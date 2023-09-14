За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 9 оккупантов и 19 квадрокоптеров. ИНФОГРАФИКА
Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС ВСУ.
"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 9 оккупантов, 1 танк, 1 боевая бронированная машина и 19 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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