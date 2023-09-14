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Успех "Энергоатома" в закупке и загрузке западного топлива является важным этапом в отделении Украины от России, - Минобороны Британии

енергоатом

В Минобороны Британии считают важным шагом загрузку украинской АЭС нероссийским ядерным топливом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

В министерстве подчеркнули, что 10 сентября 2023 года украинская компания "Энергоатом" объявила об успешной загрузке реактора Ровенской атомной электростанции (АЭС) топливом западного производства.

"Все украинские АЭС имеют реакторы советской конструкции, и до февраля 2022 года Украина зависела от России в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок", – говорится в обзоре.

Поскольку ядерная энергия обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии, успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, влияние которой на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось, отметили британские аналитики.

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Великобритания (4927) Энергоатом (409) атомная энергетика (294)


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а ще важливо віддати цю енергію якомусь ахметці по 20коп щоб він продав нам по 2,63
от то буде успіх
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14.09.2023 09:36 Ответить
Тобто тарифи визначає ДЕРЖАВА, її призначені для цього органи, а "винен" якийсь "ахметка"?! Ню, ню!
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14.09.2023 09:45 Ответить
Не у "відділені", а у незалежності від Московії (т.з. "роССії") по енергоносіям та у енергетиці!!!
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14.09.2023 09:43 Ответить
Але ще більше забезпечення України власним паливом важливо для кацапів бо в них запасів урану лишилось лише на 20 років за нинішнього рівня споживання. А далі їм доведеться знайти десь у себе нові поклади урану, або... в Монголію з протягнутим загрібайлом. А в Монголії за 20 років вже все буде "китай"...
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14.09.2023 10:08 Ответить
Газопровід влаштував фаєр-шоу під Саратовим
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14.09.2023 10:19 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/59385 Video HD
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14.09.2023 10:21 Ответить
Эти твэлы однажды спровоцируют аварию на станции....Прецеденты уже были на ЗАЭС...,когда начальство свои семьи вывезло...
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14.09.2023 10:34 Ответить
Деркачі теж отримають копієчку з Енергоатому, бізнес на ПРОКЛАДОКАХ в енергетиці України продовжується…
Хламідія з Шмигалем можуть підтвердити…
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14.09.2023 11:16 Ответить
Жванія з деркачами та Ющенком, добряче нагадили в енергетиц Україні!!
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14.09.2023 11:18 Ответить
 
 