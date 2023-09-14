Германские депутаты написали Шольцу письмо с требованием передать Украине ракеты Taurus: Нужны, чтобы ослабить военную логистику РФ

Германские депутаты обратились к канцлеру Олафу Шольцу с требованием предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, парламентарии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Хофрайтер ("Зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ) обратились к Шольцу и министру обороны Писториусу с требованием передать Украине ракеты, пишет Tagesschau.

Они заявили о необходимости предоставить Украине дальнейшую помощь накануне встречи в формате "Рамштайн".

"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", – говорится в письме.

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Они подчеркнули, что представители украинского правительства заверили их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.

"Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", – продолжили они, добавив, что Германия должна продолжать поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, больничного оборудования и бронетехники, особенно боевых танков и боевых машин пехоты.

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По их словам, особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.

"Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем", – говорится в письме.