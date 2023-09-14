Путин хотел восстановить славу Российской империи, а теперь умоляет Ким Чен Ына о помощи, - Госдеп США

То, что РФ обращается за помощью в КНДР, показывает, как война против Украины развивается для Кремля.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает оказать полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", – отметил он.

Миллер сказал, что у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали военные поставки. В то же время, то, что Россия обращается за помощью в КНДР, показывает, как развязанная против Украины война развивается для Кремля.

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч русских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", - сказал спикер Госдепа, добавив, что США введут санкции как против РФ, так и против Северной Кореи "без колебаний".

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