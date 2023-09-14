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Новости Агрессия России против Украины
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На оккупированных территориях россияне ищут тех, кто не пришел на выборы и вывозят их в пыточные, - ОК "Південь"

окупанти,маріуполь

Российские захватчики пытаются выискивать тех, кто не явился на выборы, скрывавшихся, тех, кто не получил паспорт РФ. Людей похищают и вывозят в пыточные.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наблюдаем в некоторых местностях временно оккупированных территорий, что россияне пытаются выискивать тех, кто не явился на выборы, скрывавшихся, тех, кто не получил паспорт РФ. Принимают к ним полицейское давление, похищают людей, вывозят в пыточные. В некоторых случаях пытаются собрать в одном месте и проводить свою пропагандистско-разъяснительную работу", - сказала Гуменюк.

На оккупированных территориях из местного населения продолжают формирование так называемых отрядов территориальной обороны отдельных населенных пунктов, из которых фактически формируют мобилизационный ресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне свозят на оккупированные территории своих "волонтеров", чтобы они зарисовывали украинские граффити, - Центр национального сопротивления

"Они нуждаются в человеческом ресурсе, люди им нужны и на Запорожском, и на Херсонском направлениях. То, что они пытаются подтягивать из Крыма, удается не очень быстро, поэтому они делают определенную ставку и на местное население. При том, что понимают - люди настроены против них. Они в отчаянии, потому готовы брать даже тех, кого считают, что могут запугать", - отметила Гуменюк.

Автор: 

оккупация (10119) пытки (832) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+11
Іначє підготувались би до широкомасшабного нападу Мордора.
В ПВО біли би клістрони, було би більше ракет, були би не розформовані танкові частини в прилеглих до паРаши та бєлоРаши областях, залишалось би замінованим прикордоння.
Але мудрий нарід схотів іншого.

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14.09.2023 12:27
+8
Другий тур виборів Президена України 2019р.
Херсонська і Запорізька області : за Зеленського проголосувало по 83%.
Луганська область: за Зеленського проголосувало 89%.
Цікаво б спитати в тих, хто залишився живий, як вони, не шкодують про свій вибір?
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14.09.2023 12:18
+7
Нє, не шкодують, бо 73% не мають мозку, нема чим шкодувати. 73%вибрали війну. Українську націю нищать, і всім *****.
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14.09.2023 12:24
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Правила форума Совет форумчан
Другий тур виборів Президена України 2019р.
Херсонська і Запорізька області : за Зеленського проголосувало по 83%.
Луганська область: за Зеленського проголосувало 89%.
Цікаво б спитати в тих, хто залишився живий, як вони, не шкодують про свій вибір?
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14.09.2023 12:18 Ответить
спроецируй пожалуйста как бы было сегодня если бы было иначе,и главное причины.(и да я одинаково блювотно отношусь ко всем возможным претендентам,так что вой по зелеботам отменяется)
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14.09.2023 12:22 Ответить
Іначє підготувались би до широкомасшабного нападу Мордора.
В ПВО біли би клістрони, було би більше ракет, були би не розформовані танкові частини в прилеглих до паРаши та бєлоРаши областях, залишалось би замінованим прикордоння.
Але мудрий нарід схотів іншого.

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14.09.2023 12:27 Ответить
извините за 5 лет не было построено даже патронного завода,откуда ракеты?танки?беспилотники не говоря об авиации
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14.09.2023 12:55 Ответить
Чому ху@ло не пішов в широмасштабний напад у 2019 році?
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14.09.2023 13:02 Ответить
я не знаю хода его мыслей,но думаю не от того что у президента фамилия другая,внутренняя обстановка в Украине такая же
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14.09.2023 13:05 Ответить
Яка ж вона "такая же", якщо новий президент заявив, що закінчив війну в своєму мозку, а в очах ху@ла мир?
І в пріоритеті став асфальт.
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14.09.2023 13:08 Ответить
я только помню взорванные склады,монопольный рынок дизеля и сжиженого газа под мертвичуком...
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14.09.2023 12:57 Ответить
Склади підривались і в Чехії, Болгарії. Хто їх підривав?
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14.09.2023 12:59 Ответить
"нє інтерєсна" тому що руйнує ваші вкиди.
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14.09.2023 13:04 Ответить
😊это все аргументы в пользу вашего кандидата???или вы меня еще обругаете и обольете помоями??кстати я не из 73 и 25,я отношу себя к здравомыслящим,не поддающемся дешевым манипуляциям.
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14.09.2023 13:08 Ответить
Ну ви ж прийшли на суспільно-політичний форум, щоб спілкуватись, дискутувати?
Я і пропоную пояснити, з вашої точки зору, вибухи складів в період 2014-2019 не тільки Україні, а і в країнах, які допомагали Україні саме совковими ************ ( патронами в тому числі ).
Ви ж сам завели про це мову.
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14.09.2023 13:12 Ответить
запросто,только не плюйте в монитор!!вокруг порошенко были те же предатели клептократы,вся история его президентства ничем не отличается ни от кравчука,чучмы,яныка,даже в большинстве те же люди.и скажем начиная с выпуска гиркина,котлов и расформирования добробатов ,взрывы складов я не вижу разницы с разминированием приграничья.и самый интересный пооказатель медведчук...я очень хочу зннать что он напел о своем сотрудничестве с порохом,и мы узнаем об этом перед очередными выборами и вам придется искать нового кумира для подобных форумов
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14.09.2023 13:25 Ответить
Не бачите різниці між підривом складів ворогом і розмінуванням, яке провела сама влада України?
Ну тоді звиняйте ....
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14.09.2023 13:36 Ответить
честно?что кравчук,чучма,пчеловод,шапкотыр что шоколадник что зеленский да и все созывы вр и все кто трется возлее них -воры,мрази,коррупционеры,лжецы,мародеры,конченные негодяи получающие в Украине свой гешефт с последующей эмиграцией!!!!за все 32 года я не припомню ни одной достойной не запамятной фамилии!!!а теперь можешь меня блокировать,у вас же тут форум мнений😁😁😁😁
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14.09.2023 13:48 Ответить
В мене немає можливості когось блокувати.
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14.09.2023 13:57 Ответить
заблокуйте, це російський бот.
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14.09.2023 14:10 Ответить
Хто ділить?
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14.09.2023 13:37 Ответить
постоянно проживающие жители форума,такое ощущение что они тут на работе
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14.09.2023 13:42 Ответить
Хибне "ощущєніє".
І чомусь з форуму злиняла купа тих, хто в 2019 пишались тим, що належать до "73%".
Вони також ділили на 73 і 25.
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14.09.2023 14:01 Ответить
Звертаюсь до здравомислячого .
Звісно , за період 2014-19 рр. не відбулося масштабної перебудови держінституцій.Не запрацювала в повній мірі люстрація всіх яникових чинуш, прокурорів і суддів.
Але зміни почалися.Медична мафія , митниця , судова гілка засуєтилися ,бо закони почали їм перешкоджати в дерибані держказни.За 5 років такі зміни не можуть перетворити державу корумпованою і колаборантською владо яника на міцну і патріотичну країну в цілому.
Демократичні зміни проходять десятиліттями.І їх треба колись починати.
Але ж ...населення не захотіло чекати.
Повірило в солодкі обіцянки мафіозних структур.
Результат - війна , вбиства , кров і спалена земля !!!
А тепер відкрийте нам свого здравомислячого кандидата на посаду президента , який би за наступних 5 років провів очікувані зміни , не допустив війни і перетворив Україну на цивілізовану дем.країну ???????
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14.09.2023 14:07 Ответить
навіщо вигдувати щось, коли перед очима попередній період 2014-2019р. відчуй різницю, як кажуть.
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14.09.2023 12:27 Ответить
пару положительных примеров из того периода,плиз.а потом сложи возможно положительное и весь негатив и зашквары того периода.по сути кроме громких девизов и не останеться ничего!
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14.09.2023 12:49 Ответить
Я не розумію, що порівнювти. Безвіз і війну? Реформи і корупцію? Державницьку політику і "какая разніца"? Я щось пропусив?
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14.09.2023 13:50 Ответить
пример хоть одной удачной реформы,в последствии неотреформированной по новой!??!?
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14.09.2023 13:54 Ответить
-Реформа поліції і медична, без сумніву, були дуже успішні.
-Військова, якщо так можна назвати фактичне створення армії з нуля.
-Переведення державних закупівель через Прозорро.
-Реформи в наданні адміністративних послуг (ЦНАПи і інше). Тут просіше перелічити, що було невдалим (судов, але це питання не одного терміну).
Це те що можна назвати просто зараз по пам'яті, не згадуючи.
Останні 4 роки я не чув про реформи взагалі, не знаю з чим порівнювати. Дія хіба що? Але мобільний додаток за 4 роки? Причому такий собі?
Я вже томився відповідати на очевидні запитання, може самі перелічите "досягнення" останніх 4-х років, чи ви тільки з коми вийшли?
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14.09.2023 14:07 Ответить
чекайте, ви ж писали, що ви не зедебіл?
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14.09.2023 14:08 Ответить
Нє, не шкодують, бо 73% не мають мозку, нема чим шкодувати. 73%вибрали війну. Українську націю нищать, і всім *****.
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14.09.2023 12:24 Ответить
а у вас простите у самого какой уровень IQ??просто интересно есть хоть с чем сравнивать??
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14.09.2023 12:53 Ответить
ось це я написав своему однокласніку-зелебобіку - спочатку воно топило за Зе, а потім воно не розуміє, а як так сталося ...
я досі дивуюсь, що люди не розуміють прямого зв'язку між своїм вибором на дільниці і життям, яке отримали. Ось наприклад: у 2004 були Вибори, Яник і Ко їх зфальшували, був Майдан. Яник був пророссійским, пугав нас "бандеровцами" и те що прийде до влади Ющенко - закриють авіаційни заводи, промисловість і т.д. Народ вийшов проти фальсифікацій, відстояв свій вибір. Проходить 5 років - "Спасибо жителям Бимбаса за Президента 3,14дараса" - вибрали Яника - який ітог ?? Харьковські угоди, агенти ФСБ у владі, росіяни на постах у Мін.Оборони, СБУ тощо ...набрали кредитів в рашці, проїли бюджет, розвал армії, "Ні Євроінтеграції, Ні НАТО"... знову Майдан, Яник з посіпаками біжить, залишає в Україні дирку у бюджеті, захват Криму, захват частини Донбасу. Ось це ітог голосування тих, кому "не нужны нахлебники из Евросоюза" и тех кормильцев, хто годував усю Україну. Вибрали Порошенко - зупинили російську навалу, почали вводити санкції, створили міжнародну коаліцію, стали відроджувати Армію, створили власну незалежну Церкву... а що далі? Мудрий нарід "устал ат вайны", вибрав блазня, членограя, пісюніста, надивившись дешевого серіалу про "Слугу урода". Цей мудрий нарід голосував не за ракетну програму, а за Велике Крадівництво, не за Армію-Мову-Віру, а за Армавир и какаяразницанакакомязыкегаварить, не за незалежну церкву, а за Московський Патріархат РПЦ-ФСБ под предводительством Гундяя, за клована, який зі сцени називав Україну "женщиной из немецких сериалов", а Томос називав Термосом тощо. "Хуже не будет говорили они, хоть посмеемся". Такий же мудрий нарід у Харькові, Одесі голосував за "крепких хозяйственников" типа Допи, Гепи, Труханова - ярых сепаратистов - ходили по городам-майданили подставками под русские трикаллойды, носили колорадские ленточки на полгруди - а потом они удивляются - а почему это к ним пришли защитники и асвабадители и причиняют им добро ? ))
Разумеется, вся вина в войне рашки против Украины лежит на путлере и кровавой кремлевской хунте, но и мудрі українці довели політичне поле країни до такого стану, що в Раді сидять сепари і посібники терроризму - Медведчук, Шуфріч, Бойко, Мураєв...
таж сама справа щодо Богуслаєва: цього сепара і посібника %уйла обирала до ВР біомаса з МоторСіч, вони виготовляли двигуни для авіації рашки, потім ті гелікоптери та літаки вбивали українців, по заводу також були прильоти. Чи моторівська бидломаса цього не знала ?? їх одурили? Хто ? Дблблдь ))
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14.09.2023 12:49 Ответить
да уж,так мы и живем все время включая совок,из года в год одна и та же жопа,главное девизы разные!!!
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14.09.2023 12:51 Ответить
Просто з цікавості, ваш однокласник щось зрозумів? Дійшло щось чи досі не може побудувати причинно-наслідковий зв'язок? 🤔
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14.09.2023 17:22 Ответить
мовчить падло зелене-ватне, як риба об льод )))
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14.09.2023 18:03 Ответить
типа ,,честные и демократические,, выборы аднака??конченые уроды не воспринимающие ничего кроме насилия
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14.09.2023 12:19 Ответить
Янєлоха вам всім!
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14.09.2023 12:21 Ответить
"Людей викрадають та вивозять у катівні."
За ініціативою та безпосередньою участю істоти на троні - зеленського..
Шкода, але страждають здебільшого люди, а не істоти з 73 дупоголових.
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14.09.2023 12:26 Ответить
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14.09.2023 15:01 Ответить
Рашковани специ по пресуванні -- заганяють в мобіки
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14.09.2023 12:28 Ответить
Ну, і де оті різні ''гамнесті'' які кацапським полоненим мало не в рот заглядують щоб знайти ''щось не те'' в тому чим їх Україна годує? Чому оті всі зажерливі грантоїди мовчать?!!!
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14.09.2023 12:33 Ответить
Тут зовсім усі з глузду з'їхали. При чому тут те - хто і як у областях голосував?!!! Це наших людей катують! А якби особисто ви і ваші рідні там опинились, блд!
До речі, не впевнений, що з Порохом було б набагато краще. Пам'ятає його "силовий" блок з особистих рукожопих конюхів? А Луценко з жінкою третього тисячоліття. Іловайськ та інші котли. Кабальні мінські угоди...
Зєля - мудак якщо що.
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14.09.2023 12:48 Ответить
Мінські угоди зв'язали руки ***** і ми виграли час на відтворення армії. Якщо б не Зе и мудрий нарід, в нас були б ракети дальністю 500-1000 км, ППО з клістронами і так далі ...
так що яг голосував - так і живеш ... найкраще це відчули такі ватні міста як Марік, Одеса, Харків...
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14.09.2023 12:56 Ответить
полномасштабная война готовилась уже давно, и это не зависит от того кто президент Украины.
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14.09.2023 13:03 Ответить
при Порохе %уйло не напало полномасштабно... лише при боневтику-оманському (Янелоху)
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14.09.2023 18:08 Ответить
это миф и заблуждение
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14.09.2023 19:53 Ответить
а шо, напало? По Київу ракетами гатили? 8 млн біженців??
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14.09.2023 22:58 Ответить
 
 