РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9716 посетителей онлайн
Новости
373 1

За прошедшие сутки Силы обороны юга уничтожили 31 оккупанта, боевую машину пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боеснабжения

рф,втрати,знищення,ліквідація

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 31 оккупанта, уничтожили 4 танка, боевую машину пехоты "БМП-3", РСЗО на МТЛБ и 2 пушки. Также на юге враг потерял 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131", станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21", 5 единиц автомобильной техники, 4 лодки. Уничтожен полевой пункт боеснабжения.

Читайте: Россияне перебрасывают на Луганщину 25-ю армию из-за больших потерь, - разведка

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 