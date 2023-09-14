Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан

Митрополит Белоцерковский и Богуславский (УПЦ МП) Августин (светское имя Маркевич Адам Иванович) принимал участие в служении с духовенством РПЦ в Италии.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Августин в Милане принял участие в Богослужении с духовенством епархии РПЦ в Италии, а также в конференции, организованной местным приходом РПЦ.

"Ай да лукавый Владыко. У нас нет связей с РПЦ МП, это все другое, это фейки и провокации. ... Приход РПЦ МП св. Амвросия Медиоланского в г. Милан и духовенство прихода принадлежит к Администрации РПЦ МП в Италии", – добавил Штефан.

Напомним, ранее глава РПЦ Кирилл призвал россиян идти на войну против Украины и "защищать родину", то есть убивать украинцев.

















