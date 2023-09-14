Путин хотел восстановить славу Российской империи, а теперь умоляет Ким Чен Ына о помощи, - Госдеп США
То, что РФ обращается за помощью в КНДР, показывает, как война против Украины развивается для Кремля.
Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает оказать полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", – отметил он.
Миллер сказал, что у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали военные поставки. В то же время, то, что Россия обращается за помощью в КНДР, показывает, как развязанная против Украины война развивается для Кремля.
"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч русских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", - сказал спикер Госдепа, добавив, что США введут санкции как против РФ, так и против Северной Кореи "без колебаний".
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-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.
шо мелеш - де корейці а де монголи
Де там культура кацапська зараз у світі? Десь в дірці між США/ЄС і Японією.
Армія в процесі.
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Шизофренія у них, а не слава. Причому прогресуюча.
Учасники конфлікту, а також Австрія та Пруссія, зібралися в Парижі на міжнародний конгрес. Глава російської делегації граф Олексій Орлов 30 березня 1856 року підписав капітуляцію Російської імперії.
Війна закінчилася Паризьким миром 1856 року. Він позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від претензій на Молдовське князівство, Валахію та південну Бессарабію. Російського імператора позбавили покровительства над християнами Османської імперії, замінивши колективним патронатом усіх великих держав. План розширення впливу Російської імперії на південь провалився.
Кім, як справжній друг кацапів , зарядив @уйлу в обмін на БК чималий список: космічні супутникові та ракетні технології, у військових та цивільних галузях, технології твердопаливних балістичних ракет, технології усього наявного у кацапстану ппо, авіаційні технології, військові та цивільні, технології систем звязку, зокрема супутникового, ну і дрібнота - продукти харчування, пальне, газ
@уйло трішки при@уїв
Не викликають довіри люди, які привертають увагу таким чином.
А більшість "колишніх" - набивають собі "ціну", видаючи в етер сенсації
Адже встановити достовірне джерело та істину неможливо - "інсайд"
По-перше, сама ця війна розпочалась не в 2022-му, навіть не в 2014-му, а в 2008-му нападом на Грузію.
По-друге, підготовка до цієї гарячої фази (саме в названі вище роки) з окупацією чужих територій була в гібридному варіанті ще в 1991-му, одразу після розпаду совка: це війна в Придністров'ї та Абхазії з фактичним відторгненням в Молдови і Грузії суверених територій. Тобто, не ***** починав оці імперіалістичні війни; це розпочав сам т.зв. касапський народ на чолі з Єльциним. А вже продовжив проти Грузії та України на чолі з ******.
Іншими словами: Це не ***** - імператор+диктатор і корінь цієї імперії зла; це саме той недонарод, який потребує такого фюрера. Був би Єльцин - з Єльциним би почав гасити Грузію і Україну; а, можливо, й весь Кавказ.
По-третє. Не можна говорити про те, ніби вони хочуть слави своєї імперії... бо вони просто - імперці, які хочуть передовсім колонізації навколішних територій разом з населяючими ці території народами. Бо це - така суть імперії.
Потрібна така точність...
Інакше діла не буде. Інакше спокою в світі не досягти.
Я цей твій висновок обгрунтував вище.
Олексій Голобуцький:
Кореєзнавець Сун-Юн Лі на тлі візиту Кім Чен Ина до РФ висунув в інтерв'ю Sky News власне припущення: що Путін купить в Ина не тільки снаряди, але й робітників.
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"Путін хоче отримати від Північної Кореї **********, протитанкові артилерійські снаряди та, можливо, робочу силу - тобто північнокорейських солдатів, які діятимуть у прикордонному районі між Росією та Україною. ...Зараз Росія потребує додаткових людських ресурсів у зв'язку з великими втратами та жертвами, які вона несе у цій "СВО". У Північній Кореї уряд не надто поважає людське життя та життя власного народу. Тому у таких переговорах між двома сторонами є утилітарний, прагматичний аспект".
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В принципі, Лі правий: Ин буде у виграші, навіть як продасть хоч кількадесят тисяч своїх корейців з 25-х мільйонів за скількись тонн продовольства. Бійці з них ніякі, з осені до весни ще й клімат не переноситимуть - але ми все одно вимушені будемо витрачати ресурси на їх утилізацію.
А от як поставляться самі росіяни до такої заміни, сказати складно. Мешканці Москви і Пітєра, звісно, зрадіють і підтримка Путіна зросте: бо так за них вмиратимуть корейці.
Але от мешканці інших регіонів, для яких війна - чи не єдиний спосіб заробітку і обміну своїх непридатних алкашів хоча би на продукти і дрова, ще й на якісь гроші... Тобто, велика Росія може, навпаки, обуритись такою ініціативою: що корейці відбирають в них заробіток, можливість сито їсти і виплати для родичів.
Тому в контексті березневих виборів Путіна доведеться дуже прискіпливо вивчити це питання щодо кожного регіону: чи збільшить така заміна росіян на корейців його підтримку, чи навпаки.
Те, що покупка корейських тушок йтиме в розріз з усіма міжнародними угодами і з резолюціями ООН, звісно, нікого в Росії не хвилюватиме.
Вважаєте, ***** цікаво, підтримує його населення чи ні? Серйозно?
Йому цікаво, чи слухається воно.
Нехай не підтримують, аби накази виконували мовчки.
Теперь на рассии никто гавкать не будет - в прямом и переносном смысле!
Нам від того не легше: санкції так і не запрацювали (ніякі, ніде), ще й ссуться щось з цим робити (не дай боже ескалація). Зате пафосу на словах...
На стінах собору Святої Софії Київської вченими знайдено автетичні 318 графіті на фресках, що збереглись , але новітні дослідження колеги В'ячеслава Корнієнка значно збільшили цю цифру, досліджено понад 7 тисяч настінних «видряпаних» написів (бо ж графіті з італійської мови перекладається як «видряпувати»).
Князь Володимир Святославич (Володимир Великий) не лише почав будувати храм Святої Софії, який добудовував його син Ярослав Мудрий, але й залишив на стінах храму свої автографи, «маркери».
З повагою.
стать на калєні,
а патом долго і вєлічєствєнно вставать с калєн