Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Березкина, Шульгина, Ахмедова, а также полковника Шуваева, ликвидированного в Украине
Евросоюз продолжает применять санкции против 1 800 человек, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины. Их действие продлено на полгода, однако есть 4 фамилии, которые были исключены из "черного" списка.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальный журнал Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.
В начале сентября стало известно, что Европейский суд всеобщей юрисдикции постановил снять санкции с российского бизнесмена Александра Шульгина. Санкции против Фархада Ахмедова, продавшего основные активы в России еще в 2012 году, с самого начала выглядели недоразумением, отмечает The Bell.
А вот почему Еврокомиссия снимает санкции с владельца холдинга ЕСН и медиахолдинга РБК Григория Березкина, названного в санкционном решении "подручным Путина", неясно. Журналисты отмечают, что в отличие от Шульгина и Ахмедова он остается при своих активах и подпадает под европейский критерий "влиятельного бизнесмена".
Имена россиян были раскрыты 14 сентября. Так, санкции сняли с:
- владельца медиахолдинга "РБК" Григория Березкина;
- экс-акционера "Нортгаза" Фархада Ахмедова;
- экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина;
- российского полковника Георгия Шуваева (он был убит в Украине в 2022 году).
"Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2024 года", – говорится в сообщении Совета ЕС.
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за перемогу? - буба!
за пройоби? - американці.
Ідеш завтра на революцію проголошувати шосту французьку республіку?
бо вже всі в шоколаді
і ЄС і сша
торгівля зброєю піднялась в рази
єнеогоносії купуються без проблем через індію
у них все добре
а ми їм пох....й!!!