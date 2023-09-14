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Армения не считает РФ гарантом безопасности, российские "миротворцы" не выполнили свою миссию, - Пашинян

пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, Об этом он заявил в интервью Politico.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", - сказал он.

По словам Пашиняна, Москва стремится избежать отдаления Азербайджана и своего близкого союзника Турции, стратегическая важность которых для Кремля выросла с началом войны против Украины.

"Наша стратегия должна состоять в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но мы должны иметь способы избежать того, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом", - заметил армянский премьер.

Пашинян добавил, что для Армении обращение к России всякий раз, когда вспыхивает конфликт, просто нежизнеспособно.

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"Модель, по которой мы имеем проблемы с нашими соседями и вынуждены обращаться к другим защитить нас – неважно, кто эти другие, – очень уязвимая модель", - добавил он.

Пашинян также отметил, что после блокировки Лачинского коридора Россия больше не справляется со своими обязанностями.

"Все это… должно было быть в сфере ответственности российских "миротворцев", и поскольку эти проблемы существуют, российские миротворцы не выполнили свою миссию", – пояснил премьер.

В то же время Пашинян отметил, что не может утверждать, что без российского контингента "ситуация сейчас была бы лучше".

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Автор: 

Армения (829) россия (95365) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+10
Це удар в псіну.
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14.09.2023 12:58
+10
Это уже удар в спину "геостратега"? Или куда пониже? Так просрать все за 20 лет - нужно обладать большим талантом.
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14.09.2023 12:59
+8
Невеличке уточнення, РФ - гарант небезпеки
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14.09.2023 13:01
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Це удар в псіну.
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14.09.2023 12:58 Ответить
Давай, дасвиданья, параша!

Армения кардинально меняет свою політику.

Очень скоро Україна и Армения будут плечом к плечу бить рашистов вмести.
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14.09.2023 14:37 Ответить
Боронь боже від таких "союзників". Хто зрадив раз, той зрадить вдруге.
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14.09.2023 14:59 Ответить
А кого вірмени зрадили, я вибачаюсь?
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14.09.2023 15:08 Ответить
Вони зараз в ОДКБ, тобто під захистом москви, і от раптом заявляють, що "російські миротворці не виконали свою місію" тобто не захистили вкрадений Вірменією Нагорний Карабах від його законного власника. І от тепер побігли до американців по допомогу у захисті награбованого. Американці не допоможуть - будуть просити Китай чи ще когось.
Слід розуміти, що "союз" з росією - не союз, а зв'язка "васал-сюзерен". Як називається зміна сюзерена за власним бажанням без згоди самого сюзерена? Зрадою.
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14.09.2023 15:12 Ответить
Это уже удар в спину "геостратега"? Или куда пониже? Так просрать все за 20 лет - нужно обладать большим талантом.
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14.09.2023 12:59 Ответить
Ходят упорные слухи, что хачики (не путать с армянами) любят ударят кацапов (и друг друга) пониже. Пониже поясницы. И не ножом.
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14.09.2023 21:04 Ответить
Незабаром спробують його вбити .
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14.09.2023 13:00 Ответить
То що, вийде з о-де-ке-бе? Чи так, просто поп%#дєть?
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14.09.2023 13:00 Ответить
Невеличке уточнення, РФ - гарант небезпеки
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14.09.2023 13:01 Ответить
армяне вже всіма граблями гребуть від кацапні подалі,
а криси, кажуть, перші бігуть з корабля... - чують щось.
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14.09.2023 13:03 Ответить
перевзуваються підкацапники, чому до сих пір Вірменію санкціями не вїбали не розумію
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14.09.2023 13:07 Ответить
3,14дерація , для всіх, кому на словах гарантувала безпеку,на ділі приготовила війну,вбивство і розруху.Це від 3,14дерації 100% гарантія
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14.09.2023 13:08 Ответить
То завертайте їх назад з Карабаху. Нічого їм там околочуватися.
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14.09.2023 13:09 Ответить
Турки вписались за Азербаиджан і рашка не рипнулась
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14.09.2023 13:09 Ответить
Вся історія московщини,всі її завоювання починались з отих "мирних договорів".Так було з нами,коли "тішайший" заключив угоду з Хмельницьким,так було зі всіма народами РФ.Двісті вісімдесят націй згідно сталінського перепису було колись в рашці,все то колись заключало договори і розчинилось в тому диявольському конгломераті.Чого вірмени дивуються - я не розумію.Заключати договір з росією - значить знищити себе і продати душу...
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14.09.2023 13:11 Ответить
"нацики", чи як там точно, боброєдка їх недавно назвала )))
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14.09.2023 13:16 Ответить
Ага, нам теж вони колись ''гарантами'' були-вилізло нам боком.
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14.09.2023 13:27 Ответить
Так ви вже "фашисти", чи поки що ні ?
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14.09.2023 13:29 Ответить
Никогда такого не было и вот опять!
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14.09.2023 13:35 Ответить
Ще можна спробувати миротворців з НАТО, наприклад.
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14.09.2023 14:05 Ответить
А лучше - из Турции и Азербайджана.
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14.09.2023 16:30 Ответить
Дівчатка кидають сутенера ,який їх не захищає. Вони задля криші і віддавали свій заробок , а кіт виявився тільки жирним , а ні разу не надійним.
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14.09.2023 14:14 Ответить
навіть пашинян ********* *****
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14.09.2023 14:56 Ответить
Давай Никол жги. На параше сильно подгороет.
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14.09.2023 19:36 Ответить
 
 