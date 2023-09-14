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Новости Война
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Надеюсь, что в течение следующих 7-8 месяцев будет попытка решения войны в Украине, - министр обороны Италии Крозетто

крозетто,гвідо

Попытки проведения переговоров об окончании российской войны в Украине станут возможны через семь-восемь месяцев.

Об этом во время визита в Лондон заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews.

"Как известно, контрнаступление против российских войск не прогулка в парке. Надеюсь, что в достаточно короткие сроки - ближайшие 7-8 месяцев - может быть попытка закончить войну в Украине... Нужно, чтобы Россия прекратила бомбардировку Украины хотя бы на один день", - сказал итальянский министр.

Он добавил, что условием для любой дипломатии должно быть прекращение огня со стороны Москвы, а целью гипотетических переговоров - "восстановление международной законности".

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Автор: 

Италия (1640)


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Топ комментарии
+9
припинення на один чи декілька днів нічого не вирішить
мають повністю підтертися з Української землі
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14.09.2023 12:42
+8
Що він , пропонує , віддати ***** Сицилію
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14.09.2023 12:46
+4
Так! Пора добивати оте непорозуміння яке називалося ''расія''!
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14.09.2023 12:42
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о , еще один прогнозист .
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14.09.2023 12:38 Ответить
Как раз, после выбаров Зе пойдет на переговоры. Ему кровь из носу нужен второй срок. А третий не положен по Конституции, а там трава не расти, наворовался уже, собака хрипатая
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14.09.2023 12:54 Ответить
Нічого, наш кс скаже, що "пєрвий срок нє щітаєцца патамушта он токо учілсі".
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14.09.2023 14:17 Ответить
І що головне прогнози невтішні ...
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14.09.2023 13:31 Ответить
якщо підкинете ракетного озброєння чому і ні, навіть переговорів не треба буде...)
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14.09.2023 12:41 Ответить
припинення на один чи декілька днів нічого не вирішить
мають повністю підтертися з Української землі
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14.09.2023 12:42 Ответить
Так! Пора добивати оте непорозуміння яке називалося ''расія''!
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14.09.2023 12:42 Ответить
ну так !!! недо-імперія шизофреніка, педофіла )(уйло повинно здохнути та розпастися ...
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14.09.2023 12:46 Ответить
Що він , пропонує , віддати ***** Сицилію
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14.09.2023 12:46 Ответить
Щось підказує ,що до кінця року все вирішать.. головне щоб вирішували Ми і розповідали Ми як і хто буде далі жити, або існувати..
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14.09.2023 12:47 Ответить
С фронта пишешь?
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14.09.2023 13:04 Ответить
Попытки торговли исконными украинскими территориями будут только нарастать.
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14.09.2023 19:30 Ответить
надію всі мають а зброя потрібна вже зараз
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14.09.2023 20:03 Ответить
 
 