За прошедшие сутки Силы обороны юга уничтожили 31 оккупанта, боевую машину пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боеснабжения
Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 31 оккупанта, уничтожили 4 танка, боевую машину пехоты "БМП-3", РСЗО на МТЛБ и 2 пушки. Также на юге враг потерял 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131", станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21", 5 единиц автомобильной техники, 4 лодки. Уничтожен полевой пункт боеснабжения.
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