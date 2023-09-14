Успех "Энергоатома" в закупке и загрузке западного топлива является важным этапом в отделении Украины от России, - Минобороны Британии
В Минобороны Британии считают важным шагом загрузку украинской АЭС нероссийским ядерным топливом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.
В министерстве подчеркнули, что 10 сентября 2023 года украинская компания "Энергоатом" объявила об успешной загрузке реактора Ровенской атомной электростанции (АЭС) топливом западного производства.
"Все украинские АЭС имеют реакторы советской конструкции, и до февраля 2022 года Украина зависела от России в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок", – говорится в обзоре.
Поскольку ядерная энергия обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии, успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, влияние которой на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось, отметили британские аналитики.
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от то буде успіх
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