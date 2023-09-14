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Военнослужащий Гудыменко требует от НАБУ начать уголовное производство против должностных лиц Государственной аудиторской службы

гудименко

Председатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко обратился в Национальное антикоррупционное Бюро с требованием расследовать неправомерные решения и действия должностных лиц Государственной аудиторской службы. Причиной этого стало постановление Кабмина, которое ГАСУ решило трактовать по своему усмотрению и потребовало, чтобы поставщики Министерства обороны вернули доход.

Об этом младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютные черти из некоторых правоохранительных структур начали добегать до поставщиков Министерства обороны и сообщать им, что поскольку Государственная аудиторская служба Украины трактовала легендарное уже постановление Кабмина №335 как запрещающее предпринимателям получать прибыль, то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВСЮ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Понятно, как это мотивирует предпринимателей поставлять хоть что-то в армию. Плохо это их мотивирует. Или коррупция, или тюрьма, или работайте в минус (потому что уплаченные налоги никто и никогда не вернет, а платить работникам нужно)", - делится Юрий Гудыменко.

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По словам военного, Министерство обороны рискует потерять добропорядочных поставщиков: если предприниматели не будут поставлять армии, то армии от этого лучше не станет.

"Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Или посадить кого-то, кто мешает. Очень удобная штука. Так не будет. Написал заявление в НАБУ, готовлю обращение в НАПК с четкими предложениями. Кабмин должен немедленно решить эту проблему. А все правоохранители - оставить этот вопрос", - подытожил Гудыменко.

Автор: 

НАБУ (4218) Гудыменко Юрий (37) Госаудитслужба (88)


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Топ комментарии
+15
Кабмин вторичен. Сейчас абсолютная власть одного человека. Вы всех глав кабмина и министров запомнили и можете назвать с лета 2019 года?
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14.09.2023 13:02
+10
Кабмін міг це вирішити. Але вирішив погратись у імпотентність. Тому його треба міняти.
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14.09.2023 12:43
+8
ви такі кумедні.
як що реформувати всю систему, то як вони будуть свої сирітські іспанські хатинки утримувати?
максимум, то переставлять ліжка в борделі.
ось, подоляк, вже на себе відвів удар від зе!лідора.
бо зе!поц дуже тендітний. він не очікував що 78% вважають його, саме поцем.
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14.09.2023 12:51
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Кабмін міг це вирішити. Але вирішив погратись у імпотентність. Тому його треба міняти.
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14.09.2023 12:43 Ответить
Так, ви праві, Йуру треба міняти.
Бо він вже намуляв очі і викликає тільки гомеричний регіт.
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14.09.2023 13:02 Ответить
Кабмин вторичен. Сейчас абсолютная власть одного человека. Вы всех глав кабмина и министров запомнили и можете назвать с лета 2019 года?
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14.09.2023 13:02 Ответить
кабміну просто нема, усім рулює ОПпа...
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14.09.2023 13:23 Ответить
Та так,при тому системно знищення тилу,спочатку забрати місцевий податок з військових,тепер прибуток з підприємців постачальників військовим.
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14.09.2023 15:07 Ответить
є в Україна чесні, фахові патріотичні люди. Але чи проб'ють вони стіну з "політиканів" коли прийде час виборів?
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14.09.2023 12:43 Ответить
а якщо проб'ють то чи не стануть вони новими політиканами?
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14.09.2023 12:46 Ответить
Гудименко людина з принципами, а не якась клоунська хйня.
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14.09.2023 12:54 Ответить
Питання в тому - які принципи....
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14.09.2023 13:03 Ответить
це в тебе, неосвічене, питання.
а ця людина при янику вже за пам'ятник сталіну сиділа і в її патріотичності сумнівів не має.
по суті є щось, чи ти просто чергова клоунська хйня з "все не так адназначна"?
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14.09.2023 13:05 Ответить
ну може в патріотичності сумнівів немає але одного патріотизму недостатньо

дуже патріотичні прийшли в 17тому і як і співали - зруйнували все до тла - а щось толкове збудувати тями не вистачило - так що патріотизм то не все що потрібно
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14.09.2023 13:50 Ответить
Хм аби ще так швиденько побігли до різникоффа розбиратися як так ''гарно'' він дерибанить гроші українців!
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14.09.2023 12:45 Ответить
Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою
Хто підписував? Шмигаль. От його і *******.
ДАСУ - інструмент, її роль вторинна.
Ось тут розписано докладніше:

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14.09.2023 12:45 Ответить
Головний фігурант єрмак, це його кадрова політика. А хто за єрмаком, - чи кроти чи безпосередньо ФСБ ?
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14.09.2023 12:59 Ответить
Він "тіньовий", з нього, якщо що, "взяткі гладкі".
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14.09.2023 13:00 Ответить
Вот именно, официально он никто и подписей его нигде нет.
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14.09.2023 13:04 Ответить
Як це зручно і приємно - "руліть" всім і водночас не відповідати ні за що. Русскій стіль.
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14.09.2023 13:05 Ответить
Совершенно неправильная позиция,да и просьба звучит жалко и наивно,во первых нужно жестко требовать в стиле - или,или,во вторых нужно требовать роспуска и ликвидации этой непонятной конторы аудиторов и замены самого кабмина через выборы,здесь никакой набу не поможет.
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14.09.2023 12:49 Ответить
це заява про злочин в держустанову. що там неправильного?
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14.09.2023 12:55 Ответить
Вам нужно решение проблемы или стогое соблюдение бумажной бюрократии в которую ни при каких условиях не войдет пункт устранения указанной несправедливости,я выбрал первый вариант,агентура дерьмака конечно же выберет второй,вы тоже сделали свой выбор,ваше право.
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15.09.2023 09:05 Ответить
кому? ти, загалом, зрозумів написане? Хто такий Гудименко знаєш?
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14.09.2023 12:56 Ответить
Це зелень притрушена , а вона нічого не знає
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14.09.2023 12:59 Ответить
А що не так ?
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14.09.2023 12:58 Ответить
Людина була фронті. Має поранення. Краще іноді жувати.
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14.09.2023 12:59 Ответить
ви такі кумедні.
як що реформувати всю систему, то як вони будуть свої сирітські іспанські хатинки утримувати?
максимум, то переставлять ліжка в борделі.
ось, подоляк, вже на себе відвів удар від зе!лідора.
бо зе!поц дуже тендітний. він не очікував що 78% вважають його, саме поцем.
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14.09.2023 12:51 Ответить
А Юра вже не тільки в Д7, а вже Голова ГО "Українське об'єднання "Мрія"? І про що мрії - про наступні вибори? Бо щось дуже багато Йури стало - інтерв'ю з соколихою, заяви в пресі. Щось почалось таке, про що ми не знаємо? Бо шось оту сокиру взагалі стало не видно і не чути навіть після всіх скандалів ЗЕшобли - вони "в гордом молчанії". Ну шо ж, іноді мовчання говорить більше ніж промови.
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14.09.2023 13:22 Ответить
А може цей Гудименко просто захищає цю гниль , яка продавала яйця по 18 грн, а яблука по 56. Також хоче відмазати чортів з СН які в три рази завищили ціну форми, яка приїхала з Туречини
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14.09.2023 13:23 Ответить
ДАСУ завжди (!) напередодні свого приходу виходить на зв'язок і пропонує свої умови. Якщо перевіряємі не погоджуються - починається перевірка, в результаті якої на світ народжується такий фантастичний звіт, що його оскаржити можна лише через суд...
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14.09.2023 13:23 Ответить
Нахальный!🧐
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14.09.2023 13:37 Ответить
Шкода Гудименка. Така люта політична кар'єра здіймалася...а як почав щось там крутитися з зеленню, задріб'язнів, ну і перспектива очевидна. В даному випадку він правий, але це вже такі залишкові стожари...
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14.09.2023 13:48 Ответить
Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать Джерело:

цікаво хто створив цю постанову - Гетьманцев чи Найем ? Ці два корупціонера лишили простих українців права ЇЗДИТИ НА АВТО ПО ЕВРОПЕЙСЬКИХ ЦІНАХ - тобто зробили корупційні дії для АВТОБАРИГ
ЩЕ РАЗ НАПИШУ - в Україні нема ВИРОБНИЦТВА авто , тому держава не мае права захищати пустоту митними поборами
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14.09.2023 13:57 Ответить
Может прежде чем трындеть - попытаться прочитать эту постанову?
?
Эта постанова ОТМЕНЕНА !!!



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2022 р. № 335
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2023-%D0%BF#n68 № 736 від 18.07.2023 }

Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1152-2022-%D0%BF#n2 № 1152 від 04.10.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2022-%D0%BF#n2 № 1275 від 11.11.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-2023-%D0%BF#n2 № 284 від 30.03.2023 }

{Установити, що на період реалізації експериментального проекту, погодженого Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n5 № 256 від 24.03.2023 , положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів та щодо порядку здійснення платежів, встановлені цією Постановою, не застосовуються згідно з Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n10 № 256 від 24.03.2023 }

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 статті 12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 -1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n93 пункту 3 частини першої статті 4, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n190 частини шостої статті 12 Закону України "Про оборонні закупівлі", Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:
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14.09.2023 14:00 Ответить
"Может прежде чем трындеть - попытаться прочитать" статью?

Може дійде, що претензії висловлені до Державної аудиторської служби.
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14.09.2023 14:06 Ответить
И это правильно!
Возьми и ПРОЧИТАЙ ""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Источник:
Не была бы девочкой - я бы тебе пояснил, что нужно делать, прежде чем пытаться умничать.
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14.09.2023 16:56 Ответить
Так хто налажав?
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14.09.2023 17:03 Ответить
Тот, кто не в состоянии понять, про что статья. А статья про применение "легендарное уже постановление Кабмина №335 Источник:
Так понятно?
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15.09.2023 09:53 Ответить
То які претензії до Гудименка, якщо він висуває претензії саме до Держаудитслужби?

І ось вам заява Мінекономіки щодо дій Держаудитслужби:

"Мінекономіки повністю спростувало заяви Держаудитслужби, пояснивши чому постачальники Міноборони мають право на прибуток. ДОКУМЕНТ"

Джерело:
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15.09.2023 10:53 Ответить
Аллочка, дорогая, ты с утра уже приняла?
"які претензії до Гудименка, якщо він висуває претензії саме до Держаудитслужби?"

Невежество и поверхностность, вот какие претензии!
Как можно в среду 13 сентября выдвигать претензии к постанове Камина, которая ОТМЕНЕНА 18 июля?

""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать".
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15.09.2023 13:41 Ответить
"Может прежде чем триндеть - попытаться прочитать" статью?

то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВЕСЬ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Джерело:
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14.09.2023 17:34 Ответить
Що скаже на це хер хетманцєв?
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14.09.2023 15:31 Ответить
ви хотіли що при цьому клоуні який ні бум-бум в економіці буде порядок - він нікому нічого не винен...
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14.09.2023 16:22 Ответить
асу
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14.09.2023 16:26 Ответить
Yaroslav Dziubin ✚25

@********

Хтось підкаже, а де у цьому списку благодійників ЗСУ численні компанії 95 кварталу?
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14.09.2023 17:57 Ответить
 
 