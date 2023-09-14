В Херсоне задержан вражеский корректировщик, работавший на депутата Госдумы РФ, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Херсоне информатора депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказалась местная жительница, которая в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата. После освобождения города она дистанционно предложила ему свою помощь в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины. Для этого она обходила улицы и скрыто фиксировала локацию базирования боевых подразделений украинских защитников.

Полученные сведения пересылала в интернет-ресурс Кастюкевича в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона.

По имеющимся данным, таким образом, летом этого года вражеский информатор скорректировал российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

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В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали фигуранта на попытке передачи новых разведданных депутату страны-агрессора.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с поличным в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.