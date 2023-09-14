Военнослужащий Гудыменко требует от НАБУ начать уголовное производство против должностных лиц Государственной аудиторской службы
Председатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко обратился в Национальное антикоррупционное Бюро с требованием расследовать неправомерные решения и действия должностных лиц Государственной аудиторской службы. Причиной этого стало постановление Кабмина, которое ГАСУ решило трактовать по своему усмотрению и потребовало, чтобы поставщики Министерства обороны вернули доход.
Об этом младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютные черти из некоторых правоохранительных структур начали добегать до поставщиков Министерства обороны и сообщать им, что поскольку Государственная аудиторская служба Украины трактовала легендарное уже постановление Кабмина №335 как запрещающее предпринимателям получать прибыль, то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВСЮ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Понятно, как это мотивирует предпринимателей поставлять хоть что-то в армию. Плохо это их мотивирует. Или коррупция, или тюрьма, или работайте в минус (потому что уплаченные налоги никто и никогда не вернет, а платить работникам нужно)", - делится Юрий Гудыменко.
По словам военного, Министерство обороны рискует потерять добропорядочных поставщиков: если предприниматели не будут поставлять армии, то армии от этого лучше не станет.
"Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Или посадить кого-то, кто мешает. Очень удобная штука. Так не будет. Написал заявление в НАБУ, готовлю обращение в НАПК с четкими предложениями. Кабмин должен немедленно решить эту проблему. А все правоохранители - оставить этот вопрос", - подытожил Гудыменко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо він вже намуляв очі і викликає тільки гомеричний регіт.
а ця людина при янику вже за пам'ятник сталіну сиділа і в її патріотичності сумнівів не має.
по суті є щось, чи ти просто чергова клоунська хйня з "все не так адназначна"?
дуже патріотичні прийшли в 17тому і як і співали - зруйнували все до тла - а щось толкове збудувати тями не вистачило - так що патріотизм то не все що потрібно
Хто підписував? Шмигаль. От його і *******.
ДАСУ - інструмент, її роль вторинна.
Ось тут розписано докладніше:
як що реформувати всю систему, то як вони будуть свої сирітські іспанські хатинки утримувати?
максимум, то переставлять ліжка в борделі.
ось, подоляк, вже на себе відвів удар від зе!лідора.
бо зе!поц дуже тендітний. він не очікував що 78% вважають його, саме поцем.
цікаво хто створив цю постанову - Гетьманцев чи Найем ? Ці два корупціонера лишили простих українців права ЇЗДИТИ НА АВТО ПО ЕВРОПЕЙСЬКИХ ЦІНАХ - тобто зробили корупційні дії для АВТОБАРИГ
ЩЕ РАЗ НАПИШУ - в Україні нема ВИРОБНИЦТВА авто , тому держава не мае права захищати пустоту митними поборами
?
Эта постанова ОТМЕНЕНА !!!
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 березня 2022 р. № 335
Київ
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2023-%D0%BF#n68 № 736 від 18.07.2023 }
Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1152-2022-%D0%BF#n2 № 1152 від 04.10.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-2022-%D0%BF#n2 № 1275 від 11.11.2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-2023-%D0%BF#n2 № 284 від 30.03.2023 }
{Установити, що на період реалізації експериментального проекту, погодженого Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n5 № 256 від 24.03.2023 , положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів та щодо порядку здійснення платежів, встановлені цією Постановою, не застосовуються згідно з Постановою КМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2023-%D0%BF#n10 № 256 від 24.03.2023 }
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 статті 12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n255 -1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n93 пункту 3 частини першої статті 4, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n190 частини шостої статті 12 Закону України "Про оборонні закупівлі", Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
Може дійде, що претензії висловлені до Державної аудиторської служби.
Возьми и ПРОЧИТАЙ ""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Источник:
Не была бы девочкой - я бы тебе пояснил, что нужно делать, прежде чем пытаться умничать.
Так понятно?
І ось вам заява Мінекономіки щодо дій Держаудитслужби:
"Мінекономіки повністю спростувало заяви Держаудитслужби, пояснивши чому постачальники Міноборони мають право на прибуток. ДОКУМЕНТ"
Джерело:
"які претензії до Гудименка, якщо він висуває претензії саме до Держаудитслужби?"
Невежество и поверхностность, вот какие претензии!
Как можно в среду 13 сентября выдвигать претензии к постанове Камина, которая ОТМЕНЕНА 18 июля?
""Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать".
то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВЕСЬ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Джерело:
@********
Хтось підкаже, а де у цьому списку благодійників ЗСУ численні компанії 95 кварталу?