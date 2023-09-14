СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд, - источники. ВИДЕО
Сегодня ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у Евпатории – "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США.
Информацию подтверждают источники Цензор.НЕТ.
По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".
Как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "хлопок пылал и будет пылать".
Напомним, утром в Евпатории раздались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами. Об этом также сообщали местные жители.
Топ комментарии
+67 Володимир Затилюк
показать весь комментарий14.09.2023 10:45
+66 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий14.09.2023 10:45
+61 arye z.
показать весь комментарий14.09.2023 10:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Естественно, та цена, которую СССР заплатил за эту победу, трудносоизмерима вообще с чем-то.
Если история и повторяется, то налицо повтор событий столетней давности, с учётом проделанных ошибок, когда большевики смогли захватить разобщенную Украину.
Сейчас, консолидировавшись, Украина даёт отпор.
"Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое."
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
Китайці полазили по ньому, подивилися, поклацали та сказали кацапам: "на@обка. с400 це добре помальований с300"
КНР у цій системі випередило рфію ще у 2020-2021 роках
https://opk.com.ua/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4/
https://mil.in.ua/uk/news/kytaj-predstavyv-eksportni-systemy-ppo/
Дійсно: стояв собі мирно С-400, нікого не чіпав...І взагалі, яке право українці мають бити по російським цілям в українському Криму. А НАС ТО ЗА ЧТО .
Ми щиро раді такій звістці (ми писали), але .. не треба брехати народу
$1,2 млрд коштує дивізіон С-400 («Тріумф», індекс УВ ППО 40Р6) з чотирьох установок. А там сиротливо стирчала лише одна
А ви, як я розумію, про знищення лише одного ЗРК (їх могло бути і шість).
******* варіація системи С-400 складається з таких компонентів:
- пункт бойового управління на основі вантажівки Урал;
- радіолокаційний комплекс: панорамний радар із захистом від перешкод, який монтується на білоруський колісний тягач МЗКТ-7930;
- до шести зенітних ракетних комплексів, кожен з яких містить до 12 транспортно-пускових установок на причепі та багатофункціональну радіолокаційну станцію дальністю дії до 400 км (залежно від типу ракет);
- зенітні ракети (комплекс може використовувати ракети кількох видів);
- комплекс засобів технічного забезпечення системи.
Щонайменше, граматичний. Зощітнєгі сруцького йазьіга.
Чую полихати буде гарно всi мiсяцi без перерви
чітко ж написано: СБУ І ВМС!!!
А эта ппо вроде как новейшая разработка.
терміново тікайте поки є така можливість , бо завтра буде пізно
Или, что возможнее всего,
Кто-то помешает в небе стерху…
Тут и пригодится ПВО!"
обійшлася майже у 10-ть доларів
Уявляєте , скільки шмурдяка можна було б випити 😕
Слава ЗСУ!
.