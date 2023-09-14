Украина получит от США грант в размере $1,25 млрд через Целевой фонд Всемирного банка
Госбюджет Украины получит от Соединенных Штатов грант в размере 1,25 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также работающих на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).
"Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках Проекта PEACE in Ukraine позволила правительству Украины выполнять основные государственные функции на национальном и региональном уровнях, в том числе решать определенные социальные вопросы по поддержке населения", - отметила заместитель министра финансов Ольга Зикова.
Благодаря Проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и ссуд на общую сумму 19,5 млрд долларов США и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов США – гранты.
Кроме того, в ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) и направление средств в государственный бюджет Украины.
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Група має плани постійного базування на території посольства США де йому підготовлено відповідні умови.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Контролери вже на місці
не надасте? - ми перестанемо за вас биться, сраний захід.
Україна ж за захід бьється, амстердами, лондони, нью йоркі не за себе ні...
а надання допомоги Україні, це не допомога, а інвестіції заходу в захід.
цікава така думка (лапін).....
кацапи теж саме мурличять, шо вони бьються з західом який бьеться з ними руками України...
Портнікова, після Шевченківської премії, неможливо слухати...
"це щястя України, шо в неї такий емоційний президент, який людина - який може зобідитися на весь світ"
ну дайте йому щє якусь премію....