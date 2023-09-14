На оккупированных территориях россияне ищут тех, кто не пришел на выборы и вывозят их в пыточные, - ОК "Південь"
Российские захватчики пытаются выискивать тех, кто не явился на выборы, скрывавшихся, тех, кто не получил паспорт РФ. Людей похищают и вывозят в пыточные.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наблюдаем в некоторых местностях временно оккупированных территорий, что россияне пытаются выискивать тех, кто не явился на выборы, скрывавшихся, тех, кто не получил паспорт РФ. Принимают к ним полицейское давление, похищают людей, вывозят в пыточные. В некоторых случаях пытаются собрать в одном месте и проводить свою пропагандистско-разъяснительную работу", - сказала Гуменюк.
На оккупированных территориях из местного населения продолжают формирование так называемых отрядов территориальной обороны отдельных населенных пунктов, из которых фактически формируют мобилизационный ресурс.
"Они нуждаются в человеческом ресурсе, люди им нужны и на Запорожском, и на Херсонском направлениях. То, что они пытаются подтягивать из Крыма, удается не очень быстро, поэтому они делают определенную ставку и на местное население. При том, что понимают - люди настроены против них. Они в отчаянии, потому готовы брать даже тех, кого считают, что могут запугать", - отметила Гуменюк.
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Херсонська і Запорізька області : за Зеленського проголосувало по 83%.
Луганська область: за Зеленського проголосувало 89%.
Цікаво б спитати в тих, хто залишився живий, як вони, не шкодують про свій вибір?
В ПВО біли би клістрони, було би більше ракет, були би не розформовані танкові частини в прилеглих до паРаши та бєлоРаши областях, залишалось би замінованим прикордоння.
Але мудрий нарід схотів іншого.
І в пріоритеті став асфальт.
Я і пропоную пояснити, з вашої точки зору, вибухи складів в період 2014-2019 не тільки Україні, а і в країнах, які допомагали Україні саме совковими ************ ( патронами в тому числі ).
Ви ж сам завели про це мову.
Ну тоді звиняйте ....
І чомусь з форуму злиняла купа тих, хто в 2019 пишались тим, що належать до "73%".
Вони також ділили на 73 і 25.
Звісно , за період 2014-19 рр. не відбулося масштабної перебудови держінституцій.Не запрацювала в повній мірі люстрація всіх яникових чинуш, прокурорів і суддів.
Але зміни почалися.Медична мафія , митниця , судова гілка засуєтилися ,бо закони почали їм перешкоджати в дерибані держказни.За 5 років такі зміни не можуть перетворити державу корумпованою і колаборантською владо яника на міцну і патріотичну країну в цілому.
Демократичні зміни проходять десятиліттями.І їх треба колись починати.
Але ж ...населення не захотіло чекати.
Повірило в солодкі обіцянки мафіозних структур.
Результат - війна , вбиства , кров і спалена земля !!!
А тепер відкрийте нам свого здравомислячого кандидата на посаду президента , який би за наступних 5 років провів очікувані зміни , не допустив війни і перетворив Україну на цивілізовану дем.країну ???????
-Військова, якщо так можна назвати фактичне створення армії з нуля.
-Переведення державних закупівель через Прозорро.
-Реформи в наданні адміністративних послуг (ЦНАПи і інше). Тут просіше перелічити, що було невдалим (судов, але це питання не одного терміну).
Це те що можна назвати просто зараз по пам'яті, не згадуючи.
Останні 4 роки я не чув про реформи взагалі, не знаю з чим порівнювати. Дія хіба що? Але мобільний додаток за 4 роки? Причому такий собі?
Я вже томився відповідати на очевидні запитання, може самі перелічите "досягнення" останніх 4-х років, чи ви тільки з коми вийшли?
я досі дивуюсь, що люди не розуміють прямого зв'язку між своїм вибором на дільниці і життям, яке отримали. Ось наприклад: у 2004 були Вибори, Яник і Ко їх зфальшували, був Майдан. Яник був пророссійским, пугав нас "бандеровцами" и те що прийде до влади Ющенко - закриють авіаційни заводи, промисловість і т.д. Народ вийшов проти фальсифікацій, відстояв свій вибір. Проходить 5 років - "Спасибо жителям Бимбаса за Президента 3,14дараса" - вибрали Яника - який ітог ?? Харьковські угоди, агенти ФСБ у владі, росіяни на постах у Мін.Оборони, СБУ тощо ...набрали кредитів в рашці, проїли бюджет, розвал армії, "Ні Євроінтеграції, Ні НАТО"... знову Майдан, Яник з посіпаками біжить, залишає в Україні дирку у бюджеті, захват Криму, захват частини Донбасу. Ось це ітог голосування тих, кому "не нужны нахлебники из Евросоюза" и тех кормильцев, хто годував усю Україну. Вибрали Порошенко - зупинили російську навалу, почали вводити санкції, створили міжнародну коаліцію, стали відроджувати Армію, створили власну незалежну Церкву... а що далі? Мудрий нарід "устал ат вайны", вибрав блазня, членограя, пісюніста, надивившись дешевого серіалу про "Слугу урода". Цей мудрий нарід голосував не за ракетну програму, а за Велике Крадівництво, не за Армію-Мову-Віру, а за Армавир и какаяразницанакакомязыкегаварить, не за незалежну церкву, а за Московський Патріархат РПЦ-ФСБ под предводительством Гундяя, за клована, який зі сцени називав Україну "женщиной из немецких сериалов", а Томос називав Термосом тощо. "Хуже не будет говорили они, хоть посмеемся". Такий же мудрий нарід у Харькові, Одесі голосував за "крепких хозяйственников" типа Допи, Гепи, Труханова - ярых сепаратистов - ходили по городам-майданили подставками под русские трикаллойды, носили колорадские ленточки на полгруди - а потом они удивляются - а почему это к ним пришли защитники и асвабадители и причиняют им добро ? ))
Разумеется, вся вина в войне рашки против Украины лежит на путлере и кровавой кремлевской хунте, но и мудрі українці довели політичне поле країни до такого стану, що в Раді сидять сепари і посібники терроризму - Медведчук, Шуфріч, Бойко, Мураєв...
таж сама справа щодо Богуслаєва: цього сепара і посібника %уйла обирала до ВР біомаса з МоторСіч, вони виготовляли двигуни для авіації рашки, потім ті гелікоптери та літаки вбивали українців, по заводу також були прильоти. Чи моторівська бидломаса цього не знала ?? їх одурили? Хто ? Дблблдь ))
За ініціативою та безпосередньою участю істоти на троні - зеленського..
Шкода, але страждають здебільшого люди, а не істоти з 73 дупоголових.
До речі, не впевнений, що з Порохом було б набагато краще. Пам'ятає його "силовий" блок з особистих рукожопих конюхів? А Луценко з жінкою третього тисячоліття. Іловайськ та інші котли. Кабальні мінські угоди...
Зєля - мудак якщо що.
так що яг голосував - так і живеш ... найкраще це відчули такі ватні міста як Марік, Одеса, Харків...