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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд, - источники. ВИДЕО

Сегодня ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у Евпатории – "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США.

Информацию подтверждают источники Цензор.НЕТ.

По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "хлопок пылал и будет пылать".

Напомним, утром в Евпатории раздались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами. Об этом также сообщали местные жители.

СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО Триумф стоимостью $1,2 млрд, - источники 01
СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО Триумф стоимостью $1,2 млрд, - источники 02

Также читайте: На западе оккупированного Крыма ночью слышали взрывы, - соцсети

Автор: 

ВМС (1461) Евпатория (101) Крым (26365) СБУ (19855)


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Топ комментарии
+67
О це діло! Вітаю шановне панство! 👍
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14.09.2023 10:45
+66
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14.09.2023 10:45
+61
40 років, починаючи з розробки в 70-х, система С-300, для якої "аналогов нет", подавалася як найкраща у світі. А про систему С-400, "Тріумф", розроблену вже після СРСР, взагалі говорили, що протягом 50 років ніхто не зможе розробити нічого навіть схожого на неї. І все це без жодної практичної перевірки. І тут, починаючи з 2022 року, почалася практика. І виявилося, що "найкраща у світі, для якої аналогов нет", не тільки не здатна захистити свій контрольований район (в даному випадку Крим), вона і себе саму захистити не може.
"Найкращої реклами" для російської зброї придумати важко.
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14.09.2023 10:55
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там був ефект лінзи. хтось в окулярах близько підійшов.
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14.09.2023 11:03 Ответить
Так я нє поняв, мєсноє насільєніє абрадавалась і апєчалілось?
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14.09.2023 11:04 Ответить
Неужели нельзя на беспилотники глушители ставить? Их ефективность была бы в 2-3 раза выше. А так еще за 10км их слышно и можно приготовиться сбивать
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14.09.2023 11:04 Ответить
Теж про це думав, але проблема не лише в глушнику. На беспілотниках двигуни внутрішнього згорання. Саме вони створють шум. Мопеди в місті теж з глушниками, а як жужжать. В двигунах беспілотників повітряне охолодження. Щоб двигуни були тихими, як у авто, то й система охолодження потрібна рідкісна (вода чи тосол), помпа, радіатор. А це зайва вага вага, менша дальність польоту, якщо взагалі взлетить, бо вийде якесь одоробло.
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14.09.2023 12:02 Ответить
Похоже, Евпатория сегодня не спала. Для многих в Крыму наступает просветление в мозгах. Что пока есть возможность пора драпать. Именно в Украине Гитлер потерпел поражение, здесь его лучшие дивизии нашли свой конец. История повторяется, сегодня кацапская армия терпит поражение в Украине. Слава ВСУ!
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14.09.2023 11:04 Ответить
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14.09.2023 11:33 Ответить
Это уже классика.. )
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14.09.2023 11:37 Ответить
Лучшие дивизии Гитлера были максимально потрёпаны под Вязьмой. И уже тогда ему сказали, что войну нужно заканчивать.
Естественно, та цена, которую СССР заплатил за эту победу, трудносоизмерима вообще с чем-то.

Если история и повторяется, то налицо повтор событий столетней давности, с учётом проделанных ошибок, когда большевики смогли захватить разобщенную Украину.
Сейчас, консолидировавшись, Украина даёт отпор.
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14.09.2023 11:40 Ответить
Если история и повторяется, то налицо повтор событий столетней давности, 1920 год, поляки и украинцы разбили превосходящие полчища большевиков под Варшавой = Чудо на Висле.
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14.09.2023 15:55 Ответить
Крисчани якісь сумні. Мабудь про щось здогадуються.
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14.09.2023 11:04 Ответить
що, кацапи, страшно? це справа звички: скоро втягнетесь
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14.09.2023 11:05 Ответить

"Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое."
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14.09.2023 11:26 Ответить
Похоже, Евпатория сегодня не спала. Для многих в Крыму наступает просветление в мозгах. Что пока есть возможность пора драпать. Именно в Украине Гитлер потерпел поражение, здесь его лучшие дивизии нашли свой конец. История повторяется, сегодня кацапская армия терпит поражение в Украине. Слава ВСУ!
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14.09.2023 11:06 Ответить
це для крисщан "камні с неба", саме про це вони "мріяли" з 2014 року, "мрії" починають збуватися ...
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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14.09.2023 13:48 Ответить
Виходить старий пройдоха Ердоган лохонувся з с400, тепер йому США Ф35 не дасть, і ПВО диряве
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14.09.2023 11:09 Ответить
Кацапи намагалися втюхати с400 китайцям.
Китайці полазили по ньому, подивилися, поклацали та сказали кацапам: "на@обка. с400 це добре помальований с300"
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14.09.2023 11:12 Ответить
Не фантазуйте, китайці купили 2 комплекси. Купили б і більше, але врешті-решт освоїли випуск власних аналогів (HQ-22).
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14.09.2023 11:25 Ответить
Так отож, китайці купили с400 на запчастини та задля копіювання і вдосконалення технологій, значно знизивши їхню ціну.
КНР у цій системі випередило рфію ще у 2020-2021 роках

https://opk.com.ua/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4/
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14.09.2023 11:30 Ответить
До речі КНР значно випередив кацапстан у розробці систем ППО різних систем та дальності. Кацапи зі своїми "технологіями" у цій царині вже "позавчорашній" день для КНР

https://mil.in.ua/uk/news/kytaj-predstavyv-eksportni-systemy-ppo/
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14.09.2023 11:35 Ответить
А может и нет. Возможно, именно благодаря тому, что эрдоган купил систему, и была возможность ее прибить. Что не отменяет того факта, что эрдоган - старый прохиндей.
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14.09.2023 11:12 Ответить
тупий орк зі скріна: на**я сюда вообще стрелять

Дійсно: стояв собі мирно С-400, нікого не чіпав...І взагалі, яке право українці мають бити по російським цілям в українському Криму. А НАС ТО ЗА ЧТО .
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14.09.2023 11:10 Ответить
"СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд. "

Ми щиро раді такій звістці (ми писали), але .. не треба брехати народу

$1,2 млрд коштує дивізіон С-400 («Тріумф», індекс УВ ППО 40Р6) з чотирьох установок. А там сиротливо стирчала лише одна
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14.09.2023 11:11 Ответить
та і кошти ці, 1.2млрд, на експорт. для себе напевно дешевше.
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14.09.2023 11:27 Ответить
Ви свідок з місця події? То розкажіть, що саме було знищено. Бо тут пишуть про радіолокаційний комплекс + про невідому кількість власне ЗРК.
А ви, як я розумію, про знищення лише одного ЗРК (їх могло бути і шість).

******* варіація системи С-400 складається з таких компонентів:
- пункт бойового управління на основі вантажівки Урал;
- радіолокаційний комплекс: панорамний радар із захистом від перешкод, який монтується на білоруський колісний тягач МЗКТ-7930;
- до шести зенітних ракетних комплексів, кожен з яких містить до 12 транспортно-пускових установок на причепі та багатофункціональну радіолокаційну станцію дальністю дії до 400 км (залежно від типу ракет);
- зенітні ракети (комплекс може використовувати ракети кількох видів);
- комплекс засобів технічного забезпечення системи.
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14.09.2023 11:27 Ответить
А кому какая разница сколько он стоит? Ну, допустим, он стоит 20 миллиардов, и что от этого в мире изменится, и где? )
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14.09.2023 11:41 Ответить
Зміниться тим, що для того щоб відновити це треба десь звяти гроші
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14.09.2023 12:10 Ответить
Там не одна стирчала - як мінімум - радіолокаційний комплекс + пускова.
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14.09.2023 13:26 Ответить
чего ты ноешь кацап? уничтожена самая главная часть любого пво и не известно что там еще было так как детонация была красивая
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14.09.2023 14:02 Ответить
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14.09.2023 11:13 Ответить
Это "триумф"!!!!
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14.09.2023 11:14 Ответить
Нравицця не нравицця...
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14.09.2023 11:15 Ответить
кримчанам і крисчанам потрібно подякувати за гарні відео !
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14.09.2023 11:15 Ответить
так, це красиво...
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14.09.2023 11:19 Ответить
Нептун працює - бавовна процвітає....
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14.09.2023 11:19 Ответить
ердоган бачить яку х@ню придбав у расєї)) а ще заради цього просрав контракт на F-35...))
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14.09.2023 11:23 Ответить
Эрдоган как та шлюха и вашим и нашим а останется ни с чем
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14.09.2023 18:27 Ответить
Ой, ведь там могло кого-то убить!😟
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14.09.2023 11:34 Ответить
Дуже сподіваюсь на те, що під Євпаторією здохло сьогодні багато 'ваєнних *********', 'іхтамнєтов', 'зєльоних чєлавєчькав', 'вєжлівих людєй'. Не пробачу кацапам жодної хвилини, яку провела і проведе ще моя дитина в підвалі під час повітряних тривог. Не пробачу кацапам жодної секунди переляканих очей моєї дитини під час вибухів. Не пробачу путіністам Криму їх 'любві к путіну' і цієї війни, яку почав путін в 2014 р під їх радісне улюлюкання.
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14.09.2023 12:27 Ответить
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14.09.2023 11:35 Ответить
"какой то позор"
Щонайменше, граматичний. Зощітнєгі сруцького йазьіга.
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14.09.2023 11:53 Ответить
Ось вам пі@дари і 'камні ' с нєба....все як ви і мріяли
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14.09.2023 11:41 Ответить
Наши сносят все ПВО в Крыму и готовят крымчан к жаркой зиме.
Чую полихати буде гарно всi мiсяцi без перерви
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14.09.2023 11:43 Ответить
Ф він купе рос'ські су-57 .
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14.09.2023 11:45 Ответить
Насолоджуйтесь крисчанє, камні с нєба 😂
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14.09.2023 11:45 Ответить
Да хоть камні с нєба, БПЛА, Storm Shadow, Scalp, ATACMS!
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14.09.2023 12:04 Ответить
Афигеть, совсем ж недавно такой же комплекс навернули, теперь уже второй. Ну просто боги войны!
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14.09.2023 11:47 Ответить
сколько их у них....
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15.09.2023 01:12 Ответить
Чудово! Сподіваюсь і шашличок був. Бо то цифри і метал а от шашличок зі свиносабачатини то зовсім інший вимір задоволення.
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14.09.2023 11:48 Ответить
Дослідницький літак благополучно приземлився після прольоту над ізольованим племенем у джунглях Амазонки.
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14.09.2023 11:49 Ответить
Натуральный каучук можно добывать только в сельве. Генри Форд пытался сажать плантации - они погибали от болезней. Когда каучука стало много, добытчики пошли в сельву, и стали убивать всех индейцев, которые попадались под руку. Самые сильные и смелые ушли глубоко в джунгли, где даже опытному человеку сложно выжить, и стали вот этими неконтактными племенами. Они высокого роста , у них двухметровые луки и стрелы, которыми они стреляют прицельно на десятки метров. И они убивают всех, кто приблизится - потому что с их предками поступали именно так. Неконтактые племена Амазонии - самые что ни на есть козаки.
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14.09.2023 15:40 Ответить
Шо, опять?..
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14.09.2023 11:50 Ответить
Ета тріумф рускава аружия, етасамає етавот.
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14.09.2023 11:53 Ответить
Браво ГУР і СБУ 🔥🔥🔥
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14.09.2023 11:53 Ответить
а гур тут яким боком ліпиться?
чітко ж написано: СБУ І ВМС!!!
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14.09.2023 13:28 Ответить
Чесно, не очікував такої тріумфальної подорожі за крєйсєром моцква.
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14.09.2023 11:54 Ответить
Тріумфально згоріли $1,2 млрд🤣🤣🤣
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14.09.2023 12:01 Ответить
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14.09.2023 12:02 Ответить
Крейсер мацква коштував 750 мільонів, а тут якась установка ППО (хай навіть з радарами) цілих 1.2 лярда - як таке можливо?
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14.09.2023 12:03 Ответить
Крейсер так то был старым корытом ещё совковой постройки.

А эта ппо вроде как новейшая разработка.
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14.09.2023 12:14 Ответить
Его вроде не так давно капиталили и переоборудовали.
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14.09.2023 13:34 Ответить
ще невідомо скільки з цієї суми вкрали російські чинуші)
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14.09.2023 12:16 Ответить
ну там багато залізяк, високотехнологічних, якщо так можна назвати кацапські недотехнології, і вкрасти, як без цього, а це все закладають у собівартість, там мабуть сотні всяких прихлєбатєлей мультимільонерами доларовими стали поки той комплекс робили.
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14.09.2023 12:35 Ответить
это кацап цена этого металлолома на экспорт - то есть за сколько твоя русня могла бы продать этот аналогавна комплекс Триумф - каким нибудь арабским или азиатским лохам
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14.09.2023 14:07 Ответить
Тепер я зрозумів чому медведев казав що після ударів по Криму буде судний день, бо їхні судна будуть палати і йти на дно.
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14.09.2023 12:04 Ответить
Якщо те що оприлюднено в статті правда, то виявляється що тріумфальна рлс не бачить тихохідні цілі (літачки з пропелером). Досить дивно, оскільки рлс с-300 чудово бачить шахіди
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14.09.2023 12:04 Ответить
Знищили одноденний заробіток рф від продажу нафти,після знищення ппо ворога потрібно нищити нафтоналивні термінали,НПЗ та хаби,бо це їх основний заробіток валюти,крім того дефіцит пального позначиться і на військовій логістиці .
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14.09.2023 12:13 Ответить
Самое лучшее ПВО в мире , это то ,которое не може защитить даже СЕБЯ от ударов с воздуха !
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14.09.2023 12:31 Ответить
Це те ППО - С 400 , що закупили турки 🙁
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14.09.2023 12:40 Ответить
Кацапи , які примостилися в нашому Криму ,
терміново тікайте поки є така можливість , бо завтра буде пізно
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14.09.2023 12:37 Ответить
"Если вдруг придёт угроза сверху
Или, что возможнее всего,
Кто-то помешает в небе стерху…
Тут и пригодится ПВО!"
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14.09.2023 12:38 Ответить
Сьогодні на кацапіі траур , бо така втрата для кожного кацапа
обійшлася майже у 10-ть доларів
Уявляєте , скільки шмурдяка можна було б випити 😕
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14.09.2023 12:44 Ответить
На єго мєстє должєн бить єщо і Кримській мост! ... тому вимагаємо повторити цю подію!
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 12:46 Ответить
Господь! дякую. Дякую за наших ЗСУ--Лицарів Великих. Бережи їх.. будь ласка. Амінь
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14.09.2023 12:49 Ответить
Ці каца#ські падли повинні ще відповісти за українську "МРІЮ"!
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14.09.2023 12:50 Ответить
це "тріумф" рашистського пиз..ца
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14.09.2023 13:05 Ответить
І знову той самий "Нептун" ...
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14.09.2023 13:05 Ответить
"І нє узнааєт дараґая,каков тріумфа бил канєц")))
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14.09.2023 13:07 Ответить

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14.09.2023 13:23 Ответить
а почему триумф 1.2млрд стоит? Обычные С300/400, 160 миллионов. И то это - продажная цена, с прибылью и откатами.
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14.09.2023 13:42 Ответить
да это же ваша новейшая аналоговна разработка
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14.09.2023 14:09 Ответить
C300-400 российские, у украины только с200, насколько знаю.
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14.09.2023 16:07 Ответить
Дякуємо невідомому герою - відпочивальнику з ********** , який ризикуючи життям вперше засвітив на світлинах - ПУ комплексу С 400 біля Євпаторії . 😂

.
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14.09.2023 14:41 Ответить
Фіга сє!! 1,2 ********** бакстів! Уявляєте хтось собі хатинку збудував...
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14.09.2023 15:06 Ответить
" Это Триумф Узкого Оружия "
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14.09.2023 15:08 Ответить
Кацапы позиционируют его как аналог патриота, отсюда и цена
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15.09.2023 18:08 Ответить
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