За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 9 оккупантов и 19 квадрокоптеров. ИНФОГРАФИКА

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 9 оккупантов, 1 танк, 1 боевая бронированная машина и 19 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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