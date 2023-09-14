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В Херсоне задержан вражеский корректировщик, работавший на депутата Госдумы РФ, - СБУ

сбу

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Херсоне информатора депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказалась местная жительница, которая в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата. После освобождения города она дистанционно предложила ему свою помощь в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины. Для этого она обходила улицы и скрыто фиксировала локацию базирования боевых подразделений украинских защитников.

Полученные сведения пересылала в интернет-ресурс Кастюкевича в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона.

По имеющимся данным, таким образом, летом этого года вражеский информатор скорректировал российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

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В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали фигуранта на попытке передачи новых разведданных депутату страны-агрессора.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с поличным в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (19855) государственная измена (1532) коллаборационизм (869)


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Топ комментарии
+14
"риба гниє з голови", тому починати треба зверху ...

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14.09.2023 10:27
+12
А коли почнуть відстрілювати цих паскуд?
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14.09.2023 10:24
+11
Тепер тварюка буде "гордо сідєть за русь".
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14.09.2023 10:17
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Тепер тварюка буде "гордо сідєть за русь".
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14.09.2023 10:17 Ответить
на гіляку ...
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14.09.2023 10:18 Ответить
Повесить суку.
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14.09.2023 10:19 Ответить
А коли почнуть відстрілювати цих паскуд?
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14.09.2023 10:24 Ответить
"риба гниє з голови", тому починати треба зверху ...

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14.09.2023 10:27 Ответить
Открыть нельзя закрыть. У него сейчас только два пути: или в ЗАГС или к прокурору. Второй, конечно, предпочтительнее.
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14.09.2023 10:53 Ответить
На палю і усі справи ...
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14.09.2023 10:28 Ответить
Компашка-95 https://patrioty.org.ua/svitske-zhyttia/stav-kokhantsem-odnoho-z-vplyvovykh-liudei-prykhodko-proishlasia-po-shepelievu-iakyi-zradyv-ukrainu-482837.html не відстає.
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14.09.2023 10:56 Ответить
Взагалі, це як: ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Тут же державна зрада! Чи тьотя не громадянка України? Чи якомусь громадянину вона така ж зелена!
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14.09.2023 10:58 Ответить
Може варто таких тварюк віддавати на "перевиховання" потерпілим від обстрілів і їхнім родичам? Бажаючих коригувати обстріли відразу би не було.
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14.09.2023 11:09 Ответить
Типовий убивця Українців, а відсидить, як за ***********…
Таке правоБезсуддя від ригоАНАЛІВ діє для заробітку суддівських і прокурорських з адвокатами-бакановими з Полтави!!
Тепер родичі УБИТИХ нею Українців, будуть утримувати її!
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14.09.2023 11:12 Ответить
в петлю суку немедля.................................................
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14.09.2023 11:33 Ответить
"...Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років в'язниці..."

Чому не можна змінити статтю кримінального кодексу, щоб за таке було довічне покарання без права амністії?
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14.09.2023 11:38 Ответить
Майже кожен день ловлять ворожих інформаторів по всій Україні (і це мене не дивує, бо совків та фанатів рашки у нас ще багато). Але чому одним з них "загрожує пожиттєве", а іншим "9-12 років"? Залежить від чого? Від спричиненого? Від віку, статі? Чи від забаганок місцевого судді? Цікаво!
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14.09.2023 12:19 Ответить
 
 