Армения не считает РФ гарантом безопасности, российские "миротворцы" не выполнили свою миссию, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, Об этом он заявил в интервью Politico.
"В результате событий в Украине возможности России изменились", - сказал он.
По словам Пашиняна, Москва стремится избежать отдаления Азербайджана и своего близкого союзника Турции, стратегическая важность которых для Кремля выросла с началом войны против Украины.
"Наша стратегия должна состоять в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но мы должны иметь способы избежать того, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", - заметил армянский премьер.
Пашинян добавил, что для Армении обращение к России всякий раз, когда вспыхивает конфликт, просто нежизнеспособно.
"Модель, по которой мы имеем проблемы с нашими соседями и вынуждены обращаться к другим защитить нас – неважно, кто эти другие, – очень уязвимая модель", - добавил он.
Пашинян также отметил, что после блокировки Лачинского коридора Россия больше не справляется со своими обязанностями.
"Все это… должно было быть в сфере ответственности российских "миротворцев", и поскольку эти проблемы существуют, российские миротворцы не выполнили свою миссию", – пояснил премьер.
В то же время Пашинян отметил, что не может утверждать, что без российского контингента "ситуация сейчас была бы лучше".
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