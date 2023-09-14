Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Березкина, Шульгина, Ахмедова, а также полковника Шуваева, ликвидированного в Украине

Евросоюз продолжает применять санкции против 1 800 человек, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины. Их действие продлено на полгода, однако есть 4 фамилии, которые были исключены из "черного" списка.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальный журнал Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

В начале сентября стало известно, что Европейский суд всеобщей юрисдикции постановил снять санкции с российского бизнесмена Александра Шульгина. Санкции против Фархада Ахмедова, продавшего основные активы в России еще в 2012 году, с самого начала выглядели недоразумением, отмечает The Bell.

А вот почему Еврокомиссия снимает санкции с владельца холдинга ЕСН и медиахолдинга РБК Григория Березкина, названного в санкционном решении "подручным Путина", неясно. Журналисты отмечают, что в отличие от Шульгина и Ахмедова он остается при своих активах и подпадает под европейский критерий "влиятельного бизнесмена".

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Имена россиян были раскрыты 14 сентября. Так, санкции сняли с:

владельца медиахолдинга "РБК" Григория Березкина;

экс-акционера "Нортгаза" Фархада Ахмедова;

экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина;

российского полковника Георгия Шуваева (он был убит в Украине в 2022 году).

"Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2024 года", – говорится в сообщении Совета ЕС.