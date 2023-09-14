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Путин хотел восстановить славу Российской империи, а теперь умоляет Ким Чен Ына о помощи, - Госдеп США

чен,путін,кім,ин

То, что РФ обращается за помощью в КНДР, показывает, как война против Украины развивается для Кремля.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает оказать полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", – отметил он.

Миллер сказал, что у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали военные поставки. В то же время, то, что Россия обращается за помощью в КНДР, показывает, как развязанная против Украины война развивается для Кремля.

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч русских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", - сказал спикер Госдепа, добавив, что США введут санкции как против РФ, так и против Северной Кореи "без колебаний".

Смотрите: Ким Чен Ын выпил за здоровье Путина и пожелал ему победы в войне. ВИДЕО

Автор: 

Госдепартамент США (1818) путин владимир (31214) Ким Чен Ын (178)


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Топ комментарии
+31
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14.09.2023 12:07
+28
Яка чудова у них слава - труп Леніна в центрі Москви, прапор Власова на Кремлі, царська курка-мутант на гербі, компартія в Думі, депутати, якої їздять на шестисотих мерседесах, православ'я з натовпами мусульман, "боротьба з нацизмом" під лозунгами Геббельса з уст Путіна.....
Шизофренія у них, а не слава. Причому прогресуюча.
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14.09.2023 12:05
+22
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14.09.2023 12:13
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Правила форума Совет форумчан
Теперь он відновит славу Монголии.
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14.09.2023 11:57 Ответить
-- Господа! -- воскликнул Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
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14.09.2023 12:07 Ответить
від Вєлікороссії через Мало-Новороссію до Жовтороссії
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14.09.2023 12:21 Ответить
до отсосіївсегомира
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14.09.2023 12:24 Ответить
від твоїх слів монголи аж з юрт повискакували...
шо мелеш - де корейці а де монголи
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14.09.2023 12:23 Ответить
Всі імперіі накрилися --- швидше б рашка в тартарари
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14.09.2023 11:58 Ответить
у історії свої виміри часу. коли імперії накрились, то про недоімперії мова взагалі не йде. це неминучий історичний процес.
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14.09.2023 12:06 Ответить
а то і є тартарія згідно карт15-17 століття
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14.09.2023 12:16 Ответить
"Какая кухня - такая и песня!" (с)
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14.09.2023 11:59 Ответить
Видатна імперія - це, крім потужної армії, ще і передова культура.
Де там культура кацапська зараз у світі? Десь в дірці між США/ЄС і Японією.
Армія в процесі.
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14.09.2023 11:59 Ответить
а взагалі щось, що можна назвати культурою там існувало?
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14.09.2023 12:40 Ответить
На жаль, так. Література і музика імперських часів і досі знана у світі. Та після 1917 року позиції росії в культурному світі впали від передових до "якась незрозуміла хєрня на задніх рядах". Відновленню вже не підлягають.
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14.09.2023 12:42 Ответить
Зараз там не роблять нічого, що варте підвищеної уваги. Навіть інтернет-мемів нормальних немає.
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14.09.2023 13:31 Ответить
якби вона була знаною не тому, що воно собою представляло щось що має культурну цінність, досягнення, щось нове, наприклад графоманство тОлстого, а тому, що була мода на щось з залісся, типа обана там щось пишуть, опа - балєт, ну типа як щось незвичне, як дикунів африканських показували чи індіанців.
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14.09.2023 13:39 Ответить
Да-а-а... одно Му-му чего стоит, перл мировой культуры. Остальное на таком же уровне или еще хлеще.
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14.09.2023 16:50 Ответить
https://www.amazon.com/Crime-Punishment-Volokhonsky-Translation-Classics/dp/0679734503/ref=sr_1_1?crid=2OEEE2Z5MW593&keywords=dostoevsky+books&qid=1694759621&sprefix=dosto%2Caps%2C238&sr=8-1 Crime and Punishment
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15.09.2023 09:36 Ответить
Дааа...так обосраться это надо уметь)
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14.09.2023 12:00 Ответить
Національна риса русні - ********* самовпевненість в купі зі зневажанням всіх інших. За що я особисто їх і не люблю.
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14.09.2023 12:03 Ответить
Це великорусскій шовінізм називається.
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14.09.2023 12:48 Ответить
Нет, это касается всех проживающих на той сраной территории, не только так называемых узких. Даже хохлы прожившие 10 - 15 лет набираются этих мерзких привычек.
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14.09.2023 16:55 Ответить
Закінчиться все талонами на жратву.
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14.09.2023 12:01 Ответить
талони на жрачку замість бензину дрова, слава пут ыну!
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14.09.2023 12:10 Ответить
перейме ідеї чучхе, переназвавши їх в ***** ))
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14.09.2023 12:02 Ответить
ІДЕЇ ПУТ ХЕ ВЖЕ ДІЮТЬ!
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14.09.2023 12:11 Ответить
Бо Ми породили це історичне непорозуміння, Нам його і закопували..
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14.09.2023 12:02 Ответить
Це непорозуміння породив Березовський, Гусинський разом з алкашем Ельциним.
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14.09.2023 12:14 Ответить
Ні, вони відновили це "непорозуміння". А суть породжене воно було значно раніше, ще монголо-татарською навалою. Інша справа, що вони вкрали собі назву, вкрали саме в нас...
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14.09.2023 12:20 Ответить
Слава Рус имп.-что это?
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14.09.2023 12:05 Ответить
Що тобі не зрозуміло?
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14.09.2023 12:06 Ответить
гавно это...
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14.09.2023 12:23 Ответить
Яка чудова у них слава - труп Леніна в центрі Москви, прапор Власова на Кремлі, царська курка-мутант на гербі, компартія в Думі, депутати, якої їздять на шестисотих мерседесах, православ'я з натовпами мусульман, "боротьба з нацизмом" під лозунгами Геббельса з уст Путіна.....
Шизофренія у них, а не слава. Причому прогресуюча.
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14.09.2023 12:05 Ответить
Курка монгольська.
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14.09.2023 12:07 Ответить
Візантійська.
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14.09.2023 12:22 Ответить
Коротше, теж не ісконная.
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14.09.2023 12:24 Ответить
Ці е кацапи так кажуть, брешуть.
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14.09.2023 12:49 Ответить
Старший кацап как и вся кацапня - жалкое посмешище. Пока они пальцем в жопе ковырялись наши хлопцы отминусили хорошо в Крыму
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14.09.2023 12:07 Ответить
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14.09.2023 12:07 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
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14.09.2023 12:15 Ответить
Кри́мська війна́ (1853-1856), або Східна війна - війна між Російською Імперією і союзницькими військами Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства за панування на Близькому Сході та Балканах. Війна закінчилась поразкою Російської імперії та підписанням Паризького мирного договору.

Учасники конфлікту, а також Австрія та Пруссія, зібралися в Парижі на міжнародний конгрес. Глава російської делегації граф Олексій Орлов 30 березня 1856 року підписав капітуляцію Російської імперії.

Війна закінчилася Паризьким миром 1856 року. Він позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від претензій на Молдовське князівство, Валахію та південну Бессарабію. Російського імператора позбавили покровительства над християнами Османської імперії, замінивши колективним патронатом усіх великих держав. План розширення впливу Російської імперії на південь провалився.
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14.09.2023 12:31 Ответить
Повна картина результатів зустрічі хєрова для @уйла
Кім, як справжній друг кацапів , зарядив @уйлу в обмін на БК чималий список: космічні супутникові та ракетні технології, у військових та цивільних галузях, технології твердопаливних балістичних ракет, технології усього наявного у кацапстану ппо, авіаційні технології, військові та цивільні, технології систем звязку, зокрема супутникового, ну і дрібнота - продукти харчування, пальне, газ
@уйло трішки при@уїв
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14.09.2023 12:08 Ответить
А забув... Кім ще хоче від @уйла атомні технології. Ну так, про всяк випадок
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14.09.2023 12:11 Ответить
Звідки такий "інсайд"?
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14.09.2023 12:23 Ответить
Світан розповідає
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14.09.2023 12:25 Ответить
Мене його заголовки бісять. По ним ЗСУ вже всі зс рф щонайменше тричі розгромили.
Не викликають довіри люди, які привертають увагу таким чином.
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14.09.2023 12:27 Ответить
За інші джерела - після війни. Не можна
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14.09.2023 12:28 Ответить
Є ще такий собі "єнєрал СЗР", який попереджав ще на початку літа про скорий підрив Курської АЕС. Ну і де?
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14.09.2023 12:30 Ответить
Ви усьому вірите, про що "попереджають"? Моя субєктивна думка - більшість інфи від нашої воєнної розвідки саме для вух русні за принципами Сунь Цзи.
А більшість "колишніх" - набивають собі "ціну", видаючи в етер сенсації
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14.09.2023 12:33 Ответить
Взагалі не вірю "інсайдам", розглядаю їх лише як елемент інформаційної війни, де необізнана людина не розрізнить правду від дези.
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14.09.2023 12:36 Ответить
Ви асболютно праві - "інсайди" є невідємною частиною та інструментом інформаційної війни.
Адже встановити достовірне джерело та істину неможливо - "інсайд"
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14.09.2023 12:39 Ответить
На загал - Генштаб ЗСУ. Ото саме надійне джерело
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14.09.2023 12:34 Ответить
Ты что-нибудь слышал про "умышленное введение в заблуждение врага во время войны""информационная пропаганда"? Некоторые инсайды выкидываются не для тебя а для других "зрителей"
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14.09.2023 12:49 Ответить
Знаю, тому і не вірю їм.
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14.09.2023 12:50 Ответить
ця інфа показує, як навіть наші союзники не розуміють сутті війни, яку розпочали касапи з ****** на чолі проти всього цивілізованого світу.
По-перше, сама ця війна розпочалась не в 2022-му, навіть не в 2014-му, а в 2008-му нападом на Грузію.
По-друге, підготовка до цієї гарячої фази (саме в названі вище роки) з окупацією чужих територій була в гібридному варіанті ще в 1991-му, одразу після розпаду совка: це війна в Придністров'ї та Абхазії з фактичним відторгненням в Молдови і Грузії суверених територій. Тобто, не ***** починав оці імперіалістичні війни; це розпочав сам т.зв. касапський народ на чолі з Єльциним. А вже продовжив проти Грузії та України на чолі з ******.
Іншими словами: Це не ***** - імператор+диктатор і корінь цієї імперії зла; це саме той недонарод, який потребує такого фюрера. Був би Єльцин - з Єльциним би почав гасити Грузію і Україну; а, можливо, й весь Кавказ.
По-третє. Не можна говорити про те, ніби вони хочуть слави своєї імперії... бо вони просто - імперці, які хочуть передовсім колонізації навколішних територій разом з населяючими ці території народами. Бо це - така суть імперії.
Потрібна така точність...
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14.09.2023 12:12 Ответить
А висновок з цього розуміння потрібен один: для цивілізованого світу потрібен розвал чинної касапської імперії...
Інакше діла не буде. Інакше спокою в світі не досягти.
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14.09.2023 12:16 Ответить
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14.09.2023 12:13 Ответить
Це називається харчовий ланцюжок людоїдів.
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14.09.2023 12:48 Ответить
Хазяина прибыл
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14.09.2023 13:48 Ответить
вперше з тобою погоджуюсь.
Я цей твій висновок обгрунтував вище.
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14.09.2023 12:17 Ответить
Одне але в серпні 2008 року президентом номінально був Медведєв і це в принципі підтверджує що корінь зла таки самі кацапи
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14.09.2023 13:06 Ответить
президентом тоді був фунт тільки через обмеження в конституції параші.
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14.09.2023 13:17 Ответить
..смерть выродкам болот мацковии
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14.09.2023 12:18 Ответить
Пришло время намазать себя новичком и тихо где-то засохнуть в углу, пока крепостные сами на кол не посадили.
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14.09.2023 12:19 Ответить
Не по статусу Держдепу заниматься детским троллингом.
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14.09.2023 12:20 Ответить
Імератор невдаха,лузєр та посміховисько,з ордером на арешт
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14.09.2023 12:20 Ответить
Похоже, что Путин потянет за собой в могилу и Кім Чен Ина
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14.09.2023 12:21 Ответить
ЗРАЗУ ВИДНО ДЕ ХОЗЯЇН А ДЕ ХОЛУЙ ХОЗЯЇНА!😂
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14.09.2023 12:21 Ответить
Від імператорів колись до гебешника сьогодні всі вони серійні вбивці з манією величі, народ раші в більшості, люмпенізовані та агресивні алкоголіки, світова спільнота не припиняє спроби з цим сміттям домовлятися, їм треба або прозріти або готуватись до знищення
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14.09.2023 12:24 Ответить
Так ось хто виявляється великий геостратег та політик…

Олексій Голобуцький:
Кореєзнавець Сун-Юн Лі на тлі візиту Кім Чен Ина до РФ висунув в інтерв'ю Sky News власне припущення: що Путін купить в Ина не тільки снаряди, але й робітників.
--
"Путін хоче отримати від Північної Кореї **********, протитанкові артилерійські снаряди та, можливо, робочу силу - тобто північнокорейських солдатів, які діятимуть у прикордонному районі між Росією та Україною. ...Зараз Росія потребує додаткових людських ресурсів у зв'язку з великими втратами та жертвами, які вона несе у цій "СВО". У Північній Кореї уряд не надто поважає людське життя та життя власного народу. Тому у таких переговорах між двома сторонами є утилітарний, прагматичний аспект".
--
В принципі, Лі правий: Ин буде у виграші, навіть як продасть хоч кількадесят тисяч своїх корейців з 25-х мільйонів за скількись тонн продовольства. Бійці з них ніякі, з осені до весни ще й клімат не переноситимуть - але ми все одно вимушені будемо витрачати ресурси на їх утилізацію.

А от як поставляться самі росіяни до такої заміни, сказати складно. Мешканці Москви і Пітєра, звісно, зрадіють і підтримка Путіна зросте: бо так за них вмиратимуть корейці.

Але от мешканці інших регіонів, для яких війна - чи не єдиний спосіб заробітку і обміну своїх непридатних алкашів хоча би на продукти і дрова, ще й на якісь гроші... Тобто, велика Росія може, навпаки, обуритись такою ініціативою: що корейці відбирають в них заробіток, можливість сито їсти і виплати для родичів.



Тому в контексті березневих виборів Путіна доведеться дуже прискіпливо вивчити це питання щодо кожного регіону: чи збільшить така заміна росіян на корейців його підтримку, чи навпаки.

Те, що покупка корейських тушок йтиме в розріз з усіма міжнародними угодами і з резолюціями ООН, звісно, нікого в Росії не хвилюватиме.
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14.09.2023 12:24 Ответить
чи збільшить така заміна росіян на корейців його підтримку, чи навпаки
Вважаєте, ***** цікаво, підтримує його населення чи ні? Серйозно?
Йому цікаво, чи слухається воно.
Нехай не підтримують, аби накази виконували мовчки.
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14.09.2023 12:57 Ответить
імпєрія була та залишилася отсосійською
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14.09.2023 12:26 Ответить
Это новая эра в развитии двух стран по программе "Снаряды в обмен на собак"....
Теперь на рассии никто гавкать не будет - в прямом и переносном смысле!
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14.09.2023 12:30 Ответить
Та це просто тролінг американців,північнокорейське чучхе який залежить від Китаю наділяють самостійністю що б путіну-***** зберегти трохи обличчя) Насправді ось що відбувається,що отримає КНР від цього?-звичайно це військові технології КімЧенИн люб'язно попросить те що йому наказали господарі..
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14.09.2023 12:32 Ответить
''Такую страну просралі''! Всі імперії припиняють існування. В імперію *уйла пора забити останній цвях. А *уйлу кілок в серце, осиковий!
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14.09.2023 12:40 Ответить
Які бравурні фрази від США: "хотіли ру-імперію, тепер благают кім чен ина" / "були 2-ми у світі, стали 2-ми в Україні".

Нам від того не легше: санкції так і не запрацювали (ніякі, ніде), ще й ссуться щось з цим робити (не дай боже ескалація). Зате пафосу на словах...
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14.09.2023 12:44 Ответить
Корейський пончик знов своєму бидлу зменшить норму рису.
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14.09.2023 12:47 Ответить
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14.09.2023 12:48 Ответить
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14.09.2023 12:57 Ответить
В Києві, якраз не Владімирами називали князів, а Володимирами. Одне х**ло назвали Владімір.
На стінах собору Святої Софії Київської вченими знайдено автетичні 318 графіті на фресках, що збереглись , але новітні дослідження колеги В'ячеслава Корнієнка значно збільшили цю цифру, досліджено понад 7 тисяч настінних «видряпаних» написів (бо ж графіті з італійської мови перекладається як «видряпувати»).
Князь Володимир Святославич (Володимир Великий) не лише почав будувати храм Святої Софії, який добудовував його син Ярослав Мудрий, але й залишив на стінах храму свої автографи, «маркери».
З повагою.
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14.09.2023 13:14 Ответить
Так московити підписали 17-метрову скульптуру великого київського князя Володимира, яку встановили 2016 року на території Кремля. І умудрились втулити у короткий текст три фейки. Перший. Ім'я князя насправді - Володимир, а не Владімір!
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14.09.2023 13:29 Ответить
Теж хотів це саме написати. Пиня має такий стосунок до Києва як роми до Риму.
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14.09.2023 13:41 Ответить
кгбшный совкодрочер хотел воссоздать совок 2, а не империю.
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14.09.2023 13:03 Ответить
Якби совок, таким як він був, то це ще півбіди. Натомість виходить щось незрозуміле й абсурдно-шизофреничне
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14.09.2023 13:15 Ответить
Про яку славу йде мова?
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14.09.2023 13:13 Ответить
може содомія та зоофілія
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14.09.2023 13:47 Ответить
ви нє панімаєтє, в етом і єсть вєлічіє,

стать на калєні,
а патом долго і вєлічєствєнно вставать с калєн
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14.09.2023 20:06 Ответить
 
 