? В оценке умственных способностей обезьяны, распквающей песни стоя по колено в крови мариупольцев ?
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14.09.2023 10:32 Ответить
Упомянутая вами обезьяна не отождествляет всю нацию, также как и вы всю Украину, а он оскорбил всю нацию. У вас ума не хватает это понять?
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14.09.2023 10:58 Ответить



А це чия "абізяна" ?
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14.09.2023 13:17 Ответить
Абхазська. Це абхазська мавпочка. Я нацiоналiст i расист, якщо що.
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14.09.2023 14:55 Ответить
А до чиєї думки більше прислуховується клован: до "абізяни" чи "падлюки" ?
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14.09.2023 17:16 Ответить
До Дерьмака. Шо дерьмак скаже, то Нелох дела
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14.09.2023 21:29 Ответить
Ольга, не брешіть - ватних націоналістів не існує... Ви - просто вата з зеленкуватим відливом
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14.09.2023 21:46 Ответить
можете мені вказати, на якій саме хвилині подоляк критикував пєвічку? чи він просто тупо висрався ротом про дві нації, а пєвічка йому норм?
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14.09.2023 21:43 Ответить
зеленский назначает не только глав разных уровней, но и тех, кто будет барыгой или разбойником. Потому, опять же, абсолютная власть порождает абсолютную ответственность. Он это хотел, аж пищал. А физиономия сияла как Полярная звезда. И он получил что хотел. Но приходит время объясняться. И судя по тому, как полярная звезда тускнет, это ему не очень нравится.
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14.09.2023 09:19 Ответить
Чекайте на СБУ "в гості". Муха-ха.
Нова Епоха же!
Дякую, дуже дякую!
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14.09.2023 09:19 Ответить
Вывсеврете! То их Порошенко подсунул Вове!

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14.09.2023 09:21 Ответить
А рєзніков? рєзніков хіба не сексот Порошенко?
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14.09.2023 09:31 Ответить
ні !!! він львівській євгрей, зі зе каманди ...
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14.09.2023 09:38 Ответить
"вуйку добрий" не варто путати євреїв із жи2вою.
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14.09.2023 13:02 Ответить
а я і не плутаю .... , з чого ви зробили висновок що плутаю ???
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14.09.2023 13:08 Ответить
"справи" цього чоловіка на державній службі ,не є допустимі для євреїв.
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14.09.2023 13:11 Ответить
зате допустимі для євгреїв ...
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14.09.2023 13:41 Ответить
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14.09.2023 10:01 Ответить
Подоляк працює на Порошенко!... Оце поворот!
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14.09.2023 10:43 Ответить
всі, хто Бубі сероне в штанці - сексоти Пороха)))
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14.09.2023 21:51 Ответить
зеленському хочеться мати абсолютну владу і при цьому ні за що не відповідати. хочеться лише аплодисментів, але так не буває, бо абсолютна влада це водночас і абсолютна відповідальність. І відповідати таки доведеться. Епоха "не на часі" добігає кінця і аплодисментів не буде.
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14.09.2023 09:21 Ответить
Шуту насрать на владу, він навіть не розуміє, що це таке, йому аби постити відосики, а бидло рукоплескало
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14.09.2023 09:29 Ответить
Для цього йому і потрібна абсолютна влада із тотальним контролем над ЗМІ, щоб ті не розказували про злочини його зграї.
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14.09.2023 09:53 Ответить
воно породження, висер, жертва невдалого аборту кацапо-совка, єдине на що він здатен - мавпувати )(уйло і робити з України маленьку копії паРаші-мацковії !!! більше ні на що воно не здатно !!!

Світлана Білуник:
Націоналізація каналів Медведчука відбулась з метою порятунку власних рейтингів, які котились в прірву. А націоналізація виробничих активів Медведчука відбулась з метою перерозподілу активів від не зовсім своїх до на 100% СВОЇХ. Але в очах легковірних рейдер Зеленський супер патріот.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Видалений допис Юрія Ніколова:
Я реально не думав що так можна. На очах у всіх у розпал війни тупо вкрасти у держави один з найцінніших активів Медведчука - 40 гектарів на березі Дніпра.
Уявляєте на скільки мільярдів там можна надбудувати житлових мурашників?
Історія така. 2022 рік, Медведчук зрадник, підарешт його! Всі читають прес-релізи ДБР і Генпрокуратури, радуюцця торжеству
справедливості і рішенню суду про накладення
арешту на його активи. Але по закону треба, щоб
для виконання цього рішення суду слідчий або прокурор ніжками пішли в виконавчу службу і наклали вже той арешт. Вгадайте з з одного разу - чи пішли татарівські правоохоронці накладати
той арешт?
Правильно-ніт! Не пішли…
І завдяки цьому частку Медведчука, його посіпаки Козака і ОПЗЖшника Столара у цій фірмі на себе переписав бізнесмен Валерій Міщенко. Його партнеркою є Людмила Міщенко. Це теща Саркіза Саркісяна, який є близьким товаришем Татарова, який з Офісу президента і курує ДБР.

Ще раз. Татарівські силовики на очах у всієї України злили землю оточенню Татарова. Прямо коли рашисти були повсюду. Як там у класика - «Зеленський не відповідає за побутову корупцію в Україні»? Тобто 40 гектарів в Києві за участі заступника Єрмака - це щось таке дрібне як 100 гривень лікарю?



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14.09.2023 09:35 Ответить
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14.09.2023 09:22 Ответить
Це так у Порошенко було, а зєлєнскій нє вінаватий і всьо!
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14.09.2023 09:26 Ответить
Тим більше, у Зеленського під рукою, є ним же внесений на розгляд ВР, генпрокурор.
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14.09.2023 09:26 Ответить
Демініціатива - кляті порохоботи
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14.09.2023 09:29 Ответить
А центр Разумкова, який разом із ними опитування робив?
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14.09.2023 10:26 Ответить
Чому і ким кляті?
- звичайне зелайно, а лайно не проклинають.
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14.09.2023 12:13 Ответить
бери вище: 78 відсотків - "кляті порохоботи "
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14.09.2023 21:55 Ответить
Враховуючи, що це опитування замовляли Нідерланди, ЗЄ якраз є чим "похизуватися" у США. 😁
А ще ж Подоляк обісрав етнічних індусів та ООН. От цікаві зустрічі чекають ЗЄ з топ-менеджментом Госдепу та в ООН.
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14.09.2023 09:31 Ответить
Для арахама: маніпуляції роблять в маніпуляціонному кабінету в лікарні. А це називається "глас народу".
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14.09.2023 09:31 Ответить
Він збирає біля себе всю ригівську нечисть і ні за що не відповідає? Гарно влаштувався.
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14.09.2023 09:35 Ответить
Доречі, ЗЄ та СН 3 роки кричали, що корупції в Україні нема, а тепер опитування кажуть, що є, ЗЄ в інтервью CNN сказав, що є.

То виходить, що у 2019 ЗЄ отримав Україну без корупції і три роки ростив та плекав корупцію.
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14.09.2023 09:36 Ответить
Ви неправі, усе це робить єрмак і його оп. Так що Зе тут ні до чого - він тексти озвучує
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14.09.2023 09:36 Ответить
для чого Україні президент? треба наймати актора для читання текстів з красивим голосом, то буде економічно вигідно для України.
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14.09.2023 12:08 Ответить
він ще й величезні відкати з корупції отримує, а не просто з бумажки гундосить.
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14.09.2023 21:58 Ответить
І не тільки міністрів чи голів ВА, а депутатів всіх рівнів, яких він завів до парламенту і у місцеву владу. Всі добре пам ятають як воно не показувало своєї команди, не розповідало про свою программу та про напрямки розвитку держави.
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14.09.2023 09:36 Ответить
Саме так, його передвиборча тактика була побудована з метою обманути електорат. Кидаючи плебсу різні неоднозначні натяки на бігбордах, не були озвучені цілі перебування у владі та методи їх досягнення, а також не була озвучена позиція стосовно подій в Україні. Загалом зе і його команда це як картинка роршаха - мутна незрозуміла херня, яку, кожна група виборців наповнила власними нездійсненими очікуваннями.
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14.09.2023 09:58 Ответить
Самое интересно, что многие из тех кто ранее обвинял Порошенко, который не имел такой власти, в "свинарчуках", в том что он несет ответственность за все... Теперь рассказывают что Зеленский не виноват, он же всего лишь Президент, он не может за все отвечать...
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14.09.2023 09:37 Ответить
Час "какая разница" проходить ,він ще навіть не зрозумів що президент це не оплески ,а відповідальність і як можуть люди які були прихильниками ригів призначати радниками президента :подоляк ,шурма,татаров ітд ,то хто має відповідати ?
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14.09.2023 09:38 Ответить
Судячи з попередніх "умозаключений" Зе він може абсолютно щиро не розуміти за,що він відповідає та взагалі навіщо йшов в президенти. Що його президентство принесло Україні крім лиха?
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14.09.2023 09:45 Ответить
Критику не любить,майже,ніхто Але сьогоднішня влада особливо неадекватна коли її критикують Я розумію,що на раніше були авації( на сцені) ,але потрібно було готуватись і до критики Нажаль сьогоднішня влада тест цей не пройшла.
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14.09.2023 09:48 Ответить
а як же "йа вам нічєвонєдолжєн"? ві нє панімаєтє. єто другоє
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14.09.2023 09:49 Ответить
Я так і не зрозумів - він причетний до корупціє чи відповідальний за неї?
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14.09.2023 09:53 Ответить
ОЧІЛЬНИК
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14.09.2023 22:01 Ответить
Саме трагічне те,що підбором кадрів займається не він а його секретут в опу але крайньою буде "дупа" того хто ставить підпис.А це точно не офісні секретути.
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14.09.2023 09:55 Ответить
І він також. Громадяни України зібрали необхідну кількість голосів під петицією про звільнення з Офісу Зеленського українофоба, підозрюваного у фінансових злочинах Татарова.
Зеленський ОСОБИСТО відповів, що не буде його звільняти.
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14.09.2023 10:02 Ответить
Але зелені арахамії, федорови брешуть, маніпулюють, розказуючи плебсу про звичайну корупцію і непричетність до неї презедента.
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14.09.2023 09:58 Ответить
А що це за виправдання, чи пояснення всього цього військовим станом? Чи може Зєлжнскій (Єрмак) до війни не призначали міністрів і очільників областей, перебравши на себе повноваження Верховної Ради і Кабінету Міністрів?
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14.09.2023 10:09 Ответить
В Уукраїні за відповідає ОДНА особа і це ЗЕЛЕНСЬКИЙ!І хоч по факту Україною і править "регент Бірон" в особі Єрмака, відповідальність несе президент і це не обговорюється
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14.09.2023 10:22 Ответить
Мля. ПАРАШЕНКА- барига клятий ВІНАВАТ!!!! І тільки він. А Бубочка, він такий хороший нічого не зна, такий чесний, такий патріотичний.... не спить і тільки про Україну думає. (мабуть думає - де що ще не зпі..зжено),,..))
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14.09.2023 18:55 Ответить
После всем известных коррупционных скандалах , виновники этих скандалов НЕ наказаны , согласно действующего УК. Этот момент является показательным.
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14.09.2023 10:49 Ответить
«Відповідальність - це та ціна, яку ми платимо за владу».© Сер Вінстон Черчилль.
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14.09.2023 10:56 Ответить
Це у людей. А 73 дупоголових вважають, що зеленське гарне.
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14.09.2023 12:18 Ответить
Вова зеленський занад то довго ходив під себе, щоб люди не почали казати про сморід який йде від нього 😁
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14.09.2023 12:02 Ответить
оточив себе регіоналами украінофобами такий ре3ультат
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14.09.2023 12:12 Ответить
Та він і сам такий же
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14.09.2023 22:04 Ответить
Є надія що прочитавши це інтерв'ю зельць таки дізнається про свої посадові обов'язки та повноваження
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14.09.2023 12:12 Ответить
Він таке не читає. Він слухає д'єрмака іК°.
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14.09.2023 18:03 Ответить
"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія"
Ну яка ж це голова? дупа звичайна! Як і вся партія покидьків та дурнів з "клікухой" слуга народу.
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14.09.2023 12:16 Ответить
С этой новостью всё понятно, Зеленский виноват в коррупции и должен нести ответственность, давайте следующую новость.👶
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14.09.2023 13:15 Ответить
What?
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14.09.2023 13:56 Ответить
Непонятливый?
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14.09.2023 14:20 Ответить
Так іди читай слєдующую новость, чого ти тут їплом трясеш?
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14.09.2023 22:06 Ответить
А СБУ уже приехала с обыском к Резникову?
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14.09.2023 13:47 Ответить
Ні ! Вони будуть його захищати від розлюченого народу !
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15.09.2023 07:47 Ответить
У нас парламентсько - президентська форма правління.
Більшість у партії президента, так що він і слуги персонально відповідають за корупцію і провалену підготовку до війни, що призвела до десятки тисяч загиблих цивільних і військових 🤬
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14.09.2023 14:00 Ответить
Вони відкрили двері ворогу
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14.09.2023 22:08 Ответить
Зеленский - король воров.
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14.09.2023 14:58 Ответить
Осел-король пісдунів!!
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14.09.2023 15:49 Ответить
До зегнидів пора застосовувати формуляр- 7,62
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14.09.2023 19:20 Ответить
"выйди от сюда разбийник"! Неспровляешься.
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14.09.2023 20:19 Ответить
- стрімко наближається час, коли зелене шобло таки буде відповідати за все скоєне
- час коли у всьому були винні парахабіти вже минув
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14.09.2023 20:33 Ответить
Це банда ! Тому з цим буде важко боротися !
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15.09.2023 07:45 Ответить
ЗЕвладу в отставку!!!
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14.09.2023 21:34 Ответить
пану Федорову не варто зализувати не свій зад......татаров....шурма...таких спецов на державній службі не має бути
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14.09.2023 23:11 Ответить
масейчучка на г+г казала щоб не розхитували човен , а чому вона так казала ??? а тому що награбоване ,,тяжкою,, працею ,,слуг народу,, вже через борти випада --- корупцию побороли , все в човнах
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15.09.2023 06:30 Ответить
А ще він призначає Єрмака,Кулініча,Баканова ,Татарова,а коли виявляються факти корупції ,наприклад того самого Резнікова,тримає його на посаді.
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15.09.2023 07:08 Ответить
Заспокойтесь, вибори покажуть
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15.09.2023 07:45 Ответить
 
 