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Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Березкина, Шульгина, Ахмедова, а также полковника Шуваева, ликвидированного в Украине

росія,санкції

Евросоюз продолжает применять санкции против 1 800 человек, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины. Их действие продлено на полгода, однако есть 4 фамилии, которые были исключены из "черного" списка.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальный журнал Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

В начале сентября стало известно, что Европейский суд всеобщей юрисдикции постановил снять санкции с российского бизнесмена Александра Шульгина. Санкции против Фархада Ахмедова, продавшего основные активы в России еще в 2012 году, с самого начала выглядели недоразумением, отмечает The Bell.

А вот почему Еврокомиссия снимает санкции с владельца холдинга ЕСН и медиахолдинга РБК Григория Березкина, названного в санкционном решении "подручным Путина", неясно. Журналисты отмечают, что в отличие от Шульгина и Ахмедова он остается при своих активах и подпадает под европейский критерий "влиятельного бизнесмена".

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Имена россиян были раскрыты 14 сентября. Так, санкции сняли с:

  • владельца медиахолдинга "РБК" Григория Березкина;
  • экс-акционера "Нортгаза" Фархада Ахмедова;
  • экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина;
  • российского полковника Георгия Шуваева (он был убит в Украине в 2022 году).

"Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2024 года", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Автор: 

санкции (11257) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+7
за санкції у нас відповідає товарісч Ермак...
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14.09.2023 11:25
+3
які вони дурні та недальновидні...
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14.09.2023 11:36
+3
Ми це хто, французи?
Ідеш завтра на революцію проголошувати шосту французьку республіку?
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14.09.2023 12:38
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Потихоньку, не спеша и удавят касапёныша...
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14.09.2023 11:25 Ответить
за санкції у нас відповідає товарісч Ермак...
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14.09.2023 11:25 Ответить
які вони дурні та недальновидні...
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14.09.2023 11:36 Ответить
Вони то якраз не дурні і дальновидні, і роблять це у своїх інтересах,а не в інтересах України,а ви прочитавши новину де з кацапів котрі спонсорують війну проти вашого народу зняли санкції чомусь вирішили,що вони дурні Якраз таки ні,хитрі і зовсім не дурні, просто вам в контексті того,що кацапи на вас напали хотілося би бачити зовсім інше,але у них є своє бачення цього
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14.09.2023 11:53 Ответить
Да, да.. У них "слабый интеллектуальный потенциал". Не то что у тебя с Мишей Подоляком, ото умищи!!
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14.09.2023 12:32 Ответить
відповідальнісь в Україні:
за перемогу? - буба!
за пройоби? - американці.
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14.09.2023 11:37 Ответить
Это уже плохой сигнал для нас. То НАТО, теперь ЕС. А мы точно правильный путь выбрали?
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14.09.2023 11:46 Ответить
А у нас є вибір???
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14.09.2023 11:57 Ответить
Выбор есть всегда. Главное хорошо подумать, прежде чем сделать какой-то выбор.
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14.09.2023 12:49 Ответить
Ми це хто, французи?
Ідеш завтра на революцію проголошувати шосту французьку республіку?
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14.09.2023 12:38 Ответить
Ну шуваеву уже рох есть санкции или нет,ему черти покруче санкции вводят
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14.09.2023 11:51 Ответить
ще трохи і знімуть все з всіх..
бо вже всі в шоколаді
і ЄС і сша
торгівля зброєю піднялась в рази
єнеогоносії купуються без проблем через індію
у них все добре
а ми їм пох....й!!!
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14.09.2023 14:32 Ответить
"Кац предлагает здаться!"Найнадійніше поступати так як з полковником шуваєвим-ввели санкції,застрелили,зняли санкції.І так з кожним кацапом.Можно навіть пропустити-ввели санкції,краще знищили...
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14.09.2023 14:56 Ответить
Браво!
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14.09.2023 15:50 Ответить
В четвертого найкраща причина зняття санкцій! Нехай у всіх так знімуться
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14.09.2023 16:27 Ответить
Розовые пони не то что воевать не способны, они даже не способны нормально помогать тем кто воюет прикрывая их изнеженные жопы.
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14.09.2023 19:26 Ответить
 
 