Надеюсь, что в течение следующих 7-8 месяцев будет попытка решения войны в Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Попытки проведения переговоров об окончании российской войны в Украине станут возможны через семь-восемь месяцев.

Об этом во время визита в Лондон заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews.

"Как известно, контрнаступление против российских войск не прогулка в парке. Надеюсь, что в достаточно короткие сроки - ближайшие 7-8 месяцев - может быть попытка закончить войну в Украине... Нужно, чтобы Россия прекратила бомбардировку Украины хотя бы на один день", - сказал итальянский министр.

Он добавил, что условием для любой дипломатии должно быть прекращение огня со стороны Москвы, а целью гипотетических переговоров - "восстановление международной законности".

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