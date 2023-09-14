На оккупированных территориях россияне ищут тех, кто не пришел на выборы и вывозят их в пыточные, - ОК "Південь"

Российские захватчики пытаются выискивать тех, кто не явился на выборы, скрывавшихся, тех, кто не получил паспорт РФ. Людей похищают и вывозят в пыточные.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наблюдаем в некоторых местностях временно оккупированных территорий, что россияне пытаются выискивать тех, кто не явился на выборы, скрывавшихся, тех, кто не получил паспорт РФ. Принимают к ним полицейское давление, похищают людей, вывозят в пыточные. В некоторых случаях пытаются собрать в одном месте и проводить свою пропагандистско-разъяснительную работу", - сказала Гуменюк.

На оккупированных территориях из местного населения продолжают формирование так называемых отрядов территориальной обороны отдельных населенных пунктов, из которых фактически формируют мобилизационный ресурс.

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"Они нуждаются в человеческом ресурсе, люди им нужны и на Запорожском, и на Херсонском направлениях. То, что они пытаются подтягивать из Крыма, удается не очень быстро, поэтому они делают определенную ставку и на местное население. При том, что понимают - люди настроены против них. Они в отчаянии, потому готовы брать даже тех, кого считают, что могут запугать", - отметила Гуменюк.