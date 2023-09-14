Митрополит УПЦ МП Августин провел служение с духовенством РПЦ в Италии, несмотря на отрицание связей с русской церковью, - полковник ВСУ Штефан
Митрополит Белоцерковский и Богуславский (УПЦ МП) Августин (светское имя Маркевич Адам Иванович) принимал участие в служении с духовенством РПЦ в Италии.
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Августин в Милане принял участие в Богослужении с духовенством епархии РПЦ в Италии, а также в конференции, организованной местным приходом РПЦ.
"Ай да лукавый Владыко. У нас нет связей с РПЦ МП, это все другое, это фейки и провокации. ... Приход РПЦ МП св. Амвросия Медиоланского в г. Милан и духовенство прихода принадлежит к Администрации РПЦ МП в Италии", – добавил Штефан.
Напомним, ранее глава РПЦ Кирилл призвал россиян идти на войну против Украины и "защищать родину", то есть убивать украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Як ви таке можете говорити?
- Влада за десять років війни з РФ не спромоглася звільнити територію України від РПЦ МП.
І ЙОГО СТВОРЮВАЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний МП,
проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів, СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні УПЦ московського патріархату вона є філіалом кацапської РПЦ, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою ворожу нам прокляту Москву.
-