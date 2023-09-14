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Новости Помощь Украине Война
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Германские депутаты написали Шольцу письмо с требованием передать Украине ракеты Taurus: Нужны, чтобы ослабить военную логистику РФ

шольц

Германские депутаты обратились к канцлеру Олафу Шольцу с требованием предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, парламентарии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Хофрайтер ("Зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ) обратились к Шольцу и министру обороны Писториусу с требованием передать Украине ракеты, пишет Tagesschau.

Они заявили о необходимости предоставить Украине дальнейшую помощь накануне встречи в формате "Рамштайн".

"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", – говорится в письме.

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Они подчеркнули, что представители украинского правительства заверили их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.

"Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", – продолжили они, добавив, что Германия должна продолжать поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, больничного оборудования и бронетехники, особенно боевых танков и боевых машин пехоты.

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По их словам, особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.

"Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем", – говорится в письме.

Автор: 

Германия (6929) крылатые ракеты (878) ракеты (3555) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+3
Одне око вже підбили а шольцу все ще не доходить.
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14.09.2023 14:03
+3
Давайте, хлопці і дівчата, дожимайте!
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14.09.2023 14:08
+3
Досить ''шольцаваляти''!
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14.09.2023 14:24
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Одне око вже підбили а шольцу все ще не доходить.
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14.09.2023 14:03 Ответить
Тільки три депутати…

А решта?

А решта мабудь як фрау Меркель /Шольц/ Піздоріус?
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14.09.2023 14:28 Ответить
Давайте, хлопці і дівчата, дожимайте!
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14.09.2023 14:08 Ответить
хоча б десяток торесів (для початку)
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14.09.2023 14:11 Ответить
Пробіжка казала ,що ще раз повернеться і пояснить , як треба дойчланд любить.
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14.09.2023 14:18 Ответить
Шольц - це продукт денацифікації. В Галичині це називається курій - ні півень, ні курка...
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14.09.2023 14:22 Ответить
Досить ''шольцаваляти''!
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14.09.2023 14:24 Ответить
це добре, ще вагине-кнехту їб..ло розбийте і викиньте її в рашку
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14.09.2023 14:56 Ответить
Калбасник херов!
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14.09.2023 15:37 Ответить
Шольц почекає коли змінять президента в Києві.
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14.09.2023 15:40 Ответить
Есть подозрение, что комедуха это. Ну как вроде мы за, а ты против---а там видно будет! Вдруг момент какой---дадут. Не будет---все руки умыли.
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14.09.2023 16:59 Ответить
..скиньте с третьего этажа....
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14.09.2023 17:53 Ответить
Шольц давай уже раздупляйся, а то будет как в прошлый раз.
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14.09.2023 18:55 Ответить
Шольц в ступоре его пора менять.
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14.09.2023 19:46 Ответить
 
 