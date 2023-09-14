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Новости Помощь Украине
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Украина получит от США грант в размере $1,25 млрд через Целевой фонд Всемирного банка

сша

Госбюджет Украины получит от Соединенных Штатов грант в размере 1,25 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также работающих на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).

"Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках Проекта PEACE in Ukraine позволила правительству Украины выполнять основные государственные функции на национальном и региональном уровнях, в том числе решать определенные социальные вопросы по поддержке населения", - отметила заместитель министра финансов Ольга Зикова.

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Благодаря Проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и ссуд на общую сумму 19,5 млрд долларов США и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов США – гранты.

Кроме того, в ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) и направление средств в государственный бюджет Украины.

Автор: 

Всемирный Банк (447) США (26409) грант (27)


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Поділіть комуналку на 3 на ці гроші.. Ми розуміємо що Армія це Наші Янголи охоронці, але Ми скоро повиздихуєм з цією кацапотою..
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14.09.2023 11:54 Ответить
США відправляє в Україну групу спеціалістів з міністерства оборони та міністерства фінансів для повного всеосяжного оперативного моніторингу використання фінансової і технічної допомоги яку надано Україні.
 Група має плани постійного базування на території посольства США де йому підготовлено відповідні умови.

Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Контролери вже на місці
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14.09.2023 12:08 Ответить
Видати їх самим незахищеним -
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14.09.2023 12:12 Ответить
Без пафоса- лучше сразу отдайте Агрохимии, Шаурме и Ермачили. Так хоть народу меньше прийдется после войны возвращать. А эти чепушилы, пусть с этих денег налог на прибыль заплатят, так хоть что-то державе останется
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14.09.2023 12:28 Ответить
надайте гроші й відебіться...
не надасте? - ми перестанемо за вас биться, сраний захід.
Україна ж за захід бьється, амстердами, лондони, нью йоркі не за себе ні...
а надання допомоги Україні, це не допомога, а інвестіції заходу в захід.
цікава така думка (лапін).....
кацапи теж саме мурличять, шо вони бьються з західом який бьеться з ними руками України...
Портнікова, після Шевченківської премії, неможливо слухати...
"це щястя України, шо в неї такий емоційний президент, який людина - який може зобідитися на весь світ"
ну дайте йому щє якусь премію....
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14.09.2023 12:31 Ответить
Так зелене чмо вже похвасталось що додасть на медицину і на освіту.
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14.09.2023 12:46 Ответить
 
 