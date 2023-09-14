СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд, - источники. ВИДЕО

Сегодня ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у Евпатории – "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США.

Информацию подтверждают источники Цензор.НЕТ.

По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "хлопок пылал и будет пылать".

Напомним, утром в Евпатории раздались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами. Об этом также сообщали местные жители.





Также читайте: На западе оккупированного Крыма ночью слышали взрывы, - соцсети