Успех "Энергоатома" в закупке и загрузке западного топлива является важным этапом в отделении Украины от России, - Минобороны Британии

В Минобороны Британии считают важным шагом загрузку украинской АЭС нероссийским ядерным топливом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

В министерстве подчеркнули, что 10 сентября 2023 года украинская компания "Энергоатом" объявила об успешной загрузке реактора Ровенской атомной электростанции (АЭС) топливом западного производства.

"Все украинские АЭС имеют реакторы советской конструкции, и до февраля 2022 года Украина зависела от России в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок", – говорится в обзоре.

Поскольку ядерная энергия обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии, успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, влияние которой на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось, отметили британские аналитики.

Читайте также: В пруду-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, - Энергоатом. ИНФОГРАФИКА