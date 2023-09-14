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Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан

Митрополит Белоцерковский и Богуславский (УПЦ МП) Августин (светское имя Маркевич Адам Иванович) принимал участие в служении с духовенством РПЦ в Италии.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Августин в Милане принял участие в Богослужении с духовенством епархии РПЦ в Италии, а также в конференции, организованной местным приходом РПЦ.

"Ай да лукавый Владыко. У нас нет связей с РПЦ МП, это все другое, это фейки и провокации. ... Приход РПЦ МП св. Амвросия Медиоланского в г. Милан и духовенство прихода принадлежит к Администрации РПЦ МП в Италии", – добавил Штефан.

Напомним, ранее глава РПЦ Кирилл призвал россиян идти на войну против Украины и "защищать родину", то есть убивать украинцев.

Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 01
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 02
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 03
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 04
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 05
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 06
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 07
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 08
Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан 09

Автор: 

Италия (1640) РПЦ (743) УПЦ МП (1558) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+11
Брехливий кацапський пі@ар
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14.09.2023 10:54
+7
Ай да брехливе владико.
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14.09.2023 10:57
+5
Чумодан, вокзал, рашка ...
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14.09.2023 11:09
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Брехливий кацапський пі@ар
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14.09.2023 10:54 Ответить
Ай да брехливе владико.
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14.09.2023 10:57 Ответить
это вы еще добкина не видели. интересно, по ком звонит его колокол?
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14.09.2023 11:07 Ответить
Чумодан, вокзал, рашка ...
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14.09.2023 11:09 Ответить
юродивий й брехливий підар, ви щось інше очікували від московського попа "августина"???
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14.09.2023 11:17 Ответить
нічого дивного !!! так звана "упц мп" є філією "рпц", яка у свою чергу є і завди була філією нквд/кгб/фсб !!!
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14.09.2023 11:18 Ответить
- Насправді у влади немає ні політичної волі, ні бажання звільнити окуповані території України!

- Як ви таке можете говорити?

- Влада за десять років війни з РФ не спромоглася звільнити територію України від РПЦ МП.
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14.09.2023 11:22 Ответить
Виживші мешканці Бучі відмовились виходити з московського патріархату...
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14.09.2023 11:29 Ответить
Вдячні за ослобождєніє !? Можливо ті "мешканці Бучі" ждуть "второго прішєствія"?
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14.09.2023 13:01 Ответить
ТАК, ОКУПАЦІЙНИЙ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ( УПЦ - МП) ЗАСЛАЛИ В УКРАЇНУ
І ЙОГО СТВОРЮВАЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ

Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний МП,
проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів, СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні УПЦ московського патріархату вона є філіалом кацапської РПЦ, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою ворожу нам прокляту Москву.
-
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14.09.2023 11:27 Ответить
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14.09.2023 11:30 Ответить
І з отаких довбой@бів вся засрашка складається🤦
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14.09.2023 11:54 Ответить
Посадити августіна на пляшку.
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14.09.2023 11:53 Ответить
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14.09.2023 12:05 Ответить
ця демократія з шпигунами надто дорого коштує для безпеки ,ліквідуйте вже ці фсбешні контори!
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14.09.2023 12:38 Ответить
Эта фашистская ФСБшная скотина, которая называет себя священником не должна быть пущена обратно в Украину, как и вся МПЦшная сволочь должна быть выкинута на помойку из Украины.
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14.09.2023 13:33 Ответить
 
 